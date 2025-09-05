Las posibles alineaciones titulares de la selección de Estados Unidos y Corea del Sur en su partido amistoso
Estados Unidos jugará contra Corea del Sur este fin de semana en duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembe. El cotejo se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey.
A continuación te contamos cuál sería la alineación de ambas escuadras para este compromiso.
La probable alineación de EEUU vs Corea del Sur
Portero: Matt Freese: Freese podría repetir como titular tras ocupar este puesto en la Copa Oro 2025. Tendrá una fuerte competencia con Matt Turner y Roman Celentano.
Lateral derecho: Alex Freeman: Freeman es uno de los jóvenes de la MLS que aprovechó su oportunidad en la Copa Oro 2025. El joven de 21 años del Orlando City se ganó su convocatoria y minutos a pulso.
Defensa central: Tim Ream: A pesar de ser un veterano de mil batallas, Ream sigue en gran momento y apunta a ser titular en la justa mundialista. El exjugador del Fulham, de 37 años, es el hombre de experiencia en este conjunto.
Defensa central: Chris Richards: El central del Crystal Palace estará representando al equipo de las barras y las estrellas en el mundial de 2026 siempre y cuando se mantenga alejado de lesiones. Se consolidó en la Copa Oro.
Lateral derecho: Max Arfsten: El lateral de 24 años tiene una oportunidad de oro para hacerse con la titularidad. Tras su rendimiento en la Copa Oro, Pochettino lo tiene considerado.
Mediocampista central: Tyler Adams: El mediocampista estadounidense se ha reencontrado con su mejor versión en el Bournemouth después de una época gris en el Leeds United.
Mediocampista central: Sebastian Berhalter: El futbolista del Vancouver Whitecaps ha sido uno de los fijos de Mauricio Pochettino. Suma dos goles y seis asistencias en la actual temporada de la MLS.
Mediocampista ofensivo: Diego Luna: El atacante mexicoamericano de 21 años brilló en la Copa Oro y todo apunta a que será de las apuestas fuertes de Pochettino de cara al mundial.
Extremo izquierdo: Christian Pulisic: El 'Capitán América' es una de las mejores partes de un AC Milan triste. En las primeras dos jornadas de la Serie A, Pulisic suma un gol.
Extremo derecho: Tim Weah: El delantero del Olympique de Marsella es un elemento que regresa al seleccionado estadounidense tras perderse la Copa Oro. Potenciará el ataque del cuadro de las barras y las estrellas.
Delantero central: Josh Sargeant: El delantero de 25 años del Norwich City está teniendo una gran temporada en la Championship y suma cinco goles en cuatro jornadas.
La probable alineación de Corea del Sur
Portero: Kim Seung-gyu
Defensa: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo.
Media: Park Yong-woo, Baek Seung-ho, Lee Jae-sung.
Delantera: Lee Kang-in, Oh Hyun-kyu, Son Heung-min.
