Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán

El Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes en el Santiago Bernabéu en uno de los grandes partidos de la primera jornada de la Champions League 2026/27. El máximo campeón de esta competencia con 15 trofeos se enfrenta al finalista de las ediciones 2023 y 2025 en el estadio donde levantó la Orejona por última vez en 2010.

A continuación, el probable once del Real Madrid y del Inter para el debut en la Champions.

La posible alineación del Real Madrid vs Inter de Milán

POR - Thibaut Courtois: Jerarquía y experiencia bajo los tres palos. Un arquero ganador, acostumbrado a grandes noches de Champions.

LD - Denzel Dumfries: Un partido especial para el neerlandés, precisamente contra el club en el que dio el gran salto de su carrera. Fue titular ante Betis, aunque Mourinho decidió reemplazarlo por Trent Alexander-Arnold a los 64 minutos.

DFC - Ibrahima Konaté: Su fortaleza en los duelos y capacidad para defender grandes espacios lo convierten en un central especialmente útil para un equipo que pretende jugar lejos de su propia área.

DFC - Antonio Rüdiger: Experiencia, agresividad en la marca y personalidad para afrontar partidos de esta envergadura. Pese a que no ya no es el de años anteriores, sigue siendo un defensor de enorme jerarquía.

LI - Marc Cucurella: No llega al 100% en lo físico, pero sería titular. Su intensidad para presionar y su capacidad para incorporarse al ataque le permiten ofrecer una alternativa diferente en el lateral izquierdo.

MC - Federico Valverde: El uruguayo es uno de los jugadores más completos de la plantilla. Puede sostener el mediocampo, realiza un enorme despliegue en cada actuación y aparece cerca del área, además de ser una amenaza permanente con su pegada.

Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC - Jude Bellingham: El inglés combina potencia, conducción y llegada al área, características que le permiten influir tanto en la construcción como en los metros finales. En Champions suma 56 partidos, 15 goles y 13 asistencias, todo eso con solo 23 años.

MC - Brahim Díaz: Movilidad y capacidad para recibir entre líneas que le permiten actuar como extremo o acercarse al mediocampo para generar superioridades. No fue titular ante el Betis, pero Mourinho puede recurrir a él para aportar desequilibrio en un partido en el que el Madrid necesitará encontrar espacios ante un Inter compacto.

ED - Yan Diomande: El extremo marfileño ha tenido pocas oportunidades en los cuatro primeros partidos de la temporada, pero mañana podría ser su gran día para sumar su primera titularidad en un partido oficial con el Real Madrid.

EI - Vinícius Júnior: El brasileño sigue siendo uno de los más desequilibrantes del equipo gracias a su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para atacar los espacios. En la Champions acumula 82 partidos y 34 goles, incluyendo tantos decisivos en las finales de 2022 y 2024.

DC - Kylian Mbappé: El francés llega al estreno europeo después de una jornada complicada ante Betis en la que falló un penalti en el descuento que pudo significar el empate. En la Champions 2025/26 fue el máximo goleador del torneo con 15 tantos en 11 partidos, y acumula 98 apariciones y 70 goles en la competición.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham

Delanteros: Diomandé, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

La posible alineación del Inter de Milán vs Real Madrid

POR - Josep Martínez: El español de 28 años fue una de las figuras de la remontada ante Napoli. En el primer tiempo realizó dos intervenciones importantes ante Anguissa y Politano, incluida una parada con el pie a corta distancia.

DFC - Yann Aurel Bisseck: Potente físicamente y con buena capacidad para defender hacia adelante, el alemán aporta presencia en una defensa que necesita controlar espacios amplios.

DFC - Manuel Akanji: El suizo llegó para reforzar una posición en la que el Inter necesita experiencia y fiabilidad. En su último partido fue titular y terminó siendo decisivo incluso en ataque: dio la asistencia para el gol de Lautaro Martínez que significó el 3-2 en el minuto 91.

DFC - Alessandro Bastoni: La salida de balón es una de sus grandes virtudes y su capacidad para romper líneas con pases desde la defensa encaja perfectamente con el modelo del Inter. Estuvo cerca de jugar en el Barcelona en el último mercado.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

MD - Luis Henrique: Puede jugar como extremo o carrilero, una característica especialmente valiosa en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu. No fue titular ante Napoli y su presencia ante el Madrid dependerá de la variante táctica que el entrenador elija para el debut europeo.

MC - Nicolò Barella: Una pieza fundamental del mediocampo por su capacidad para conectar a los del medio con los de arriba y llegar seguido a pisar el área.

MC - Hakan Çalhanoğlu: El cerebro del equipo, el encargado de manejar los ritmos, decidir el rumbo de las jugadas y generar peligro con su excelente pegada. Frente a Napoli comenzó en el banco y entró en el minuto 68, por lo que llega fresco al duelo en el Bernabéu.

MC - Curtis Jones: El ex-Liverpool es uno de los fichajes del Inter en este mercado. Contra Napoli ingresó al comienzo del segundo tiempo en lugar de Petar Sučić, jugando volcado sobre la izquierda del mediocampo.

EI - Federico Dimarco: Otro jugador clave del Inter por todo lo que aporta con su recorrido por el sector izquierdo. Ante Napoli asistió a Lautaro Martínez para el primer gol del Inter y luego fue sustituido.

DC - Lautaro Martínez: El capitán y el emblema de este Inter. Frente a Nápoli apareció cuando más se lo necesitaba: marcó el 1-2 y en el descuento, convirtió el 3-2 definitivo. Con 25 goles en 65 partidos, es el máximo goleador histórico del club en la Champions League.

DC - Marcus Thuram: El francés es el socio ideal de Lautaro. No convierte tan seguido como el argentino, pero con su físico genera espacios que tanto el 10 como los volantes saben aprovechar.

Así se vería la formación del Inter de Milán (3-5-2)

Portero: Josep Martínez

Defensores: Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni

Mediocampistas: Luis Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Curtis Jones, Federico Dimarco

Delanteros: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

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