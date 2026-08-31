Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs León
Será la primera vez que haya una semifinal de Leagues Cup con solo clubes de la Liga MX, el Deportivo Toluca FC y el Club León se medirán en la búsqueda del boleto a la gran final.
Los Diablos Rojos fueron tercer lugar del Grupo A en la fase uno y en los cuartos de final eliminaron al Austin FC por 0-2. Mientras que, los Panzas Verdes fueron líderes invictos en la fase uno y en cuartos de final eliminaron 3-0 al Real Salt Lake.
El compromiso será este miércoles 2 de septiembre desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).
A continuación, les compartimos las posibles alineaciones de ambos clubes.
La alineación titular de Toluca para la semifinal de la Leagues Cup 2026
PO: Luis García - Es un guardameta de buenos reflejos y capacidad de reacción. Destaca por su seguridad bajo palos y lectura de las jugadas, además de poder colaborar en la salida con los pies.
LD: Brian García - Es un lateral de recorrido, intenso y con buena capacidad para incorporarse al ataque. Aporta velocidad, centros y profundidad.
DFC: Bruno Méndez - Es un central uruguayo fuerte en los duelos, agresivo en la marca y con buena presencia física. Es contundente en el juego aéreo y puede defender espacios con bastante solvencia.
DFC: Federico Pereira - Es un zaguero uruguayo de perfil físico y competitivo. Destaca por el marcaje, anticipación y juego aéreo; suele ser un defensor de contacto y bastante fiable en el área.
LI: Jesús Gallardo - Es un lateral muy ofensivo y experimentado. Su principal virtud es el recorrido, pudiendo pasar rápidamente de defender a atacar. Tiene velocidad, potencia y buen golpeo para centros y disparos.
MC: Franco Romero - Es un volante de equilibrio, intenso en la recuperación y disciplinado tácticamente. Es útil para cerrar espacios, ganar duelos y darles libertad a los mediocampistas más creativos.
MC: Nicolás Castro - Es un futbolista zurdo de buena técnica y visión. Puede jugar entre líneas, conducir hacia adelante y buscar el pase vertical. Su principal virtud es la capacidad para conectar el mediocampo con los atacantes.
MD: Helinho - Es un extremo brasileño muy vertical y habilidoso. Su mayor arma es el uno contra uno: tiene cambio de ritmo, buen regate y capacidad para entrar al área desde la banda. Además, es actualmente uno de los jugadores con mayor producción ofensiva de Toluca.
MCO: Jesús Angulo - Es un jugador técnico y dinámico, capaz de moverse entre líneas y caer a las bandas. Tiene buen control orientado, conducción y capacidad para combinar rápidamente cerca del área.
MI: Alexis Vega - Es el principal talento creativo del ataque. Es técnicamente muy completo: regate, conducción, cambio de ritmo y golpeo de balón son sus principales armas. Puede jugar abierto o acercarse al centro para generar ocasiones y también tiene capacidad para marcar desde fuera del área.
DC: Federico Viñas - Es un 9 de referencia, fuerte de espaldas, sabe fijar centrales y tiene buen juego aéreo. Además, presiona bastante la salida rival y es un buen rematador dentro del área. Toluca lo fichó precisamente buscando potenciar su ataque y combinarlo con Paulinho.
Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)
- Portero: Luis García.
- Defensas: Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo.
- Centrocampista: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.
- Delanteros: Federico Viñas.
La alineación titular de León para la semifinal de la Leagues Cup 2026
PO: Óscar García - Es un guardameta de buen posicionamiento y reflejos. Su principal virtud es la seguridad bajo palos y la capacidad para reaccionar en distancias cortas.
LD: Iván Moreno - Es un lateral de mucho recorrido, dinámico y con vocación ofensiva. Destaca por sus incorporaciones, velocidad para llegar a línea de fondo y capacidad para generar superioridad por fuera.
DFC: Jhohan Romaña - El zaguero colombiano es fuerte y agresivo en los duelos. Destaca por su físico, juego aéreo y marcaje, además de ser contundente cuando tiene que defender dentro del área.
DFC: Juan José Guevara - Es un central colombiano de perfil físico, con buena capacidad para el marcaje y los duelos individuales. Es un defensor que busca anticipar y jugar con intensidad.
LI: Sebastián Vegas - Es un defensor zurdo bastante completo y experimentado. Puede jugar como central o lateral, tiene buena salida de balón y destaca por su lectura defensiva y capacidad para anticipar.
MCD: José Rodríguez - Es un volante de corte defensivo, disciplinado tácticamente y trabajador. Su fuerte está en la recuperación, coberturas y distribución sencilla; funciona como equilibrio para permitir que otros mediocampistas se suelten.
MD: Jordi Cortizo - Es un futbolista técnico y habilidoso, con capacidad para jugar entre líneas. Destaca por su conducción, regate y cambios de ritmo; suele buscar recibir hacia dentro para asociarse o generar el último pase.
MC: Rodrigo Echeverría - El volante chileno de gran despliegue físico. Es especialmente útil en recuperación, presión y coberturas, pero también tiene capacidad para progresar con el balón.
MC: Fernando Beltrán - Es mediocampista técnico y asociativo. Su mayor virtud es la circulación de balón: ofrece apoyos constantes, juega rápido a pocos toques y puede encontrar pases verticales entre líneas. Aporta más con balón que en el aspecto físico.
MI: Daniel Arcila - El joven colombiano con perfil creativo y vertical. Puede ocupar posiciones interiores o partir desde una banda, utilizando su conducción y movilidad para romper líneas. Tiene buena llegada al área y margen importante de desarrollo.
DC: Diber Cambindo - Es un '9' potente y físico, muy peligroso atacando espacios. Su principal virtud es la combinación de fuerza, velocidad y capacidad para finalizar dentro del área. También puede fijar centrales y ganar duelos físicos. Es el delantero de referencia del equipo.
Así se vería la formación de León (4-1-4-1)
- Portero: Óscar García.
- Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.
- Mediocampistas: José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila.
- Delantero: Diber Cambindo.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.