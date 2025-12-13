Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs Tigres UANL

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la gran final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, desde el Estadio Nemesio Diez del Estado de México entre el Deportivo Toluca FC y el Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España).

La posible alineación de Toluca vs Tigres UANL para la final de vuelta de la Liga MX

Paulinho quiere el bicampeonato con Toluca | Adam Hunger - Leagues Cup/GettyImages

PO: Hugo González - El portero mexicano tiene una amplia experiencia en la Liga MX con pasos por América y Monterrey. Fichó por Toluca en 2025 desde Mazatlán, destacando por su solidez y confianza del DT Antonio Mohamed.

LD: Jesús Angulo - El mediocampista ofensivo (o lateral) mexicano de 28 años, zurdo y versátil. Llegó a Toluca en 2023 desde León, conocido por su fuerza atlética, juego aéreo y capacidad para generar jugadas de peligro.

DFC: Santiago Simón - El mediocampista derecho argentino fichó con el club en 2025, es un jugador rápido y técnico, multicampeón en inferiores de Argentina.

DFC: Federico Pereira - El defensa central (o lateral derecho) uruguayo de 25 años. En Toluca desde 2024, destaca por su velocidad, juego aéreo y anotaciones oportunas.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano de 20 años, canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, debutó en 2022 y es referente en la Sub-20 de México.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo mexicano de 31 años, tiene experiencia en Pumas y Monterrey. Fichó por Toluca en 2024 por 5 millones de dólares; versátil, goleador y campeón de Liga MX.

MD: Marcel Ruiz - El mediocampista mexicano llegó a Toluca desde 2022, excelsa en recuperación, duelos y distribución; internacional con México y clave en el equilibrio del equipo.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino de 25 años. Llegó en 2025, multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MI: Nicolás Castro - El mediocampista argentino fichó en 2025, destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones; cambia juegos en Liguilla.

DC: Helinho - El extremo derecho brasileño llegó en 2024 por 15 millones de dólares; potente, veloz y técnico, con 12 goles en su última temporada en Brasil.

DC: Paulinho - El delantero centro portugués fichó en 2024 por 7.75 millones de euros; inteligente definidor con olfato goleador, MVP en la final de Clausura 2025 y dos veces campeón de goleo individual de la Liga MX.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Hugo González.

Defensas: Jesús Angulo, Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro.

Delanteros: Helinho y Paulinho.

La posible alineación de Tigres UANL vs Toluca para la final de vuelta de la Liga MX

André-Pierre Gignac jugará su último partido con Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

POR: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.

LD: Jesús García - El lateral derecho mexicano surgió de la cantera de Tigres, es joven con apenas 25 años, rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido. Actualmente ya suele ser un titular habitual de Guido Pizarro mandando al banquillo al veterano Javier Aquino.

DFC: Joaquim Pereira - El central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física.

DFC: Jesús Angulo - El jugador mexicano quiere volver a su mejor momento, pero ahora como central, luego de un bajón de nivel en la banda izquierda.

LI: Marco Farfán - El joven norteamericano ha comenzado a ser usado por la banda izquierda y lo ha hecho bien, por lo que se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MC: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro. Siendo un escudo acorde al estilo defensivo del 'Tuca'.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.

MI: Juan Brunetta - El atacante argentino participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo.

DC: Ángel Correa - El fichaje estelar del Apertura 2025, ha respondido satisfactoriamente, el campeón del mundo tiene una calidad tremenda y de inmediato a impactado en el equipo con su olfato goleador siendo enganche, segundo 9 o único centro delantero.

DC: André-Pierra - El máximo goleador histórico del club podría volver al once inicial en lo que serían sus últimos minutos como futbolista profesional, pues se prevé su retiro de las canchas una vez terminado el torneo.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.

Centrocampistas: Diego Lainez, Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta.

Delanteros: Ángel Correa y André-Pierre Gignac.