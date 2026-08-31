Las posibles alineaciones titulares del partido América vs Monterrey

Se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026, el Club América avanzó a esa ronda siendo segundo lugar de la fase de uno y eliminando a Columbus Crew. Mientras que, el Club de Fútbol Monterrey pasó en cuarto sitio en la fase uno y eliminó 2-1 al Chicago Fire.

El encuentro será este miércoles 2 de septiembre a las 19:30 horas (Estados Unidos) y 21:30 horas (México) desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Por ende, les compartimos la posible alineación del cuadro capitalino y el conjunto regio.

La posible alineación de América en la semifinal de Leagues Cup 2026

Henry Martín ha recuperado su olfato goleador | Jam Media/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El guardameta veterano, de buen posicionamiento y experiencia. Destaca por su lectura de centros y juego aéreo.

LD: Kevin Álvarez - Lateral rápido y explosivo, con capacidad para recorrer toda la banda. Su mayor virtud es la aceleración y las incorporaciones ofensivas.

DFC: Israel Reyes - Es un defensor polivalente, intenso y agresivo en la marca. Tiene buena anticipación y velocidad para corregir, además de capacidad para conducir el balón desde atrás. Puede jugar como central o lateral derecho.

DFC: Sebastián Cáceres - Es un central uruguayo de buena lectura defensiva, velocidad y capacidad para anticipar.

LI: Cristian Borja - Es un lateral colombiano ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico y técnico, capaz de jugar como interior o mediocentro. Destaca por su conducción, movilidad y capacidad para romper líneas llegando desde segunda línea.

MC: Alan Cervantes - Es un mediocampista de equilibrio y recuperación. Es disciplinado tácticamente, bueno en las coberturas y en la circulación sencilla del balón.

MD: Isaías Violante - Es un atacante joven, vertical y habilidoso. Tiene movilidad para aparecer por las bandas o zonas interiores y busca atacar espacios con conducción.

MCO: Raphael Veiga - Es el cerebro creativo del equipo. Tiene excelente técnica, visión, conducción y golpeo de balón. Puede jugar como interior o mediapunta y destaca especialmente en el último tercio, tanto creando oportunidades como llegando al área.

MI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es muy explosivo y vertical. Su principal arma es el uno contra uno: velocidad, cambio de ritmo y regate para superar defensores. Puede jugar abierto o recortar hacia dentro para finalizar o asistir.

DC: Henry Martín - El delantero centro tiene buen juego de espaldas y capacidad para fijar centrales. Destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición. También puede salir del área para asociarse y es un delantero que entiende bien cuándo atacar el espacio.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes; Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delantero: Henry Martín.

La posible alineación de Monterrey en la semifinal de Leagues Cup 2026

Hugo Cuypers es el nuevo referente goleador de Rayados | Geoff Stellfox - Leagues Cup/GettyImages

PO: Esteban Andrada - El guardameta de gran envergadura y buenos reflejos. Destaca en atajadas de media y larga distancia, juego aéreo y presencia dentro del área.

LD: Ricardo Chávez - El lateral de recorrido y bastante intensidad. Su fortaleza está en el trabajo defensivo, las coberturas y la capacidad para incorporarse por banda. Es más sólido y disciplinado que espectacular en ataque.

DFC: Víctor Guzmán - El central mexicano de buen físico. Destaca por la anticipación, los duelos individuales y el juego aéreo. Puede defender tanto en bloque bajo como adelantando metros para presionar.

DFC: Carlos Salcedo - Es un zaguero experimentado, fuerte en el contacto y agresivo en la marca. Su principal virtud es la lectura de los duelos y su capacidad para imponerse físicamente; además, tiene experiencia jugando como central y lateral.

LI: Gerardo Arteaga - Es un lateral muy dinámico y ofensivo. Tiene velocidad, conducción y capacidad para progresar por fuera, además de un buen golpeo para centros y disparos. Su principal valor es el recorrido de área a área.

MC: Óliver Torres - Es un volante técnico y asociativo. Destaca por su control orientado, pase corto, visión y movilidad. Es especialmente útil para darle fluidez a la posesión y conectar líneas.

MC: Orbelín Pineda - Es un futbolista muy técnico. Puede aparecer entre líneas, conducir hacia adelante y combinar rápidamente. Su capacidad para romper líneas con conducción y llegar al área es una de sus mayores virtudes.

MD: Diego Rossi - Es un atacante uruguayo rápido, vertical y muy móvil. Puede partir desde una banda y meterse hacia dentro para buscar el disparo o el último pase. Su capacidad para atacar espacios lo hace especialmente peligroso en transiciones.

MCO: Jesús Corona - El 'Tecatito' es un jugador de enorme calidad técnica. Destaca por el regate, control en espacios reducidos, cambios de ritmo y centros. Puede jugar abierto o aparecer por dentro como creador.

MI: Lucas Ocampos - Es un atacante argentino de gran potencia física y mucha agresividad ofensiva. Combina velocidad, fuerza, conducción y buen golpeo.

DC: Hugo Cuypers - Es un '9' belga de área, fuerte y con buen olfato goleador. Destaca por su posicionamiento, capacidad para fijar centrales y definición. También puede aportar en el juego aéreo y disputar balones físicos.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Esteban Andrada.

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda; Diego Rossi, Jesús Corona, Lucas Ocampos.

Delantero: Hugo Cuypers.

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