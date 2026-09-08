Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid

El miércoles tendrá en la grilla uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 de la Champions League. El Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en Anfield, a poco menos de un año de su último enfrentamiento por la misma instancia de la competencia.

Los Reds vienen de ganarle 2-0 al Ipswich Town en la Premier League, mientras que el Colchonero sufrió una complicada derrota por 3-0 contra el Athletic Club, por lo que buscará recuperarse con un buen resultado en su debut internacional.

La posible alineación del Liverpool vs Atlético de Madrid

Ryan Gravenberch, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

POR: Alisson Becker - Pudo tener un partido más tranquilo en comparación con los dos primeros y eso podría jugarle a favor para el debut europeo el miércoles. Su mejor versión queda en evidencia cuando el resto del equipo va bien y el puede enfocarse únicamente en su tarea de atajar.

LD: Jeremie Frimpong - Su titularidad podría estar en juego después del buen partido de Ronald Araújo contra el Ipswich. Su defensa, entonces, en caso de ser parte del once, tendrá que pasar por el rendimiento... y uno que supere las expectativas.

DFC: Jérémy Jacquet - El inicio de temporada y su estreno con la camiseta del Liverpool no le dio respiro. Lo positivo es que pudo ganar terreno y también la confianza del entrenador para poder formar parte del once titular en la Champions.

DFC: Virgil van Dijk - Un Mundial irregular y, posteriormente, mal comienzo en la Premier. La defensa red estuvo muy vulnerable en las primeras dos fechas, pero el Ipswich le dio la posibilidad de poder demostrar que sigue siendo el líder de una zaga todavía en construcción.

LI: Milos Kerkez - Su agresividad puede ser una herramienta muy útil para evitar que el Atleti pase por su sector. Eso si, va a tener que medirla y evitar que ese acelere le juegue en contra.

MC: Ryan Gravenberch - La competencia interna con Alexis Mac Allister está más viva que nunca. Tiene a su favor muy buena conducción de pelota y la facilidad de transformar una recuperación en ataque.

MC: Dominik Szoboszlai - Juega mejor cuando puede estar adelantado y eso es algo que Gravenberch podría facilitarle. Es excepcional en los remates desde lejos y podría aprovecharlo para atravesar la defensa colchonera.

ED: Cody Gakpo - Formó una sociedad increíble con Alexander Isak. Los dos goles del sueco el viernes nacieron de pases suyos y todo a raiz de su propia lectura de juego y espacios que le permiten a los delanteros generar peligro.

MCO: Florian Wirtz - No va a ser sencillo para Wirtz. El Atleti tiene mediocampistas muy rápidos que van a rodearlo y evitar que pueda decidir con inteligencia. La diferencia va a estar en su movilidad y conducción... y que sus compañeros sean opcion de pase.

EI: Rio Ngumoha - Podría ser una apuesta diferente en el ataque. Va a tener que encontrar el momento exacto para avanzar, pero tiene velocidad y es bueno en los duelos individuales para romper la estructura defensiva rival.

DC: Alexander Isak - Llega con envión después de tres goles en tres jornadas, doblete incluído contra el Ipswich. Tiene la virtud de no necesitar más de un toque para poder dañar el arco de los rivales y eso podría jugarle a favor contra una defensa que va a impedirle hacer mucho más.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensores: Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Rio Ngumoha

Delantero: Alexander Isak

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Liverpool

Alex Baena, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Jan Oblak - No pudo detener ninguna de las pelotas del Athletic que llegaron a su arco. Contra el Liverpool, además de más concentración, va a necesitar una defensa que sea la barrera previa para que su trabajo sea menos complicado.

LD: Marcos Llorente - No importa la exigencia, Llorente siempre está tanto en defensa como en ataque. El miércoles va a tener que estar atento con Gakpo que suele jugar para adentro y tendrá que elegir cuándo seguirlo y cuando tratar de detenerlo antes de tiempo.

DFC: Marc Pubill - Se adueñó de la zaga y destaca por su insistencia cuando las jugadas parecen perdidas. El desafío del miércoles va a ser la velocidad y poder parar a tres delanteros que corren y entran al área con pases rápidos.

DFC: Dávid Hancko - Es bueno para leer las jugadas antes de que estén cerca de su área y eso le puede jugar a favor para no lograr que los delanteros del Liverpool reciban la pelota. El riesgo es que si falla, puede dejar descuidada su espalda.

LI: Alejandro Grimaldo - Todavía no encontró la regularidad esperada en este inicio de rtemporada, sobre todo cuando le toca defender cerca de su propia área. Su oficio de lateral pasa más por la colaboración por todo lo largo de su sector, más que nada en ataque.

MD: Giuliano Simeone - Tiene que trabajar mejor el equilibrio entre la velocidad y la ejecución del juego para evitar estar sobrepasado por las situaciones adversas. De todas formas, esa rápidez es la que le va a jugar a favor para saltear a los defensores y mediocampistas rivales.

MC: Pablo Barrios - Depende de Morten Hjulmand para poder permitirse adelantarse y ayudar en ataque, donde está mejor posicionado. Va a servir que juegue más cerca de los delanteros, siempre y cuando esté atento a retroceder para no dejarlo solo al danés.

MC: Morten Hjulmand - Es el que ordena el mediocampo desde la recuperación y la ocupación de espacios. Gracias a el, el Atleti recupera la pelota antes que pasen la linea de los volantes y ayuda a que sus dos compañeros se liberen.

EI: Álex Baena - Es el goleador del equipo con tres tantos en cuatro partidos. Su movilidad puede ser especialmente útil contra una defensa que está débil y su facilidad para moverse en el área puede causarle dolores de cabeza a Jacquet y van Dijk.

DC: Ademola Lookman - Pierde influencia cuando queda aislado y recibe de espaldas asi que en Inglaterra va a tener que aceitar su aceleración para atacar los espacios que dejen los laterales y mantenerse cerca de sus compañeros de equipo para poder mostrarse y jugar con ellos.

ED: Kang-in Lee - Es más valioso cuando el Atlético necesita un delantero que reciba la pelota de pases largos y pase directamente a la construcción de un gol que, dicho sea de paso, ya marcó uno en lo que va de la temporada.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand

Delanteros: Álex Baena, Ademola Lookman, Kang-in Lee

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