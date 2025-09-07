Las posibles alineaciones titulares de Italia e Israel para el partido de clasificación al Mundial 2026

Los de Gennaro Gatusso quieren volver al Mundial tras tres ausencias seguidas y dolorosas, pero para eso tendrán que superar la clasificación. Arrancaron mal y se fueron recuperando, y buscarán ratificar la levantada ante Israel en Debrecen.

La posible alineación de Italia

POR: Gianluigi Donnarumma - Mide casi 2 metros y tiene brazos larguísimos, lo que le permite cubrir mucho arco y llegar a pelotas que otros no alcanzan. Viene de consagrarse campeón de la UEFA Champions League con el París Saint-Germain.

LI: Federico Dimarco - Es un carrilero con mucho peso ofensivo y una zurda de élite, clave en el esquema del Inter y la selección italiana. Tiene vocación claramente atacante, se suma mucho al ataque y aporta amplitud por la banda.

DFC: Riccardo Calafiori - Es un zaguero moderno, sólido atrás, con buena técnica y salida limpia, ideal para equipos que buscan defensores que no solo marquen sino también construyan juego. Si bien en el Arsenal juega como lateral por izquierda, Gatusso lo utilizó como central en el último partido.

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ciancaphoto Studio/GettyImages

DFC: Alessandro Bastoni - Es un central moderno y elegante, con gran calidad en la salida y seguridad defensiva, considerado uno de los mejores centrales zurdos del mundo. Fuerte en el uno contra uno, con buena lectura táctica y capacidad de anticipar. No es un central extremadamente rápido, pero se posiciona bien para compensarlo.

LD: Giovanni Di Lorenzo - Es un lateral de gran equilibrio entre defensa y ataque, con carácter y consistencia, lo que lo convierte en un jugador muy fiable tanto en su club como en la selección. Se proyecta con criterio, da amplitud y suele llegar al fondo para tirar centros precisos. Tiene buena coordinación con extremos y volantes.

MI: Matteo Politano - Es un extremo de uno contra uno, regate y remate, ideal para abrir defensas cerradas y aportar desequilibrio partiendo desde banda derecha. Rápido en espacios cortos, con buen cambio de ritmo y habilidad para ganar duelos individuales.

MC: Nicoló Barella - Es un mediocampista todoterreno, con una mezcla de intensidad, técnica y llegada al área, lo que lo coloca entre los mejores centrocampistas de Europa. Muy agresivo en la presión y los duelos, roba pelotas con anticipación y nunca da una jugada por perdida.

MC: Sandro Tonali - Es un mediocampista de recorrido, visión y agresividad, capaz de combinar el rol de organizador con el de recuperador, lo que lo convierte en un volante muy completo. Suele jugar como mediocentro o interior, adaptándose tanto a un doble pivote como a un rol más adelantado.

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Giuseppe Cottini/GettyImages

MD: Mattia Zaccagni - Es un atacante rápido, hábil y con gol, ideal para aportar amplitud por la izquierda y generar desequilibrio constante. Tiene llegada al gol entrando desde la banda hacia adentro, con remates colocados o apariciones en el área.

DC: Mateo Retegui - Es un nueve de área, fuerte y goleador, que vive de sus movimientos inteligentes y su capacidad para definir con eficacia. Se mueve bien dentro del área, siempre buscando el espacio justo para recibir y definir.

DC: Moise Kean - Es un delantero rápido, potente y con olfato de gol, capaz de jugar tanto como referencia en el área como explotando espacios desde segunda línea. Remata bien con ambas piernas, tanto dentro como fuera del área, y tiene instinto goleador.

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mattia Ozbot/GettyImages

Así se vería la alineación de Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Federico Dimarco, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo

Mediocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Mattia Zaccagni

Delanteros: Mateo Retegui y Moise Kean.

Así se vería la alineación de Israel (4-1-4-1)

Portero: Daniel Peretz

Defensas: Roy Revivo, Stav Lemkin, Idan Nachmias, Eli Dasa

Mediocampista: Eliel Peretz

Volantes ofensivos: Manor Solomon, Oscar Gloukh, Dor Peretz, Dan Biton

Delanteros: Tai Baribo.