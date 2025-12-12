Las posiciones que debe de reforzar el América en este mercado de fichajes - rankeadas

El Club América, tras una eliminación dolorosa en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante el Club de Fútbol Monterrey (caída 2-3 en el global, con errores defensivos y falta de gol que expusieron irregularidades crónicas), encara el Clausura 2026 con André Jardine exigiendo una reestructuración profunda.

El equipo sumó 28 puntos en fase regular, pero sufrió con solo 1.5 goles por partido y 18 encajados, dependiente de Henry Martín (lesionado gran parte del torneo) y sin equilibrio en el medio. Por ese motivo, la directiva planea invertir hasta 25 millones de dólares para al menos 4-6 refuerzos, priorizando salidas de extranjeros como Igor Lichnovsky para liberar cupos NFM, según han mencionado algunas fuentes.

A continuación, hacemos un ranking de las posiciones clave, priorizadas por impacto en el esquema 4-2-3-1 de Jardine: urgencia por goles, equilibrio y profundidad.

5. Portero (Prioridad baja: inestabilidad si sale Malagón)

Luis Ángel Malagón ha sido héroe (siete porterías imbatidas), pero con solo 25 años y presión, urge un suplente de élite; el regreso de Fernando Tapia (procedente de Tigres, daría competencia y cubre si hay fatiga). No es prioritario dada la solidez (1.3 goles encajados/juego).



Aunque a pesar de las criticas el portero mexicano ha demostrado resiliencia y no por nada pudo salir tricampeón cuando las dudas generaban mucha incertidumbre respecto a la titularidad de la portería.

4. Lateral derecho (Prioridad media-baja: lesiones y falta de competencia)

Kevin Álvarez es sólido, pero Dagoberto Espinoza regresa hasta Apertura 2026 por lesión; Israel Reyes improvisa, pero no convence ofensivamente (bajo en centros).



Un lateral versátil como Maik (São Paulo) o Jesús "Canelo" Angulo (Toluca, polivalente) competiría y sumaría asistencias por banda derecha, donde América generó solo 22% de sus goles. No es tan crítica como el frente, pero fortalece la profundidad para rotaciones en Concachampions.

3. Mediocentro ofensivo/enganche (Prioridad media: vacío post-Valdés

La salida de Diego Valdés dejó un hueco creativo; Fidalgo no puede con todo, y suplentes como Erick Sánchez no han impactado.



Refuerzos como Agustín Palavecino (Necaxa por 8 millones de euros) o Kevin Castañeda (Tijuana) darían asistencias (América promedió solo siete por torneo) y variantes para desdobles. Es vital para potenciar a Zendejas y Saint-Maximin en bandas, elevando la verticalidad perdida en playoffs.

2. Volante de recuperación/contención (Prioridad alta: desbalance en el medio y salida de dos Santos)

Jonathan dos Santos (contrato hasta junio 2026) podría emigrar, y Álvaro Fidalgo carga solo la creación; faltó músculo ante mediocampos rivales como el de Rayados.



Un pivote natural como Guido Rodríguez (libre de West Ham) o Nicolás Arévalo (Millonarios) aportaría robo y salida limpia, clave para el 60% de posesión que Jardine busca. Esto equilibraría el medio, expuesto en derrotas a lo largo del último semestre

1. Centrodelantero (Prioridad máxima: falta de letalidad y dependencia de Henry Martín)

Este último semestre el ataque fue anémico, con Víctor Dávila y Raúl Zúñiga sin explotar (solo 12 goles colectivos). Martín, clave en el tricampeonato, se lesionó en septiembre y no rindió al 100%; urge un 9 de élite para rotar y presionar a lo largo del certamen y sobre todo en las fases finales.



Nombres como Illian Hernández (regreso de Pachuca) o un sudamericano como Miguel Borja suenan para inyectar goles. Sin esto, el equipo podría repetir la sequía de Apertura 2025, donde fallaron en transiciones rápidas.

