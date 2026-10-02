Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Estados Unidos

La selección mexicana viene de dos partidos previos al comando del nuevo seleccionador mexicano Rafael Márquez y cierra la Fecha FIFA ante el acérrimo rival.

El cotejo amistoso entre México y Estados Unidos se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el próximo sábado 3 de octubre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos combinados nacionales.

La alineación de México vs Estados Unidos

Gilberto Mora es la joya mexicana | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y se adueñó de la portería titular.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho volvió a la titularidad en los últimos juegos del Mundial 2026, su profundidad y sacrificio defensivo han sido clave para destacar.

DFC: Israel Reyes - Es un futbolista muy versátil y tácticamente inteligente. Su posición natural es central, pero también puede actuar como lateral derecho e incluso como contención.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del sector izquierdo.

MC: Gilberto Mora - Mora es completamente diferente. Es un jugador cuya principal virtud no es el físico, sino la inteligencia, técnica y capacidad para jugar entre líneas.

MC: Erik Lira - El jugador está en un nivel tremendo, lucha por cada balón con gallardía se ha vuelto el pivote de confianza del cuerpo técnico. Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026.

MC: Luis Chávez - Chávez es el perfil más orientado al control del juego y distribución de los tres. Es zurdo y destaca especialmente por su golpeo de balón.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha le pertenece a Alvarado, cuenta con un gran esfuerzo defensivo y aporte ofensivo.

DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y parece que está listo para adueñarse de la titularidad con selección.

EI: Hirving Lozano - El 'Chucky' regresa al combinado azteca y llega con la confianza de Márquez.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

La alineación de Estados Unidos vs México

Cavan Sullivan es la joya de USMNT | Alex Menendez/USSF/GettyImages

PO: Matt Freese - Es un portero reactivo y relativamente completo, más basado en seguridad y reflejos que en una característica espectacular.

LD: Alex Freeman - Freeman es uno de los laterales jóvenes estadounidenses más interesantes laterales modernos, muy orientado a atacar.

DFC: George Campbell - Campbell es un central de perfil físico y agresivo. Es un central de choque, ideal para defender delanteros físicos y proteger el área.

DFC: Auston Trusty - Es un central izquierdo físico que puede aportar equilibrio y salida. Tiene experiencia en Inglaterra y Escocia, además de más de 10 partidos con Estados Unidos.

LI: Peyton Miller: Aquí aparece uno de los mayores proyectos del fútbol estadounidense. Debutó con apenas 17 años ante Perú. Es un perfil que podría evolucionar hacia un lateral ofensivo de élite, aunque todavía necesita desarrollar fuerza, consistencia defensiva y toma de decisiones.

MC: Yunus Musah - Musah es uno de los jugadores más atléticos del grupo. Tiene 47 partidos con Estados Unidos y regresó a la selección en septiembre de 2026 después de no jugar desde marzo de 2025.

MC: Tyler Adams - Es un '6' defensivo moderno, ideal para darle libertad a los mediocampistas más ofensivos. Ante Perú fue capitán y alcanzó 59 partidos internacionales.

MD: Cavan Sullivan - El talento más precoz de la alineación. Con 16 años y 363 días, debutó contra Perú y se convirtió en el cuarto estadounidense más joven en debutar con la selección mayor en la era moderna.

MCO: Gio Reyna - Reyna es probablemente el jugador de esta alineación con mayor capacidad natural para crear fútbol en espacios reducidos.

MI: Malik Tillman - Fue uno de los estadounidenses más productivos en 2026 y marcó dos goles durante el Mundial; contra Perú convirtió un penal, llegando a tres goles en sus últimos tres partidos con el USMNT.

DC: Justin Ellis - Ellis fue una de las grandes sorpresas del partido ante Perú: debutó con 19 años y marcó a los cuatro minutos, tras un tiro libre ejecutado por Reyna.

Así se vería la formación de Estados Unidos (4-2-3-1)

Portero: Matt Freese.

Defensa: Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller.

Mediocampista: Yunus Musah, Tyler Adams; Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman.

Delanteros: Justin Ellis.

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