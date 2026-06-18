Las posibles alineaciones titulares del partido Estados Unidos vs Australia

Después de su partido de inauguración frente a su similar de Paraguay, la USMNT se enfrentará a Australia en la correspondiente Jornada 2 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio de Seattle el viernes 19 de junio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

De esa manera, te dejamos con las posibles alineaciones del país coanfitrión y el combinado australiano.

La posible alineación de Estados Unidos vs Australia en la Jornada 2 del Grupo D

Christian Pulisic es el referente de Estados Unidos | Omar Vega/USSF/GettyImages

PO: Matt Freese - Ha sido el titular más consistente bajo las órdenes de Mauricio Pochettino desde la Copa Oro 2025, por encima de Matt Turner.

LD: Sergiño Dest - El versátil defensor lateral derecho de 25 años es parte del PSV Eindhoven y es conocido por su velocidad, regate y capacidad ofensiva.

DFC: Chris Richards - El central de Crystal Palace es un fijo en la zaga de la selección, es un jugador titular en el cuadro británico y con 26 años pasa por su madurez física. Además, se caracteriza por su buen juego aéreo.

DFC: Tim Ream - Es un jugador de amplia experiencia y capitán habitual a sus 48 años, se perfila como un elemento fijo en el cuadro base de Pochettino.

LI: Antonee Robinson - El lateral izquierdo es fundamental por su proyección, con 28 años es parte del Fulham y es un jugador clave en la defensa.

MC: Tyler Adams - Es uno de los líderes y referentes del país norteamericano y es el motor de la selección estadounidense.

MC: Weston McKennie - Es muy versátil y puede jugar de pivote, interior o incluso más adelantado. Uno de los más consistentes y experimentados en Europa.

MCO: Christian Pulisic - Es la figura y capitán de la USMNT. Extremo derecho o mediapunta muy habilidoso, rápido y con gran definición. Es el jugador más desequilibrante del equipo.

ED: Timothy Weah - El jugador del Olympique Marsella aporta velocidad y llegada por la banda derecha.

DC: Folarin Balogun - Tiene buen movimiento y definición. Muy fuerte en transiciones y dentro del área.

EI: Malik Tilman - El polivalente jugador ofensivo es dinámico y técnico. Destaca por su pase, regate y disparo desde media distancia.

Así se vería la formación de Estados Unidos (4-3-3)

Portero: Matt Freese.

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson.

Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic.

Delantero: Timothy Weah, Folarin Balogun, Malik Tilman.

La posible alineación titular de Australia vs Estados Unidos en la Jornada 2 del Grupo D

Mathew Leckie disputa su cuarta Copa del Mundo | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

PO: Mathew Ryan – El experimentado portero titular y capitán de Australia es muy seguro bajo los palos y con gran trayectoria en Europa. Está disputando su cuarto mundial.

LD: Jordan Bos - Es uno de los jóvenes más prometedores de la defensa australiana.

DFC: Lucas Herrington - El joven central tiene gran proyección y debutó recientemente con la selección.

DFC: Harry Souttar - Una de sus fortalezas es el juego aéreo, además es peligroso en jugadas a balón parado y uno de los pilares de la defensa.

LI: Alessandro Circati - El lateral/central es muy fuerte y técnico con apenas 22 años.

MD: Aiden O'Neill - Es un mediocampista defensivo que suele ser un líder en la recuperación.

MC: Connor Metcalfe - El mediocampista de contención es muy dinámico, tiene llegada y visión de campo.

MI: Jackson Irvine - El experimentado de 33 años es uno de los motores del equipo y uno de los líderes y referentes.

ED: Jacob Italiano - El versátil lateral es un jugador que tiene un gran recorrido de ida y vuelta por el sector derecho.

DC: Mohamed Touré - La joven promesa de origen guineano-liberiano es clave en el ataque con experiencia en el fútbol inglés siendo parte del Norwich City.

EI: Mathew Leckie - El veterano de 35 años disputa su cuarto mundial y cuenta con amplia experiencia aportando liderazgo.

Así se vería la formación del Australia (4-3-3)

Portero: Mathew Ryan.

Defensas: Jordan Bos, Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati.

Centrocampistas: Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Jackson Irvine.

Delanteros: Jacob Italiano, Mohamed Toure, Mathew Leckie.

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