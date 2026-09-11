Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Cruz Azul y el América

Cruz Azul y América se verán las caras este sábado 12 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026. Las Águilas llegan a este Clásico Joven como líderes del torneo, con un partido pendiente, mientras que la Máquina Celeste puede presumir de ser el vigente campeón del futbol mexicano.

A continuación te contamos cómo podrían salir de arranque ambas escuadras en este duelo que promete ser el más atractivo de la jornada.

El posible once de Cruz Azul vs América

Portero: Kevin Mier: Mier ha ido recuperando su nivel con el paso de los partidos, pero ante América tendrá una verdadera prueba de fuego. El arquero colombiano ha tenido errores garrafales al medirse contra las Águilas.

Lateral derecho: Jeremy Márquez: Márquez es un mediocampista nominal que ha sido improvisado como lateral derecho por Joel Huiqui. Soprendentemente, el canterano atlista ha respondido con creces en este puesto. La directiva cementera contrató recientemente a Alan Mozo para competir por este puesto.

Defensa central: Willer Ditta: El colombiano es el baluarte de Cruz Azul en la defensa. Ditta se caracteriza por su gran potencia física, su marcaje, pero también por sumarse al frente con mucha idea. Será una amenaza para el América en las dos áreas.

Defensa central: Amaury García: Joel Huiqui tendrá un gran dilema para este encuentro. El técnico mexicano podrá contar con Erik Lira, uno de los mejores futbolistas de la selección mexicana en el Mundial 2026, tras su fallido fichaje con el AS Mónaco. Sin embargo, Amaury García fue pieza clave en la liguilla del Clausura 2026 y la consecución del título. ¿Quién irá de titular?

Amaury García se está consolidando como titular en Cruz Azul | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Defensa central: Jesús Orozco Chiquete: Huiqui tendrá que tomar otra decisión importante en el fondo: ¿arrancará de titular Orozco Chiquete o apostará por Gonzalo Piovi? El central argentino ya está recuperado y podría ir de arranque ante las Águilas.

Lateral izquierdo: Omar Campos: Desde la llegada de Huiqui al banquillo, Omar Campos se ha consolidado como el lateral izquierdo titular de Cruz Azul. En esta temporada, Campos ha tenido actividad en los siete partidos que ha disputado la Máquina.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' sigue siendo el motor de Cruz Azul en la mitad de la cancha. En los primeros siete encuentros de la temporada, el mediocampista de 29 años suma cuatro asistencias.

Mediocampista central: Agustín Palavecino: El volante argentino llegó a Cruz Azul para convertirse en el encargado de darle equilibrio a la mitad de la cancha. Palavecino suma un gol en la primera mitad del certamen.

Mediocampista central: José Paradela: El exjugador de los Rayos del Necaxa ha disputado todos los partidos de Cruz Azul este certamen y suma un gol y dos asistencias en siete partidos. Se espera que arranque como titular ante las Águilas.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Mediapunta: Luka Romero: El delantero mexicoargentino de 21 años no ha tenido un rendimiento espectacular, pero parece que finalmente está encontrando continuidad en su carrera. Este torneo suma un gol y dos asistencias en siete encuentros.

Delantero centro: Nicolás Ibáñez: La Máquina Celeste ha tenido un gran problema buscando a su nueve. A pesar de su gran experiencia, ni Gabriel Fernández ni Nicolás Ibáñez han terminado por convencer. Parece que 'Nico' comienza a aventajar al uruguayo; suma tres goles esta temporada.

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (5-3-2)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela

Delantero: Nicolás Ibáñez, Luka Romero

El posible once del América vs Cruz Azul

Portero: Rodolfo Cota: El partido ante Cruz Azul es uno de los más importantes de este semestre. Guillermo Almada tendrá un gran dilema: el uruguayo le ha dado minutos a Rodolfo Cota y a Fernando Tapia, y para esta jornada ya podrá contar con Luis Malagón. Todo apunta a que el titular será Cota, el más experimentado de los tres y el que ha jugado más minutos en este torneo.

Lateral derecho: Kevin Álvarez: Almada ha apostado por recuperar a Álvarez, a quien dirigió en Pachuca. El lateral mexicano ha mejorado con respecto a lo mostrado en el torneo anterior. Tiene una lucha interesante por la titularidad con Dagoberto Espinoza.

Defensa central: Israel Reyes: Reyes es un jugador más que consolidado en el futbol mexicano: ya sea como central, lateral derecho o contención, siempre cumple. Parecía que el América lo vendería en el mercado de fichajes de verano, pero finalmente se quedó en la plantilla.

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Defensa central: Ramón Juárez: Juárez finalmente está recibiendo la oportunidad que pidió por años: tras la venta de Sebastián Cáceres al futbol español, finalmente podrá ser titular en las Águilas. ¿Podrá con las responsabilidad?

Lateral izquierdo: Cristian Borja: El futbolista colombiano se hizo con el puesto titular desde su llegada en julio de 2024. Es sólido en trabajo defensivo y puede sumarse al ataque con certeza.

Mediocampista central: Alan Cervantes: El volante mexicano está teniendo más oportunidades tras la salida de Jonathan dos Santos. Cervantes es un elemento que en el argot futbolístico "hace el trabajo sucio". Se encarga de recuperar el balón y darle equilibrio al equipo.

Mediocampista central: Erick Sánchez: El 'Chiquito' Sánchez es otro de los proyectos de Guillermo Almada. El volante mexicano vivió sus mejores momentos como jugador bajo el mando del estratega uruguayo en Pachuca. Ha tenido minutos, pero le falta bastante trabajo para igualar su mejor versión.

Mediocampista ofensivo: Raphael Veiga: Tras una primera temporada decepcionante, el exjugador del Palmeiras finalmente está dando resultados. Veiga suma un gol y dos asistencias en seis encuentros de Liga MX este semestre.

Extremo derecho: Isaías Violante: El joven delantero mexicano tiene que demostrar que tiene el nivel para ser titular en el América. Tras la llegada de Carlos Álvarez y la recuperación de Alejandro Zendejas, sus minutos podrían comenzar a escasear si no da un golpe de autoridad.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez: El extremo uruguayo estuvo cerca de irse al futbol neerlandés en los últimos días del mercado de fichajes, pero América apostó por mantenerlo en su plantilla. Rodríguez suma dos goles en cuatro partidos.

Club Leon v Club America - Leagues Cup Third Place Match | Daniel Jefferson/GettyImages

Delantero centro: Henry Martín: Nadie discute que Henry Martín es un delantero histórico del América, pero su último año, entre lesiones y baja de juego, no fue destacado. El delantero de 33 años busca tener su tercer aire con las Águilas y suma tres goles y una asistencia en cinco partidos.

Así se vería la posible alineación del América (4-3-3)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga

Delantero: Henry Martín, Isaías Violante, Brian Rodríguez

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