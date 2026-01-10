Las posibles alineaciones titulares del FC Barcelona vs Real Madrid

La final de la Supercopa de España vuelve a ofrecer el mayor escaparate posible: FC Barcelona y Real Madrid, cara a cara, con un título en juego y el orgullo de dominar el primer gran clásico del año.

En Arabia Saudí, el torneo se convierte de nuevo en un duelo de estilos, proyectos y estrellas, con dos equipos que llegan tras superar semifinales exigentes y con la ambición intacta. Más allá del trofeo, el choque mide el momento real de ambos gigantes y puede marcar tendencias de cara a lo que resta de temporada.

La posible alineación del FC Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club Bilbao: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Joan García- El guardameta se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su seguridad bajo palos y su buen juego con los pies. En una final de este calibre, su capacidad para iniciar la jugada y mantener la calma en momentos de presión será clave.

LD: Jules Koundé- Reconvertido en lateral derecho, Koundé aporta solidez defensiva y velocidad para frenar las transiciones del Madrid. Su duelo con Vinícius puede ser uno de los puntos calientes del partido.

DFC: Eric García- Central con buena salida de balón, Eric será fundamental para romper líneas desde atrás y mantener el orden táctico. En partidos grandes, su lectura del juego cobra especial importancia.

DFC: Pau Cubarsí- La gran irrupción defensiva del Barça. Pese a su juventud, Cubarsí destaca por su madurez, colocación y personalidad para defender lejos del área en escenarios de máxima exigencia.

LI: Alejandro Balde- Profundidad, potencia y desborde por el carril izquierdo. Balde es una amenaza constante en ataque y deberá medir bien sus subidas para no dejar espacios a la espalda.

MC: Frenkie de Jong- El equilibrio del equipo pasa por sus botas. De Jong es el encargado de dar fluidez, romper la presión rival y ordenar el juego desde la base del centro del campo.

MC: Pedri- El cerebro creativo. Pedri aporta pausa, último pase y criterio en los metros finales. En una final, su talento para aparecer entre líneas puede marcar diferencias.

MCO: Fermín López- Intensidad, llegada al área y trabajo sin balón. Fermín añade dinamismo al mediocampo y es una amenaza constante llegando desde segunda línea.

ED: Raphinha- Vertical y competitivo, Raphinha ofrece desborde y sacrificio defensivo. Su capacidad para atacar el segundo palo puede ser un recurso importante.

FC Barcelona v Athletic Club Bilbao: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

EI: Lamine Yamal- La joya del Barça. Con descaro, regate y talento natural, Lamine es capaz de desequilibrar cualquier defensa, incluso en un escenario tan exigente como una final.

DC: Ferrán Torres- Movilidad, presión alta y olfato goleador. Ferran ofrece alternativas constantes en ataque y puede aprovechar los espacios que genere la defensa blanca.

Así se vería la formación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García



Defensas: Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde



Mediocentros: Frenkie de Jong, Pedri



Línea de tres: Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal



Delantero: Ferrán Torres

La posible alineación del Real Madrid

Atletico Madrid v Real Madrid - Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

POR: Thibaut Courtois- El guardián de las grandes noches. Courtois es sinónimo de seguridad y fiabilidad en finales, capaz de sostener al equipo en los momentos más delicados.

LD: Fede Valverde- Polivalente y físico, Valverde aporta recorrido, intensidad y ayuda constante tanto en defensa como en ataque. Su despliegue es clave para equilibrar el costado derecho. Viene de marcar un golazo de tiro libre en semifinales.

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

DFC: Raúl Asencio- Central joven que ha respondido cuando se le ha necesitado. Su concentración y contundencia serán esenciales ante la movilidad del ataque azulgrana.

DFC: Antonio Rüdiger- El líder de la zaga, aunque con molestias. Potente, agresivo y con jerarquía, Rüdiger es el encargado de imponer respeto y dominar el juego aéreo.

LI: Álvaro Carreras- Profundidad y energía por la izquierda. Carreras combina buen trato de balón con capacidad para incorporarse al ataque, aunque deberá estar atento a Lamine Yamal.

MCD: Aurélien Tchouaméni- Ancla del centro del campo. Tchouaméni aporta músculo, recuperación y equilibrio táctico, fundamental para frenar el juego interior del Barça.

MCD: Eduardo Camavinga- Versatilidad y dinamismo. Camavinga puede romper líneas con conducción y aportar intensidad tanto en defensa como en ataque.

MC: Jude Bellingham- El alma del equipo. Bellingham llega al área, genera peligro constante y es decisivo en partidos grandes. Su influencia puede marcar el rumbo de la final.

ED: Rodrygo Goes- Talento y oportunismo. Rodrygo es especialista en aparecer en momentos clave y su conexión con los hombres de ataque es letal.

EI: Vinícius Júnior- El desequilibrio puro. Vinícius vive de los duelos, la velocidad y la creatividad. Si encuentra espacios, puede ser determinante. Buscará romper la mala racha de cara a gol.

DC: Kylian Mbappé- La gran noticia del Real Madrid. Tras perderse la semifinal ante el Atlético de Madrid, Mbappé ha viajado a Arabia Saudí exclusivamente para disputar la final, después de varios días de recuperación en Valdebebas por su esguince de rodilla. Su presencia eleva el techo competitivo del equipo y convierte cualquier acción ofensiva en una amenaza real.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Courtois



Defensas: Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras



Mediocentros: Tchouaméni, Camavinga



Línea de tres: Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior



Delantero: Kylian Mbappé