Las posiciones que debe de reforzar Chivas en este mercado de fichajes - rankeadas

Las Chivas de Guadalajara terminaron su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX hace un par de semanas, luego de caer tres goles por dos en el marcador global de los cuartos de final a manos del Cruz Azul y desde ese momento la escuadra comandada por Gabriel Milito comenzó su búsqueda de refuerzos para lo que venga el siguiente torneo.

El Rebaño Sagrado fue una de las grandes sorpresas del certamen, combinó juventud y experiencia en su plantilla, y aún cuando no se esperaba nada de ellos, lograron meterse directo a la liguilla del balompié mexicano.

En su actual plantilla ya hubo movimientos, en primera instancia la salida de Javier 'Chicharito' Hernández, quien todo apunta a que anunciará su retiro pronto y la incorporación de Brian Gutiérrez, así que aquí te decimos qué otras posiciones debe reforzar el Rebaño de cara al Clausura 2026.

5. Portero (Prioridad media: sin competencia para Raúl Rangel)

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Hoy por hoy Raúl Rangel es uno de los mejores porteros de México y salvo que una catástrofe suceda, no estará en la próxima Copa del Mundo a disputarse en 2026.



El arquero rojiblanco no tiene competencia en Chivas, si bien hay canteranos de buena incorporación, un equipo de tal envergadura debe contar con jugadores de mayor experiencia y que a su vez provoquen una competencia interna en el equipo.

4. Extremo por izquierda (Prioridad baja: hay que sustituir a Cowell)

FBL-MEX-CRUZ AZUL-GUADALAJARA | YURI CORTEZ/GettyImages

Con la salida de Cade Cowell para volver al futbol de la Major League Soccer, el Rebaño pierde a un jugador importante en cuanto al ataque por las bandas, si bien el mexicoamericano no era el mejor futbolista del plantel, como suplente cumplía sus funciones.



Jugó 69 partidos enfundado en la camiseta del Guadalajara, mismos en los que sumó 12 goles y dio tres asistencias. Nada extremadamente relevante, pero su poderío físico será difícil de encontrarlo.

3. Mediocentro defensivo/ofensivo (Prioridad media: llegarían refuerzos en esa zona)

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En las últimas horas se ha hablado de la posible salida de Erick Gutiérrez y podría haber algunos otros movimientos de jugadores del actual plantel, por lo que en la órbita tapatía ya tienen manos a la obra para reforzar esta zona del campo.



Ya se incorporó Brian Gutiérrez, pero todo apunta a que podrían ir en búsqueda de Iker Fimbres o Alonso Aceves, ambos jugadores de la Liga MX y que serían un revulsivo para este equipo.

2. Defensa central (Prioridad alta: Romo no es defensa nominal)

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La zaga defensiva sería un rubro a modificar en el chiverío y es que si bien Luis Romo ha hecho las veces de defensor central, no es su posición nominal, por lo que un refuerzo en esa zona no caería nada mal.



Romo es un jugador sobresaliente y no ha hecho un mal papel, pero si el equipo quiere dar un salto de calidad, se necesita un hombre de jerarquía en dicha zona. Se dice que Gilberto Sepúlveda podría salir este invierno.

1. Centro delantero (Prioridad alta: solo cuentan con 'Hormiga')

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No es ningún secreto que con la salida de 'Chicharito' y la inactividad de Alan Pulido, la posición de goleador tiene una vacante que llama mucho la atención.



Hoy el peso de una institución así de grande recae sobre los hombros de Armando 'Hormiga' Gonzalez, quien hizo 12 goles en el Apertura 2025, pero se necesita quién le haga compañía, ya sea por sustitución por lesión o por un posible llamado a selección.