Luego del primer episodio ocurrido en el Estadio Akron, donde no hubo anotaciones, Cruz Azul y Chivas vuelven a verse las caras, ahora en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a los cuartos de vuelta de la Liguilla, para así conocer quién accederá a las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX.



Es momento de conocer las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

¡CHIVAS NO PUDO EN CASA Y AHORA DEBE GANAR O SE VA ELIMINADO! 🚨🐐🚂#CentralFOX | Cruz Azul se plantó atrás y evitó que el Guadalajara marcara el gol de la diferencia; a La Máquina le basta un empate el domingo para meterse a Semifinales. pic.twitter.com/0J8ilPDBpl — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) November 28, 2025

El posible once titular de Cruz Azul

Gabriel Fernández | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Andrés Gudiño – El arquero tuvo dos grandes intervenciones que evitaron que se fueran con desventaja del inmueble rojiblanco. No le está pesando suplir al lesionado Kevin Mier.

Defensa: Gonzalo Piovi – El argentino tuvo complicaciones por un momento, pero en el segundo tiempo se vio mejor cuando comenzaron a hacerse de la posesión.

Defensa: Willer Ditta – Gran responsabilidad recaerá en el colombiano, ya que deberá cubrir a la perfección al actual campeón de goleo. En la ida recibió una amarilla.

Defensa: Erik Lira – En el primer juego, el pivote convertido en zaguero se metió bien en su papel al tratar de provocar al rival para que los amonestaran.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – El argentino está llamado a ser uno de los hombres importantes del equipo, ya que a través de su banda genera mucho peligro, ya sea con sus pases precisos o pisando el área para disparar o asistir.

Interior derecho: Jorge Sánchez – Mismo caso para el canterano lagunero. Para el técnico argentino Nicolás Larcamón es una pieza importante gracias a su juego ofensivo, en el cual destaca más que cuando se trata de defender.

Mediocentro: Carlos Rodríguez – Extrañamente, el capitán celeste únicamente funciona cuando juega con La Máquina a diferencia de la selección. Es uno de los generadores y mientras tenga libertad podría hacer daño.

Mediocentro: Mateusz Bogusz – Se rumora que el polaco no está nada contento con su papel dentro de La Noria, pero esta sería su oportunidad de darle entender al cuerpo técnico que cuenta con las capacidades necesarias para ser titular.

Mediapunta: Lorenzo Faravelli – Tras cumplir su juego de suspensión, el argentino volvería al ruedo para ser uno de los organizadores del mediocampo. Tal vez siga siendo castigado por su tonto error frente a Pumas y podríamos ver a Jeremy Márquez o el capitán charrúa Ignacio Rivero.

Mediapunta: José Paradela – El hombre del que se debe tener más cuidado. El Rebaño seguramente tratará de neutralizar al argentino, ya que todas las pelotas pasan por sus pies, no por nada es el más productivo con goles y asistencias.

Delantero: Gabriel Fernández – Siempre y cuando se sienta al cien por ciento físicamente, El Toro será titular por encima de Ángel Sepúlveda. Su fortaleza física y velocidad lo hacen difícil de marcar.

José Paradela | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1):



Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Erik Lira

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Mateusz Bogusz, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez

Delanteros: Lorenzo Faravelli, José Paradela, ‘Toro’ Fernández

Suplentes: Emmanuel Ochoa, Mateo Levy, Ángel Sepúlveda, Chiquete Orozco, Omar Campos, Cristian Jiménez, Luka Romero, Carlos Vargas, Jeremy Márquez, Amaury Morales, Amaury García, Nacho Rivero

El posible once titular de las Chivas

Bryan González | Simon Barber/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala tendrá una tarea importante de evitar a toda costa anotaciones que les jueguen en contra debido a la posición de la tabla. En su mente debe estar prohibido fallar.

Defensa: Luis Romo – El sinaloense deberá aportar su experiencia a una plantilla plagada de jóvenes. Tendrá que resaltar por su liderazgo y con mayor razón, deberá dar el ejemplo sin cometer fallos.

Defensa: José Castillo – En la parte baja también repetiría el canterano tuzo, que tuvo un buen desempeño gracias a su labor de sacrificio.

Defensa: Daniel Aguirre – El ex LA Galaxy cerraría de nuevo la línea de tres. Si bien sus cualidades son más ofensivas, ha sabido adaptarse a la posición.

Interior izquierdo: Bryan González – El Cotorro demostró lo que es el amor por la playera, ya que a pesar de sentirse mal físicamente quiso continuar en el campo hasta que ya no pudo más.

Interior derecho: Richard Ledezma – Gracias a su buena labor en su primer torneo en México, el ex PSV Eindhoven ya está siendo colocado en el radar de la selección y no es para menos, porque se puede decir que ha sido el mejor lateral derecho de todo el Apertura 2025.

Pivote: Rubén González – Su aporte dentro de la cancha ha sido notable porque nadie recorre el campo como él. El Oso ya se ganó el derecho de portar el gafete de capitán y deberá neutralizar al mediocampo celeste.

Pivote: Erick Gutiérrez – En la mente del cuerpo técnico estaría sacar la victoria, así que tendrían que apostar por gente que pueda mover los hilos hacia el frente y El Guti tendría esa tarea, por lo que se podría sacrificar a Omar Govea.

Mediapunta: Efraín Álvarez – Si bien tuvo algunos fallos en el semestre, al final, su contratación también funcionó para poner al Rebaño en Liguilla. Se ha entendido bien con el resto de los atacantes y deberá ser vital en este cotejo. Existe la posibilidad de ver a Santiago Sandoval, que fue inicial gran parte del torneo.

Mediapunta: Roberto Alvarado – El Piojo tiene que aparecer más, ya que en el primer partido no estuvo tan participativo. Es casi un hecho que arrancara una vez más en el planteamiento inicial.

Delantero: Armando González – En La Hormiga están depositadas las esperanzas de los aficionados de ver al equipo en semifinales. Tuvo una de las más claras del encuentro, pero no pudo definir frente al guardameta, que sacó su remate.

Armando González | ULISES RUIZ/GettyImages