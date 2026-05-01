Las posiciones donde América tendrá exceso de piezas en el verano

Dentro del América deberán llegar cambios radicales a nivel de plantel incluso si llegan a ganar la Liga MX. Hay más de un jugador en nómina que no está a la altura del reto no sólo este semestre, sino que desde mucho tiempo atrás. Es por ello que ya comienzan a sonar nombres de piezas que están sobre la cuerda floja dentro del club.

En otras zonas del campo el América tiene incluso sobre cupo de jugadores. Una de ellas es la de laterales y siendo claros, el problema permea en ambos perfiles. Al plantel regresarán un enorme número de cedidos, por lo que la plantilla puede arrancar el verano con hasta ocho nombres para dichas zonas del campo.

SE LLENARON DE LATERALES 👀🦅



América tendrá sobrecupo de laterales. Los de Coapa necesitarán buscar la forma de acomodar sus piezas para conseguir un equilibrio en la plantilla.



➡️ Juan Carlos Zamora de TUDN informa que Chicote Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano están… pic.twitter.com/OAo3OrCyRU — Futbol Total (@futboltotal) April 30, 2026

América tiene 3 laterales cedidos dentro de las filas del Necaxa. Los jugadores en concreto son: Cristián Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano. El último reporte confirma que el cuadro del estado de Aguascalientes no ejecutará opción de compra por ninguno de ellos, por lo que deberán reportar en el nido a pretemporada.

Los tres jugadores antes mencionados se unirán a Kevin Álvarez, Dagoberto Espinoza y Aarón Mejía, todos ellos laterales por derecha. Así como a Thiago Espinosa y Cristián Borja, quienes juegan por el sector contrario.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Naturalmente, al menos la mitad de este cúmulo de jugadores dejará el club en el verano. Sin embargo, las condiciones no juegan en favor del América. La mayoría de ellos, sino es que todos, son piezas que se están devaluando ya sea por baja de nivel o por temas de salud.

Siendo así, incluso si la gerencia del América logra darle salida a la mayoría de los nombres antes mencionados, es posible que el club no obtenga grandes ganancias por ellos. Habrá que esperar más de un adiós por cesión, alguna venta a la baja en el mejor caso o incluso, rupturas de contrato.