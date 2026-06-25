Las posibles alineaciones titulares del partido Uruguay vs España

La selección de Uruguay y selección de España se cruzarán en su segundo partido de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, luego de que ambos se estrenaron con un empate en su debut.

El enfrentamiento será el segundo de la Fase de Grupos desde el Estadio Guadalajara este viernes 26 de junio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España).

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares del combinado uruguayo y La Furia Roja.

La posible alineación de Uruguay vs España en la Jornada 2

Darwín Núñez es el referente ofensivo de Uruguay | DeFodi Images/GettyImages

PO: Fernando Muslera - Es un portero experimentado que destaca por su excelente capacidad de reacción en paradas, dominio aéreo. Buen distribuidor de juego, aunque ya está en la etapa final de su carrera.

LD: Guillermo Varela - Tiene buen ritmo, capacidad para subir por la banda, solidez en el uno contra uno defensivo y buen pase.

DFC: Sebastián Cáceres - El central del América es fuerte en el juego aéreo y en el marcaje. Buen posicionamiento, anticipación y salida de balón.

DFC: Mathías Olivera - Es un versátil defensor con buena velocidad, resistencia, fuerza física y proyección ofensiva con centros. Sólido en defensa y con capacidad para incorporarse al ataque.

LI: Matías Viña - Es un lateral izquierdo con gran proyección ofensiva y dinamismo por la banda. Fuerte en duelos y capaz de adaptarse a central.

MD: Federico Valverde - El mediocampista del Real Madrid ha demostrado ser un mediocampista de élite, muy versátil (central, interior, lateral derecho). Sin duda, uno de los mejores del mundo en su posición.

MC: Marcelo Ugarte - Posee características defensivas siendo un excelente recuperador de balones e intensidad en la presión. Agresivo, con buena lectura de juego, pero menos destacado en creación.

MC: Rodrigo Bentancur - Es un mediocampista dinámico y versátil. Técnico, visión y capacidad para jugar en varias zonas del mediocampo.

MI: Maximiliano Araújo - Es un zurdo polivalente que puede jugar por todo el perfil izquierdo. Además, tiene una gran capacidad de desborde y profundidad.

DC: Federico Viñas - Es un delantero dinámico con buen remate, posicionamiento y juego aéreo. Aporta presencia en el área y puede abrirse a bandas.

DC: Darwin Núñez - El jugador ddl Al-Hilal es un delantero explosivo y atlético. Cuenta con potencia física, finalización y capacidad para desequilibrar en transiciones.

Así se vería la formación de Uruguay (4-4-2)

Portero: Fernando Muslera.

Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña.

Centrocampistas: Federico Valverde, Marcelo Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo.

Delanteros: Federico Viñas y Darwin Núñez.

La posible alineación de España vs Uruguay en la Jornada 2

Lamine Yamal volvería al once inicial | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

PO: Unai Simón - Es el portero titular y de confianza del cuerpo técnico, tiene buenos reflejos, manejo de balones aéreos y excelente técnica en el juego con los pies.

LD: Marcos Llorente - Es un jugador extremadamente versátil, es dinámico, con gran recorrido, físico potente, capacidad de desborde y llegada.

DFC: Pau Cubarsí - El central joven posee excelente salida de balón, progresión, lectura de juego y anticipación.

DFC: Aymeric Laporte - Es un central fuerte en el juego aéreo, con buena técnica y salida de balón.

LI: Marc Cucurella - Es un lateral izquierdo combativo e intenso con buena velocidad, proyección ofensiva y muy técnico, con capacidad para interiores o laterales en sistemas variados.

MCD: Rodri - Uno de los mejores mediocentros del mundo. Físico imponente, excelente lectura, recuperación, distribución y control del tempo. Potente en tiros lejanos y versátil (puede ser central). Cerebro del equipo.

MC: Pedri - Es un mediocampista técnico con excelente control, dribleo, pases y capacidad para jugar entre líneas.

MC: Gavi - Es un mediocampista dinámico y combativo con gran intensidad en presión, recuperación de balones y dribleo en espacios cortos.

MC: Lamine Yamal - El extremo derecho es la mejor joya del mundo, con 18 años está disputando su primer Copa del Mundo y después de ser suplente ante Cabo Verde, la selección lo necesita como titular.

DC: Mikel Oyarzabal - El goleador de la Real Sociedad es un delantero técnico y tiene un excelente movimiento sin balón, asociaciones, remate, parece que es el '9' preferido del cuerpo técnico.

LI: Nico Williams - El atacante del Athletic no ha estado en su mejor versión, sin embargo, en selección posee una gran química y asociación con Lamine. Ambos por las bandas pueden ser de mucho peligro.

Así se vería la formación de España (4-4-2)

Portero: Unai Simón.

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Mediocampistas: Rodri; Pedri, Gavi.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.

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