Las posibles alineaciones titulares de la selección mexicana y Japón en su partido amistoso

La selección mexicana volverá a la actividad este fin de semana. El conjunto dirigido por Javier Aguirre continuará con su preparación de cara a la Copa Mundial del 2026 y se medirá ante Japón en el Oakland Coliseum este sábado 6 de septiembre.

El Tri irá con sus mejores hombres ante el equipo del Sol Naciente, ubicado en la décimo séptima posición del ranking de la FIFA.

A continuación te compartimos cómo irían ambas escuadras de arranque para este compromiso.

La probable alineación de México contra Japón

Portero: Luis Malagón: Al ser el rival de mayor envergadura, se espera que Javier Aguirre vaya con su mejor cuadro ante los nipones. Malagón ha ido recuperando su mejor versión con el paso de las jornadas del Apertura 2025.

Lateral derecho: Jorge Sánchez: Esta es una de las posiciones en las que Javier Aguirre todavía tiene dudas. El 'Vasco' apostaría por Sánchez, quien ha mostrado regularidad en Cruz Azul, pero que no se ha consolidado en el Tri.

Defensa central: César Montes: El defensa central tomó una mala decisión al marcharse al futbol ruso, aunque con la selección mexicana ha cumplido. El 'Cachorro' es titular indiscutible en la zaga central.

Defensa central: Johan Vásquez: Después de no ser valorado por anteriores técnicos del Tri, Javier Aguirre le ha dado su lugar a Johan. El central del Genoa ha alcanzado la madurez y se ha convertido en un elemento clave para el combinado azteca.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo: El lateral izquierdo del Toluca es un elemento de toda la confianza de Aguirre. El futbolista surgido de Pumas tiene todo para disputar su tercera Copa del Mundo.

Mediocampista central: Edson Álvarez: El contención mexicano recientemente dejó al West Ham para fichar con el Fenerbahce turco. ¿Fue una buena decisión un año antes del mundial? El tiempo dirá si Álvarez acertó o se equivocó.

Interior izquierdo: Marcel Ruiz: Marcel fue uno de los pilares para que Toluca consiguiera el título del torneo Clausura 2025. El mediocampista tuvo un buen papel en Copa Oro y parece que seguirá recibiendo minutos en el Tri.

Interior derecho: Carlos Rodríguez: A pesar de que un sector de la afición del Tri ya no quiere ver a 'Charly' en las convocatorias, su buen momento con Cruz Azul obliga a Aguirre a seguir convocándolo.

Extremo derecho: Roberto Alvarado: Nadie duda del gran talento del 'Piojo' Alvarado, pero es momento de que muestre más con la selección mexicana y sea más contundente. El jugador de Chivas tiene que demostrar su valía. Hay gran competencia en su posición.

Delantero centro: Raúl Jiménez: Jiménez es el delantero mexicano en mejor nivel y mayor jerarquía. El elemento del Fulham sigue teniendo minutos en la Premier League y está llamado a ser el líder del Tri en la delantera.

Extremo izquierdo: Alexis Vega: Vega sigue en gran nivel con Toluca, aunque la afición espera ver esa versión del jugador en el combinado azteca. Debe aprovechar sus minutos, ya que hay elementos que buscan su lugar.

La probable alineación de Japón

Portero: Keisuke Osako

Defensa: Yuto Nagatomo, Hayato Araki, Ko Itakura,

Mediocampista: Tomoya Ando, Wataru Endo, Ayumu Seko, Taiki Sekine.

Delantera: Takefusa Kubo, Shuto Machino, Kaoru Mitoma.

