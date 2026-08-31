Será la primera vez que haya una semifinal de Leagues Cup con solo clubes de la Liga MX, el Deportivo Toluca FC y el Club León se medirán en la búsqueda del boleto a la gran final.

Los Diablos Rojos fueron tercer lugar del Grupo A en la fase uno y en los cuartos de final eliminaron al Austin FC por 0-2. Mientras que, los Panzas Verdes fueron líderes invictos en la fase uno y en cuartos de final eliminaron 3-0 al Real Salt Lake.

El compromiso será este miércoles 2 de septiembre desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones de ambos clubes.

La alineación titular de Toluca para la semifinal de la Leagues Cup 2026

Toluca es de los clubes más competitivos de México | Elsa - Leagues Cup/GettyImages

PO: Luis García - Es un guardameta de buenos reflejos y capacidad de reacción. Destaca por su seguridad bajo palos y lectura de las jugadas, además de poder colaborar en la salida con los pies.

LD: Brian García - Es un lateral de recorrido, intenso y con buena capacidad para incorporarse al ataque. Aporta velocidad, centros y profundidad.

DFC: Bruno Méndez - Es un central uruguayo fuerte en los duelos, agresivo en la marca y con buena presencia física. Es contundente en el juego aéreo y puede defender espacios con bastante solvencia.

DFC: Federico Pereira - Es un zaguero uruguayo de perfil físico y competitivo. Destaca por el marcaje, anticipación y juego aéreo; suele ser un defensor de contacto y bastante fiable en el área.

LI: Jesús Gallardo - Es un lateral muy ofensivo y experimentado. Su principal virtud es el recorrido, pudiendo pasar rápidamente de defender a atacar. Tiene velocidad, potencia y buen golpeo para centros y disparos.

MC: Franco Romero - Es un volante de equilibrio, intenso en la recuperación y disciplinado tácticamente. Es útil para cerrar espacios, ganar duelos y darles libertad a los mediocampistas más creativos.

MC: Nicolás Castro - Es un futbolista zurdo de buena técnica y visión. Puede jugar entre líneas, conducir hacia adelante y buscar el pase vertical. Su principal virtud es la capacidad para conectar el mediocampo con los atacantes.

MD: Helinho - Es un extremo brasileño muy vertical y habilidoso. Su mayor arma es el uno contra uno: tiene cambio de ritmo, buen regate y capacidad para entrar al área desde la banda. Además, es actualmente uno de los jugadores con mayor producción ofensiva de Toluca.

MCO: Jesús Angulo - Es un jugador técnico y dinámico, capaz de moverse entre líneas y caer a las bandas. Tiene buen control orientado, conducción y capacidad para combinar rápidamente cerca del área.

MI: Alexis Vega - Es el principal talento creativo del ataque. Es técnicamente muy completo: regate, conducción, cambio de ritmo y golpeo de balón son sus principales armas. Puede jugar abierto o acercarse al centro para generar ocasiones y también tiene capacidad para marcar desde fuera del área.

DC: Federico Viñas - Es un 9 de referencia, fuerte de espaldas, sabe fijar centrales y tiene buen juego aéreo. Además, presiona bastante la salida rival y es un buen rematador dentro del área. Toluca lo fichó precisamente buscando potenciar su ataque y combinarlo con Paulinho.

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García.

Defensas: Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.

Delanteros: Federico Viñas.

La alineación titular de León para la semifinal de la Leagues Cup 2026

Diber Cambindo es el goleador de La Fiera | Johnnie Izquierdo - Leagues Cup/GettyImages

PO: Óscar García - Es un guardameta de buen posicionamiento y reflejos. Su principal virtud es la seguridad bajo palos y la capacidad para reaccionar en distancias cortas.

LD: Iván Moreno - Es un lateral de mucho recorrido, dinámico y con vocación ofensiva. Destaca por sus incorporaciones, velocidad para llegar a línea de fondo y capacidad para generar superioridad por fuera.

DFC: Jhohan Romaña - El zaguero colombiano es fuerte y agresivo en los duelos. Destaca por su físico, juego aéreo y marcaje, además de ser contundente cuando tiene que defender dentro del área.

DFC: Juan José Guevara - Es un central colombiano de perfil físico, con buena capacidad para el marcaje y los duelos individuales. Es un defensor que busca anticipar y jugar con intensidad.

LI: Sebastián Vegas - Es un defensor zurdo bastante completo y experimentado. Puede jugar como central o lateral, tiene buena salida de balón y destaca por su lectura defensiva y capacidad para anticipar.

MCD: José Rodríguez - Es un volante de corte defensivo, disciplinado tácticamente y trabajador. Su fuerte está en la recuperación, coberturas y distribución sencilla; funciona como equilibrio para permitir que otros mediocampistas se suelten.

MD: Jordi Cortizo - Es un futbolista técnico y habilidoso, con capacidad para jugar entre líneas. Destaca por su conducción, regate y cambios de ritmo; suele buscar recibir hacia dentro para asociarse o generar el último pase.

MC: Rodrigo Echeverría - El volante chileno de gran despliegue físico. Es especialmente útil en recuperación, presión y coberturas, pero también tiene capacidad para progresar con el balón.

MC: Fernando Beltrán - Es mediocampista técnico y asociativo. Su mayor virtud es la circulación de balón: ofrece apoyos constantes, juega rápido a pocos toques y puede encontrar pases verticales entre líneas. Aporta más con balón que en el aspecto físico.

MI: Daniel Arcila - El joven colombiano con perfil creativo y vertical. Puede ocupar posiciones interiores o partir desde una banda, utilizando su conducción y movilidad para romper líneas. Tiene buena llegada al área y margen importante de desarrollo.

DC: Diber Cambindo - Es un '9' potente y físico, muy peligroso atacando espacios. Su principal virtud es la combinación de fuerza, velocidad y capacidad para finalizar dentro del área. También puede fijar centrales y ganar duelos físicos. Es el delantero de referencia del equipo.

Así se vería la formación de León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.

Mediocampistas: José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila.

Delantero: Diber Cambindo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LEAGUES CUP 2026