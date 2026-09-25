Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Toluca

Hace unas semanas el Club de Fútbol Cruz Azul y el Deportivo Toluca FC se midieron en el Campeón de Campeones y la Máquina Celeste fue quien levantó el trofeo.

A estas alturas en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ambos están en zona de Liguilla siendo cuartos y líderes de la clasificación, respectivamente.

El encuentro será este sábado 26 de septiembre desde el Estadio Banorte a las 18:50 horas (Estados Unidos) y 16:50 horas (México).

Por lo tanto, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos equipos que tendrán varias modificaciones en sus onces por temas de lesión y convocados internacionales.

La alineación titular de Cruz Azul vs Toluca

Andrés Gudiño será titular ante la ausencia de Kavin Mier | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Andrés Gudiño – Es un portero de buenos reflejos y capacidad de reacción; destaca en atajadas a corta distancia, juego aéreo y seguridad bajo presión.

LD: Alan Mozo - Es un lateral derecho intenso y ofensivo; destaca por su velocidad, recorrido, centros y capacidad para incorporarse al ataque.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano es un jugador potente con mucha potencia y físico.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

LI: Jesús Orozco - Es un versátil central zurdo, fuerte en los duelos y con buena lectura defensiva; destaca por anticipación, juego aéreo y salida de balón.

MC: Andrés Montaño - Es un mediocampista zurdo técnico y dinámico; recupera balones, conduce bien, tiene buena velocidad y una muy buena pegada de media distancia.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

ED: José Paradela – Es un jugador que aporta mucho a la ofensiva y aparece en momentos fundamentales con goles o asistencias.

MCO: Carlos Rodríguez – Destacó en la Jornada 1 y suele ser un elemento que aparece en momentos importantes.

EI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente; destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda. Podría repetir en esta zona ante la lesión de Rotondi.

DC: Nicolás Ibáñez - Es un delantero centro de área, fuerte físicamente y con buen olfato goleador; destaca por sus movimientos, definición y capacidad para disputar balones aéreos.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco.

Mediocampistas: Andrés Montaño, Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez, Omar Campos.

Delanteros: Nicolás Ibáñez.

La alineación titular de Toluca vs Cruz Azul

Brian García reemplazaría a Gallardo | Elsa - Leagues Cup/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido un portero de confianza para Antonio Mohamed y comparte la portería con Hugo González, para este juego él podría ir de inicio.

LD: Diego Zaragoza - Es un zaguero derecho técnico y versátil. Destaca por su salida con balón controlado, buen posicionamiento y capacidad para incorporarse al ataque.

DFC: Bruno Méndez - Es un defensa central físico, intenso y fuerte en los duelos. Sobresale en la marca, juego aéreo y defensa del área.

DFC: Federico Pereira - El zaguero uruguayo suele ser uno de los elementos fijos del Turco, por su gran calidad y entrega.

LI: Brian García - Es un lateral derecho dinámico y ofensivo; destaca por su velocidad, recorrido, desborde y capacidad para generar profundidad por la banda. Sería titular ante la ausencia de Gallardo.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino es un jugador multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MC: Nicolás Castro - El mediocampista argentino destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño es un jugador muy desequilibrante y peligroso. Suele ser un elemento que aparece en los momentos importantes.

MCO: Jesús Angulo - El 'Canelo' es un jugador dinámico que aporta mucho al tema ofensivo y que ha sido una pieza importante en el equipo en años recientes.

MI: Alexis Vega - El internacional mexicano es un jugador referente en el equipo, suele desbordar y generar peligro con remates peligrosos.

DC: Paulinho - El goleador portugués es un delantero centro muy completo; destaca por su movilidad, inteligencia para desmarcarse y capacidad para asociarse.

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García.

Defensas: Diego Zaragoza, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García.

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.

Delantero: Paulinho.

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