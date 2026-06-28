Las posibles alineaciones titulares para el partido entre Alemania y Paraguay

Alemania quiere dar vuelta la página rápidamente tras lo que fue la caída por 2-1 ante Ecuador. Este lunes 29 de junio se mide ante Paraguay por uno de los cruces de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 y el margen de error ya no existe.

Tras cambiar el esquema frente a la Tri, Julian Nagelsmann pondrá en cancha un equipo similar al que salió a jugar en la goleada ante Curazao y en el triunfo frente a Costa de Marfil.

A continuación, las probables alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación de Alemania

POR - Manuel Neuer: Tuvo responsabilidad directa en los dos goles de Ecuador. A sus 40 años, sigue siendo un referente en el equipo, pero su tendencia a arriesgar de más puede ser peligrosa en estas instancias.

LD - Joshua Kimmich: Pocos futbolistas tienen tanta influencia en el juego alemán. Además de su calidad técnica, puede desempeñarse como lateral o mediocampista con el mismo nivel. Su inteligencia táctica y precisión en los centros lo convierten en una pieza imprescindible.

DFC - Antonio Rüdiger: La lesión de Nico Schlotterbeck le abre nuevamente la puerta al once inicial. El defensor del Real Madrid aporta jerarquía, velocidad para corregir y una personalidad competitiva que suele contagiar al resto del equipo.

DFC - Jonathan Tah: Potencia física y dominio del juego aéreo. El del Bayern Múnich es el pilar de la defensa teutona y uno que no suele fallar en el mano a mano. Paraguay posiblemente juegue con un solo delantero y allí afrontará uno de los grandes duelos del encuentro.

LI - David Raum: Todo apunta a que ocupará el lugar de Nathan Brown, quien posiblemente se pierda el partido por molestias físicas. El del Leipzig ofrece un ida y vuelta permanente por el costado izquierdo y destaca particularmente por la precisión de sus centros.

MC - Felix Nmecha: Una de los jugadores más destacados de Alemania en este Mundial. Marcó el primer gol del equipo en el torneo y, cuando parecía que el empate ante Costa de Marfil era inevitable, asistió a Deniz Undav para el agónico tanto del triunfo. Llega con la confianza por las nubes.

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

MC - Aleksandar Pavlovic: Este es su primer Mundial con la absoluta y ha demostrado una madurez impropia de su edad. Sereno con el balón y muy preciso en la distribución, se ha convertido en un complemento ideal para un mediocampo que busca controlar la posesión.

ED - Leroy Sané: Su principal virtud sigue siendo el desequilibrio. Es un extremo capaz de eliminar rivales en el uno contra uno y generar espacios para sus compañeros. Cuando encuentra metros para acelerar, resulta prácticamente imposible de contener y además, llega con confianza tras marcarle a Ecuador.

MCO - Jamal Musiala: El joven talento ya dejó su sello en la competición con un gol en la goleada frente a Curazao. No tuvo una buena actuación en la última presentación, pero si conecta de mitad de cancha para adelante es peligrosísimo.

EI - Florian Wirtz: El futbolista encargado de conectar el mediocampo con el ataque y uno de los jugadores con mayor capacidad para generar ocasiones de peligro. Aú no ha marcado en este Mundial.

DC - Kai Havertz: No responde al perfil clásico de un nueve de área, pero tiene una gran relación con el gol. Autor de un triplente ante Curazao, será la referencia de ofensiva.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, David Raum

Mediocampistas: Fleix Nmecha, Aleksandar Pavlovic

Mediapuntas: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané

Delanteros: Kai Havertz

Así se vería la formación de Paraguay (5-4-1)

Paraguay v Australia -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Orlando Gill

Defensas: Juan José Cáceres, Fabián Balbuena Velázquez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Leonardo Maidana

Mediocampistas: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso

Delanteros: Gabriel Ávalos