Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United

Nada es fácil en la Champions League, ni siquiera en la fase de liga. Este martes, el Manchester United viajará a España para enfrentar al Atlético de Madrid en la segunda jornada de la competición europea. Son dos grandes con mucha experiencia en el torneo y que quieren sumar para incrementar sus posibilidades de clasificación.

Los dirigidos por Diego Simeone no tuvieron un buen debut luego de caer 2-1 contra el Liverpool en Inglaterra, mientras que los Red Devils pudieron quedarse con los tres puntos luego de golear 4-0 al Sabah.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Manchester United

Cristian Romero, Atletico de Madrid | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

POR: Jan Oblak - Es la garantía del arco para el Cholo, y eso que sobre el final de la temporada pasada tuvo que poner a Juan Musso que demostró que puede competirle de igual a igual a Oblak. La balanza se inclina para el esloveno porque tiene reflejos para resolver situaciones difíciles y más experiencia para este tipo de torneos.

LD: Marcos Llorente - ¿Lateral o mediocampista? A Llorente no le importa. Ataca en el área ríval y el sobra tiempo cuando retrocede para detener el contragolpe. Marcus Rashford no es un desafío sencillo por lo que va a tener que tener un cuidado extra en esas jugadas ofensivas.

DFC: Marc Pubill - Es el prototipo de defensor que le gusta al DT. No le hace problema a salir a disputar una pelota díficil en un uno contra uno y es muy inteligente para las salidas y la generación de fútbol.

DFC: Cristian Romero - Resuelve partidos desde las dos áreas y su primer gol en el Colchonero llegó este sábado cuando decidió incorporarse al ataque contra el Alavés. El martes posiblemente tenga menos chances de colaborar con los delanteros y tenga que estar muy atento a los movimientos de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

LI: Alejandro Grimaldo - Por fin pudo mostrar el porqué el Atleti lo quería. En el Bayer Leverkusen se caracterizaba por ser un lateral goleador y en Madrid le costó más de la cuenta poder hacer valer ese título. Ahora, ya lleva tres goles y una asistencia en lo que va de temporada. Puede ser el comodín para sorprender a los Red Devils.

MD: Giuliano Simeone - Si de velocidad se habla, Giuliano es la persona ideal. Además, marca goles y ya suma dos en LaLiga. Con rápidez ataca los espacios y distrae a los defensores rivales con sus desmarques. La sociedad con Llorente es soñada para un equipo que no puede darse el lujo de ser constantemente ofensivo.

MC: Pablo Barrios - Volvió con una faceta más de ataque después de la lesión. Le gusta recibir y avanzar con la pelota en los pies sin darles tiempo a los rivales de acomodarse.

MC: Koke - Quizás ya no tiene la misma energía que antes ni la capacidad de estar al 100% los 90 minutos, pero tenerlo desde el principio le cambia la cara al equipo. Es el líder del mediocampo y lo acomoda de manera tal que cada jugador pueda cumplir su función con comodidad.

MI: Álex Baena - El goleador del Colchonero, que no necesita ubicarse como 9 para generar peligro enel área rival. Marcó cuatro goles y dio dos asistencias hasta ahora en la liga española y ahora va a buscar poder comenzar con la cuenta en la Champions, donde solo Llorente pudo tener su gol.

DC: Julián Álvarez - Jugador de partidos importantes. Mueve la pelota a su favor para rematar y marcar, aunque también tiene un trabajo muy arduo sin balón para mover la marca y despejarle el camino a sus compañeros en el ataque. De a poco se siente nuevamente a gusto en el club y se nota en el campo de juego.

DC: Jonathan David - Demoró en ser parte de los titulares y una vez que lo consiguió, lo hizo valer. Ya marcó tres tantos y dejó dos pases de gol. Habrá que ver como se organiza con Julián respecto a quién esperará los envíos dentro del área rival.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-2-3-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena

Delanteros: Julián Álvarez, Jonathan David

La posible alineación del Manchester United vs Atlético de Madrid

Bryan Mbeumo, Manchester United | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

POR: Senne Lammens - Resuelve remates que parecen imposibles de atajar, pero se complica de más con las salidas. Esa es una debilidad que el Atleti sabe aprovechar muy bien, sobre todo si tiene a Julián Álvarez desde el inicio. Por eso, Lammens va a tener que confiar en sus manos sin exigirse tanto con los pies.

LD: Diogo Dalot - Superó los 250 partidos con el United, por lo tanto sabe muy bien la exigencia en todas las competiciones, en especial la Champions. Sabe bien por donde correr para ganar metros en su sector, siempre con el cuidado de no descuidar los espacios a sus espaldas.

DFC: Harry Maguire - Es mejor en el uno contra uno que en los intentos de detener a los delanteros rivales. Lo ideal entonces sería anticipar los movimientos del rival y evitar largas persecuciones.

DFC: Lisandro Martínez - No tiene la altura tradicional de un central y aun asi se impone en los duelos aéreos. Eso lo compensa también con su inteligencia para leer cuál será la jugada rival y, de esa manera, evitar que reciban cómodos.

LI: Luke Shaw - Es uno de los futbolistas de los Red Devils que mejor entiende cuándo necesita una ayuda su compañero. Se asocia muy bien con Marcus Rashford por afuera y en ataque aparece por dentro para ofrecer otra salida.

MC: Youri Tielemans - Al igual que a Maguire, su precisión pierde utilidad cuando le toca perseguir rivales durante muchos minutos del partido. Su cualidad son los pases largos para romper líneas y facilitar el ataque de sus compañeros.

MC: Kobbie Mainoo - Es mejor bajo presión asi que el partido contra el Colchonero le viene como anillo al dedo. Escapa de la marca con mucha facilidad y es el conector de la defensa con los delanteros.

ED: Bryan Mbeumo - Lleva tres goles en lo que va de la Premier y una asistencia en la Champions. VA a querer sacarse esa deuda goleadora el martes, sobre todo aprovechando el espacio que suelen dejar los centrales y los laterales rivales.

MCO: Bruno Fernandes - Prefiere arriesgar que encontrar el pase fácil. Esa ambición es un arma de doble filo que cuando le sale bien trae muy buenos resultados, aunque también exige que sus compañeros interpreten rápido sus intenciones. Va a tener que ser muy cuidadoso para elegir cuándo aplicarlo.

EI: Marcus Rashford - Es mejor cuándo tiene mucho espacio adelante y puede conducir la pelota durante largo rato. Ese uno contra uno puede servirle para romper una defensa organizada. La meta va a ser terminar esa jugada con un gol.

DC: Matheus Cunha - No es un nueve que espere los centros dentro del área. Le gusta retroceder y buscar asociaciones desde distintos puntos del campo de juego. Tiene que coordinar mejor sus movimientos para que, cuando sus compañeros lleguen al área rival, encuentren una opción de pase disponible.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford

Delantero: Matheus Cunha

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