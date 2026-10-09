Las posibles alineaciones titulares para el partido América contra Monterrey

Después del parón por la Fecha FIFA, la Liga MX está de vuelta con la Jornada 11 del Apertura 2026. Uno de los duelos más llamativos es el que tendrá como protagonistas a las Águilas del América y Rayados de Monterrey, el próximo sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte Azteca.



Para estos duelos de selecciones, el Ave aportó jugadores como Israel Reyes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza para la selección mexicana, pero también hubo llamados para el uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Óscar Perea. Del mismo modo, La Pandilla también tuvo convocados con México: Víctor Guzmán y Orbelín Pineda. Por tal motivo, es posible que se les dé descanso y por eso estarían desde el arranque en el banquillo de suplentes.



Durante este receso, los de Coapa recuperaron a Luis Malagón, que volvió a las canchas después de casi siete meses fuera. Los dos refuerzos del semestre, el uruguayo Santiago Bueno y el argentino Santiago Ramos fueron probados como defensa central. Finalmente, el brasileño Raphael Veiga y Alan Cervantes se recuperaron de sus respectivas molestias físicas.



Con respecto al cuadro regio, el argentino Lucas Ocampos dejó atrás una contractura muscular reincorporándose al trabajo.



Aquí está la posible alineación de ambos equipos para el encuentro:

El posible once titular del América vs Monterrey

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Rodolfo Cota: Aun cuando Luis Malagón está de vuelta, el sinaloense ha sido pieza importante en varios cotejos gracias a sus intervenciones, por eso no se le mandaría al banquillo.

Santiago Bueno: Luego de haberlo probado en los amistosos del parón, es posible que por fin haga su debut en el fútbol mexicano. Evidentemente tuvo buenos y malos pasajes en dichos choques, pero ahora viene la verdadera prueba.

Santiago Ramos: Mismo caso. La idea es colocar a los dos foráneos como la nueva dupla central. Eso le quitaría su lugar en el once a Miguel Vázquez, Ramón Juárez y Emilio Lara. La duda es si Israel Reyes también cedería su sitio.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – El colombiano se mantiene como el hombre del puesto. En el último juego del torneo cometió un penal, por eso deberá tener mayor cuidado a la hora de presionar.

Lateral derecho: Dagoberto Espinoza – Aun cuando debutó con la selección mexicana el pasado martes, con 22 años de edad tuvo tiempo suficiente para recuperarse y hacer acto de presencia en un partido de relevancia.

Pivote: Érick Sánchez – El Chiquito fue probado como inicial en los amistosos del parón, ya que el técnico urguayo Guillermo Almada sabe de sobra su valor, sin embargo, sigue sin ser ese líder que tanto se espera en el mediocampo.

Pivote: Edwin Cerrillo – Aun cuando se pensaba que el brasileño Ícaro Da Conceiçao podría ser el titular a lo largo del torneo gracias a su bueno desempeño, el estratega ha tenido gran confianza en el mexicoamericano.

Interior izquierdo: Carlos Álvarez – Se espera mucho del español, así que le estaría dando el mayor número de minutos para poder sacar su máximo potencial. En la jornada pasada provocó un penal.

Interior derecho: Alejandro Zendejas – Tras dejar atrás sus lesiones, la afición está ilusionada en que el estadounidense recobre su mejor nivel, ya que suele marcar diferencia con su gran despliegue por el sector derecho.

Delantero: Henry Martín – Muchos creían que La Bomba estaba viviendo sus últimos momentos, pero se destapó la fecha pasada con un triplete. Eso le da mayor mérito para mantenerse en el once.

Delantero: Miguel Borja – El colombiano cayó con el pie derecho en el fútbol mexicano, ya que mojó contra Cruz Azul, Chivas y Necaxa. Cuatro tantos en tres partidos le dan el mérito suficiente al Colibrí para seguir siendo inicial.

Miguel Borja y Érick Sánchez | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del América (4-4-2)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Cristian Borja, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Carlos Álvarez, Érick Sánchez, Edwin Cerrillo, Alex Zendejas

Delanteros: Miguel Borja, Henry Martín

El posible once inicial de Rayados de Monterrey vs América

Hugo Cuypers | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – En la jornada pasada, el argentino Esteban Andrada cometió groseros errores que lo pusieron bajo la lupa. Es posible que El Mochís vuelva a las andadas, aunque no es un hecho como tal.

Defensa: Víctor Guzmán – El Toro ya no vio acción con la selección mexicana en la semana, por eso llegaría fresco y listo para afrontar el reto de asumir la central, sobre todo luego del papelón del equipo ante Atlante.

Defensa: Carlos Salcedo – El Titán tampoco ha estado a la altura de la situación, sin embargo, sigue siendo el hombre de experiencia en la parte baja. Contra los Potros destacó con ocho despejes y siete intercepciones y recuperaciones.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – En el carril izquierdo se mantendría el mundialista, quien tuvo el mayor número de toques ante Atlante con 108. Tuvo una gran movilidad y desgaste a lo largo de los 90 minutos. Tampoco se descarta que Alonso Aceves reciba la oportunidad para tomar el rol.

Lateral derecho: Stefan Medina – Tras lo ocurrido en los últimos partidos, el técnico argentino Matías Almeyda podría recurrir a otro hombre con vasta experiencia como el colombiano, así que Ricardo Chávez sería suplente.

Pivote: César Garza – Aun cuando tuvo un cotejo gris la fecha anterior, el equipo necesita seguir sumando en el tema de la ‘Regla de menores’, es por eso que su canterano tendría una titularidad más. Podría ser relevado por Orbelín Pineda.

Pivote: Óliver Torres – Con el retorno de algunas piezas, El Pelado puede volver a colocar al español en la posición que más lo utiliza. La jornada pasada fue uno de los que más ocasiones creó con tres, aportando una asistencia.

Mediocentro: Lucas Ocampos – Ahora que está recuperado, el argentino jugaría por detrás del delantero. El Pura Sangre acumula cinco dianas y una asistencia tras siete cotejos.

Extremo izquierdo: Diego Rossi – Al equipo le urge encontrar el camino de la victoria porque se le está escapando el boleto a la Liguilla, así que volvería a ser inicial después de su lesión. Vaya que lo extrañaron el juego pasado.

Extremo derecho: Jesús Corona – El Tecatito estuvo apagado contra los Potros, ya que no pudo generar mucho peligro, sin embargo, este ha sido uno de sus semestres más destacados.

Delantero: Hugo Cuypers – Pese a que fueron superados por Atlante, el belga cumplió con su trabajo y aportó una diana en la derrota. Asimismo, fue uno de los jugadores que más tiros hizo hacia el arco con tres.

Carlos Salcedo | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de Monterrey (4-3-3)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Stefan Medina

Mediocampistas: César Garza, Óliver Torres, Lucas Ocampos

Delanteros: Diego Rossi, Hugo Cuypers, ‘Tecatito’ Corona

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