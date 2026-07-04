La selección de Brasil y selección de Noruega se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Una vez superada la prueba de los dieciseisavos de final en donde Brasil dejó en el camino a Japón por 2-1. Mientras que, Noruega le hizo los honores a Costa de Marfil eliminándolos 2-1 con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, además del descuento de Amad Diallo.

El encuentro de eliminación directa se llevará a cabo desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey este domingo 5 de julio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

A continuación, los dejamos con las alineaciones titulares del combinado sudamericano y el europeo.

La alineación de Brasil vs Noruega en los octavos de final

Paquetá y Casemiro salieron lesionados ante Japón | Michael Regan - FIFA/GettyImages

PO: Alisson - El portero Red da seguridad en la portería, posee un gran juego con los pies y es excelente en el uno contra uno. Es uno de los referentes del equipo.

LD: Danilo - Es un zaguero de experiencia, sólido en la marca y con capacidad para incorporarse al ataque cuando es requerido.

DFC: Marquinhos - Es el capitán del equipo, es un zaguero de clase y elegancia, rápido para anticipar y muy fiable en la salida de balón.

DFC: Gabriel Magalhães - Es un defensor fuerte físicamente, dominante por arriba y agresivo en los duelos defensivos.

LI: Douglas Santos - Es un lateral de recorrido, aporta verticalidad por la banda y se añade bien al ataque sin descuidar la zaga.

MC: Fabinho - El exjugador del Liverpool y actual capitán del Al Ittihad de Arabia Saudita ingresó por el propio Casemiro en el añadido ante Japón. Dada la lesión del exjugador del Manchester United, el experimentado Fabinho tomaría su lugar.

MC: Bruno Guimarães - Es el cerebro del mediocampo. Destaca por su visión, calidad en el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MCO: Endrick - Todo indica que Endrick podría tener su primera titularidad tras la ausencia por lesión de Lucas Paquetá. Esto debido a que Neymar Júnior está disponible para una "emergencia" dicho por el propio Ancelotti, es más probable que pueda tener minutos como suplente.

ED: Rayan - Es una joven promesa brasileña. Muy rápido, encarador y con desborde en el uno contra uno. Se ha ganado su lugar como titular.

DC: Matheus Cunha - Es un atacante con mucha movilidad que sale del área para asociarse con sus compañeros y presiona a la zaga rival.

EI: Vinícius Júnior - Es la gran estrella ofensiva del equipo en la actualidad. Es explosivo, desequilibrante y uno de los mejores regateadores del mundo; su velocidad puede decidir cualquier partido. Además, posee una grandiosa definición.

Así se vería la formación de Brasil (4-3-3)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.

Centrocampistas: Fabinho, Bruno Guimarães, Endrick.

Delanteros: Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

La alineación de Noruega vs Brasil en los octavos de final

Haaland viene de marcar en 16avos de final | Molly Darlington/GettyImages

PO: Ørjan Nyland - El guardameta experimentado es seguro bajo los tres palos y con buenos reflejos. Aporta tranquilidad y liderazgo a la defensa.

LD: Marcus Pedersen - El lateral es de gran recorrido, rápido y agresivo en la marca. Se incorpora con frecuencia al ataque.

DFC: Kristoffer Ajer - Es un central versátil, con buena salida de balón, gran zancada y fortaleza en los duelos manos a mano.

DFC: Torbjørn Heggem - Es un defensor sólido y disciplinado, fuerte en el juego aéreo y con buen sentido de la anticipación.

LI: David Møller Wolfe - Es un lateral ofensivo, veloz y con buenos centros. Aporta profundidad constante por la banda.

MC: Patrick Berg - Es un centrocampista de equilibrio, inteligente tácticamente y preciso en la distribución del balón.

MC: Sander Berge - Es un mediocampista de gran físico, capaz de recuperar balones, conducir y romper líneas con sus pases.

MCO: Martin Ødegaard - Es el capitán y cerebro del equipo. Uno de los mejores organizadores del mundo, destaca por su visión, técnica y precisión en el último pase.

ED: Alexander Sørloth - El goleador del Atlético de Madrid es un atacante potente y dominante en el juego aéreo, con gran capacidad para definir dentro del área.

DC: Erling Haaland - Es la gran estrella de Noruega. Es un delantero de clase mundial, extraordinario goleador, rápido, fuerte y letal en el área.

EI: Antonio Nusa - Es un joven talento con enorme velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Así se vería la formación de Noruega (4-2-3-1)

Portero: Ørjan Nyland.

Defensas: Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe.

Mediocampistas: Patrick Berg, Sander Berge; Martin Ødegaard.

Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.