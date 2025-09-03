Las posibles alineaciones titulares de Uruguay y Perú para el partido por Eliminatorias Sudamericanas

Uno de los duelos más atractivos de la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas será la visita de Perú a Uruguay. Los dueños de casa están a un punto de meterse en la Copa del Mundo, mientras que los visitantes necesitan un milagro.

La posible alineación de Uruguay

POR: Santiago Mele - Se caracteriza por su agilidad, dominio aéreo y liderazgo bajo los tres palos. Su estilo de juego se destaca por una gran capacidad de reacción y seguridad en el juego aéreo, lo que le permite ser una figura confiable en el arco.

LI: Mathías Olivera - Destaca por su polivalencia defensiva. Aunque su posición natural es lateral izquierdo, ha jugado como zaguero central en diversas ocasiones, adaptándose a las necesidades tácticas del equipo. Su estilo de juego se caracteriza por una sólida disciplina defensiva, capacidad para entrar al balón y realizar pases cortos efectivos.

DFC: Sebastián Cáceres- José María Giménez está lesionado y no ha formado parte de la convocatoria para esta doble fecha. El central es un fijo para Bielsa, por lo que se abre una oportunidad en el once que podría ser aprovechada por Sebastian Cáceres.

DFC: Ronald Araújo - Su altura (1,92 m) y fuerza física le otorgan una ventaja significativa en los duelos aéreos. Además, ha demostrado versatilidad al adaptarse a diferentes posiciones defensivas, incluyendo el lateral derecho cuando el equipo lo requiere.

LD: Nahitán Nández - Es un mediocampista dinámico con una gran capacidad de recuperación de balón, ahora reconvertido en lateral gracias a su increíble resistencia física. Su estilo de juego se caracteriza por su agresividad en la presión, su habilidad para realizar entradas precisas y su capacidad para cubrir grandes extensiones de terreno.

MC: Manuel Ugarte - El futbolista del Manchester United destaca como mediocampista defensivo, aunque también puede desempeñarse como volante central. Su principal virtud es la recuperación del balón, combinada con una gran resistencia física que le permite abarcar amplias zonas del campo.

MC: Federico Valverde - El centrocampista es uno de los líderes de esta selección y su presencia en el once está fuera de toda duda. Bielsa saldrá con todo para certificar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Uruguay v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

MC: Rodrigo Bentancur - Es un mediocampista dinámico y trabajador, con una gran habilidad técnica y elegancia en su juego. Su versatilidad le permite desempeñarse en diversas posiciones del mediocampo, incluyendo como pivote defensivo, mediocentro, interior, volante box-to-box e incluso como mediapunta. Es hábil con ambos pies y posee un excelente control del balón, lo que le permite superar a los oponentes en espacios reducidos

EI: Giorgian De Arrascaeta - El futbolista del Flamengo se destaca por su habilidad para asociarse en espacios reducidos, su precisión en los pases y su capacidad para ejecutar tiros libres peligrosos. Aunque es diestro, su habilidad con ambos pies le permite desempeñarse eficazmente como mediocentro ofensivo, extremo izquierdo o derecho, y segundo delantero.

ED: Facundo Pellistri - Se caracteriza por su dinamismo y versatilidad en el ataque. Aunque prefiere jugar por la derecha para encarar hacia adentro con su pie hábil, también puede desempeñarse como mediapunta o extremo izquierdo.

DC: Rodrigo Aguirre - Es un atacante físico y potente, con una presencia destacada en el área rival. Su capacidad para ganar duelos aéreos y su olfato goleador lo convierten en una amenaza constante para las defensas contrarias.

Uruguay v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Así se vería la alineación de Uruguay (4-2-3-1)

Portero: Santiago Mele

Defensas: Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, Nahitan Nández

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde

Volantes ofensivos: Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri

Delantero: Rodrigo Aguirre

Así se vería la alineación de Perú (4-4-2)

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula

Mediocampistas: Kevin Quevedo, Erick Noriega, Renato Tapia, Andy Polo

Delanteros: Luis Ramos, Kenji Cabrera

