Las posibles alineaciones titulares para el partido Estados Unidos vs Bélgica de los octavos de final

Los octavos de final del Mundial 2026 traerán duelos interesantes, pero cabe destacar que los tres anfitriones de esta edición, Canadá, Estados Unidos y México, ya lograron colocarse entre las 16 mejores selecciones del planeta.

ESTADOS UNIDOS 🆚 BÉLGICA en OCTAVOS del MUNDIAL 🇺🇸🇧🇪



🏟️🗓️ Se medirán el próximo lunes 6 de julio, desde las 21.00 horas



🤔 ¿Quién avanza a cuartos? pic.twitter.com/hYZWcATdrg — Diario Olé (@DiarioOle) July 2, 2026

La Hoja de Maple despachó a Sudáfrica por la mínima de su capitán Stephen Eustáquio y ahora chocará contra Marruecos, que dejó en el camino a Países Bajos tras la tanda de penales, mientras El Tricolor superó 2-0 a Ecuador a través de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, teniendo como próximo rival a Inglaterra, que remontó 2-1 a República Democrática del Congo. En el caso del Team USA, eliminó a Bosnia y Herzegovina con los tantos de Folarin Balogun y Malik Tillman y ahora tendrá que buscar los cuartos de final frente a Bélgica, que dio la voltereta 3-2 a Senegal.



Ahora bien, el técnico argentino de Las Barras y Las Estrellas, Mauricio Pochettino, no podrá contar con Balogun, ya que fue expulsado debido a una fuerte entrada con los tachones sobre el defensa Tarik Muharemovic, una baja sensible sin duda alguna. A eso hay que sumarle que Mark McKenzie y Christan Roldán son duda debido a una lesión del pie y una muscular, respectivamente, las cuales los mantuvieron lejos de ver acción en contra de los bosnios.



Con respecto a Bélgica, que sigue siendo toda una incógnita al mostrarse irregular a lo largo del certamen, tiene en duda al defensa central Zeno Debast, que está lesionado de una pierna. Pese a ir perdiendo 0-2 y parecer que no tenían cómo volver a la vida porque faltaban cinco minutos de juego, los Diablos Rojos lograron instalarse en esta fase a través de un doblete del capitán Youri Tielemans, quien convirtió una pena máxima cuando se jugaba el añadido del segundo tiempo extra, mientras el veterano Romelu Lukaku fue quien abrió el camino para remontar.



Es hora de conocer las posibles alineaciones titulares de Estados Unidos y Bélgica para su duelo:

La posible alineación de Estados Unidos:

La plantilla de Estados Unidos previo al juego contra Bosnia y Herzegovina de los 16vos de final | Michael Steele/GettyImages

Portero: Matt Freese – El elegido para resguardar el arco en este torneo fue el jugador del New York City FC, permitiendo hasta ahora tres anotaciones, aunque ante los bosnios fue poco exigido.

Defensa: Tim Ream – El capitán del Team USA tuvo una valiosa barrida que evitó el posible empate del rival, además es alguien sumamente preciso a la hora de entregar el esférico.

Defensa: Chris Richards – El elemento del Crystal Palace de Inglaterra también estuvo a la altura de la situación en la ronda pasada. Logró un total de ocho despejes, así como seis de cabeza.

Lateral izquierdo: Alex Freeman – Gracias a que también domina la posición como interior, suele adelantarse algunos metros para apoyar en la construcción del ataque. Ha sido titular todo el campeonato, aportando un tanto y una asistencia.

Lateral derecho: Antonee Robinson – Fue el segundo mejor calificado del equipo, ya que tuvo mucho desgaste en el centro del campo para frenar la salida del rival, sobresaliendo con sus seis recuperaciones.

Pivote: Tylor Adams – Tal como lo exige su labor, el del Bournemouth de Inglaterra estuvo mayormente amarrado en las tareas defensivas, cumpliendo con lo presupuestado.

Mediocentro: Weston McKennie – El de la Juventus de Italia ha estado presente en todos los juegos del torneo, aportando una asistencia. Le faltó tener mayor presencia en el área rival, ya que la mayoría de los minutos los sostuvo en el costado derecho del campo para recuperar el balón.

Mediocentro: Malik Tillman – Fue el hombre del partido y no era para menos, ya que con su tanto logró calmar las aguas y poner un freno a los bosnios. El del Bayer Leverkusen de Alemania demostró que puede ser eficaz a través del tiro libre, vía por la que anotó.

Interior izquierdo: Christian Pulisic – El nuevo Capitán América tuvo algunos chispazos, siendo un peligro constante por el costado izquierdo. El del AC Milán de Italia tuvo el mayor número de regates en la contienda, pero le faltó imaginación a la ofensiva, algo en lo que deberá trabajar.

Interior derecho: Sergiño Dest – Habitualmente es un lateral, pero en esta ocasión el cuerpo técnico le pidió manejarse como un atacante, ganando algunos choques individuales, pero tal como su compañero del otro costado, poco pudo hacer frente al arco.

Delantero: Ricardo Pepi – Con la expulsión de Folarin Balogun, Mauricio Pochetinno tendrá que elegir quién será el encargado de suplirlo. La opción más lógica sería el jugador del PSV Eindhoven, quien sumó algunos minutos en los 16vos, para así haber jugado los cuatro juegos del torneo, a diferencia de Haji Wright, el otro ‘9’ que sólo ha participado en un encuentro.

Malik Tillman | Charlotte Wilson/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Estados Unidos (4-1-4-1)



Portero: Matt Freese

Defensas: Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson

Mediocampistas: Tylor Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Sergiño Dest, Christian Pulisic

Delantero: Ricardo Pepi

La posible alineación titular de Bélgica

Youri Tielemans | Alex Grimm/GettyImages

Portero: Thibaut Courtois – El elemento del Real Madrid de España es una de las figuras del representativo belga, esperando que sea factor ante el anfitrión. Contra los senegaleses intervino en tres ocasiones.

Defensa: Brandon Mechele – El del Brujas ha sido un inamovible en la zaga central. Pese a su papel como defensor, sabe muy bien cómo adelantar líneas. De hecho, tuvo el mayor número de toques frente a los africanos con 144. Su 1.90 metros serán importantes para el juego aéreo.

Defensa: Arthur Theate – El jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania ha estado en tres de los cotejos, pero tal como su compañero en la zaga central, también pisa continuamente metros fuera de su área. Realizó seis despejes y cuatro recuperaciones en los 16vos.

Lateral izquierdo: Maxim De Cuyper – Otro que ha recibido la confianza del técnico francés Rudi Garcia para aparecer en todos los compromisos. Gracias a que sabe jugar también como interior y extremo, tiene el ímpetu de lanzarse al frente.

Lateral derecho: Timothy Castagne – Del mismo modo, el del Fulham ha sido inamovible en el esquema. El oriundo de Arlon tuvo un desempeño notable en la ronda pasada al aparecer por diferentes lados de la cancha para detener a los africanos. Cinco recuperaciones y cinco entradas sus números en defensa.

Pivote: Youri Tielemans – El hombre que provocó el penal ante los senegaleses y al mismo tiempo ejecutó de forma perfecta la pena máxima para lograr el pase. Su recorrido en el campo fue increíble, tanto que fue uno de los que más toques dio en el área rival con siete.

Pivote: Hans Vanaken – En los 16vos quedó mucho a deber, pero ha sido inicial todo el certamen. Evidentemente, el centrocampista se mantendrá en el campo, pero tendría que imitar el accionar de su compañero en el mediocampo.

Mediocentro: Kevin De Bruyne – El capitán brilló muy poco en los 16vos, pero se conoce de sobra su calidad, ya que en cualquier instante puede cambiar el rumbo del partido. Está llamado a ser un referente en contra del anfitrión.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – Sin duda el elemento del Arsenal de Inglaterra ha ido de los más destacados de los Diablos Rojos. Contra los senegaleses fue uno de los jugadores que más ocasiones creó, con tres, además fue uno de los que más regates completó, con tres. Repartió una asistencia, pero en general lleva dos anotaciones y dos asistencias.

Extremo derecho: Jérémy Doku – Tampoco tuvo un gran cotejo, ya que generó muy poco. Debido a la poca creatividad a la ofensiva, tuvo que apoyar en el tema defensivo. No obstante, normalmente es una pesadilla para los contrincantes.

Delantero: Charles De Ketelaere – Aun cuando no registra goles ni asistencias, la apuesta del cuerpo técnico a lo largo del torneo ha sido el del Atalanta de Italia, que a pesar de jugar como ‘9’ su mejor versión es como mediocentro o extremo derecho. Tal como ha ocurrido, su relevo sería Romelu Lukaku, quien presume dos dianas y una asistencia.

El festejo belga de la remontada | Alex Grimm/GettyImages

La posible alineación de Bélgica (4-2-3-1)



Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Tim Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne

Delanteros: Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere