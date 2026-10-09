Las posibles alineaciones titulares para el partido Atlas vs Chivas

Después de las primeras 10 fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Atlas FC recibirá al Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Jalisco tras la Fecha FIFA.

El compromiso de la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 será este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

De esa manera, les compartimos las alineaciones el Clásico Tapatío.

La posible alineación de Chivas

Luis Rey jugaría en lugar en Luis Romo | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de bajo perfil con grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista reconvertido en central/lateral derecho. Destaca por lectura de juego, anticipación, recuperación y conducción.

DFC: Diego Campillo - El defensor central se ha hecho de la titularidad y aporta cualidades como fuerza en la marca y confiable en el juego aéreo. Viene de una complicada Fecha FIFA con selección mexicana.

DFC: Luis Rey - El canterano juvenil podría recibir la oportunidad de jugar como en el amistoso en Fecha FIFA ante las ausencias de lesión de Romo, Gómez, Castillo y González.

MD: Richard Ledezma - Es un futbolista muy técnico y asociativo, capaz de jugar como carrilero, lateral o mediocampista.

MC: Brian Gutiérrez - Mediocampista creativo y polivalente, capaz de jugar entre líneas, como interior o incluso como pivote/doble pivote.

MC: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo en el centro del campo.

MI: Hugo Camberos - Es un atacante joven, rápido, vertical y desequilibrante. Tiene buen cambio de ritmo y capacidad para encarar, además de movilidad para intercambiar posiciones.

MCO: Roberto Alvarado - Es un futbolista técnico, inteligente y muy asociativo. Puede jugar por ambas bandas o por dentro. Es uno de los jugadores más completos del ataque rojiblanco.

MCO: Santiago Sandoval - Posee un perfil dinámico y técnico. Puede moverse entre líneas y caer a los costados, utilizando su conducción y movilidad para progresar.

DC: Ricardo Marín - Es un delantero que combina movilidad con presencia en el área y sabe atacar los espacios. Su definición es su principal arma.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey.

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval.

Delanteros: Ricardo Marín.

La posible alineación de Atlas vs Chivas

Florián Monzón viene de marcar | Jam Media/GettyImages

PO: Camilo Vargas - Es un portero de gran experiencia, destaca por colocación, reflejos, reacción y juego aéreo.

DFC: Gaddi Aguirre - Es un central físico y agresivo, fuerte en entradas, marcaje y juego aéreo.

DFC: Édgar Zaldívar - Es un elemento de mucho recorrido e intensidad, útil para recuperar, presionar y darle equilibrio al equipo.

DFC: Juanjo Purata - Es un defensa central fuerte y dominante en el juego aéreo. Destaca en duelos físicos y protección del área.

MD: Kevin Zenón - Es un extremo/mediocampista zurdo técnico y vertical. Tiene buen regate, cambio de ritmo, conducción y capacidad para jugar abierto o meterse hacia dentro para crear peligro.

MC: Elías Montiel - Es un mediocentro dinámico e inteligente tácticamente. Destaca por recuperación, lectura de espacios, presión, conducción y capacidad para progresar el balón.

MC: Paulo Ramírez - Es un mediocampista de perfil técnico y asociativo, con movilidad para ofrecer líneas de pase y ayudar en la circulación.

MI: Milton Valenzuela - Tiene buena capacidad para proyectarse, conducir y llegar a línea de fondo.

MCO: Ryan Mmaee - Es un delantero potente, capaz de jugar de espaldas, proteger el balón y atacar espacios.

MCO: Luís Esteves - Es un mediocampista técnico y creativo, con buen control, conducción y pase.

DC: Florián Monzón - Es un delantero centro de perfil físico y de área. Destaca por atacar espacios, fijar centrales y juego aéreo.

Así se vería la formación de Atlas (3-4-2-1)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gaddi Aguirre, Edgar Zaldívar, Juanjo Purata.

Mediocampistas: Kevin Zenon, Elias Montiel, Paulo Ramírez, Milton Valenzuela; Ryan Mmaee, Luís Esteves.

Delanteros: Florián Monzón.

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