Para este Clausura 2026, Cruz Azul dejó ir la gran oportunidad de contar con un goleador como el colombiano Miguel Borja todo por no liberar plazas de foráneos, lo que hasta ahora le sigue jugando en contra para poder cerrar otro fichaje.



Sin embargo, la realidad es que el equipo del argentino Nicolás Larcamón cuenta con mucha calidad y población en el mediocampo, tanto pivotes como mediocentros, pero el resto de las posiciones están muy mal cubiertas, sobre todo porque la planeación no les salió bien y dejaron ir elementos que podían servirles para diferentes roles como el uruguayo Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda, sin olvidar que hay lesiones que mermaron ciertas zonas, siendo el caso más sonado el de Chiquete Orozco, que podía jugar como central o lateral.



Aquí en SI te dejamos las posiciones que debe reforzar Cruz Azul en el cierre del mercado de fichajes, rankeadas.

5. Extremo izquierdo

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

El uruguayo Camilo Cándido no entró en planes tras volver de su préstamo y Carlos Vargas también rescindió su vínculo, así que en la posición de lateral sólo quedó Omar Campos y el argentino Rodolfo Rotondi, aunque este último sabe bien desarrollarse como interior y extremo.



Sin embargo, el único con el rol natural de atacar por izquierda es Amaury Morales, así que a La Máquina no le vendría mal otro elemento que pueda desempeñar ese papel.

4. Defensa central

Gonzalo Piovi | Hector Vivas/GettyImages

En los últimos años la defensa central celeste ha sido conformada por el argentino Gonzalo Piovi y el colombiano Willer Ditta, a veces recibiendo apoyo de Erik Lira y Omar Campos, pero hay cierto sector de la afición que ya no le tiene mucha confianza a los dos foráneos, empezando por Piovi.



Con la lesión de Chiquete Orozco, sólo hay cuatro para el rol, sumando a Jorge Rodarte, pero para poder pelear por varios títulos se necesita contar con una plantilla bastante amplia.

3. Lateral derecha

Jorge Sánchez | Hector Vivas/GettyImages

Jorge Sánchez es pretendido por el PAOK Salónica de Grecia y vaya que eso ha metido un susto en la directiva celeste, ya que si se hace la transferencia, se quedan sin nadie que domine la posición de forma natural.



Increíblemente, el seleccionado nacional es el único que puede desempeñar dicho papel, sin contar con un reemplazo natural, algo que sí podía hacer Nacho Rivero.



Sin duda alguna hubo una mala planeación de la directiva, poblando en demasía el centro del campo sin pensar en el resto de las zonas.

2. Extremo derecho

Luka Romero | Leopoldo Smith/GettyImages

Mismo caso. El único con el rol natural para la posición es el mexico-argentino Luka Romero, quitándolo, no hay nadie más.



Es cierto, Larcamón podría experimentar y adelantar a jugadores como el argentino José Paradela, Jeremy Márquez o Andrés Montaño, pero ellos se ven mejor partiendo de su rol natural.



Quedan dos semanas y otro atacante por el costado derecho los prepararía para un mal escenario o si llegan a jugar más partidos en menos días.

1. Centro Delantero

Gabriel Fernández | Hector Vivas/GettyImages

Miguel Borja se marchó a Emiratos Árabes Unidos, El Cuate Sepúlveda fue vendido a Chivas y el único ‘9’ en el listado de jugadores es el uruguayo Gabriel Fernández, un hombre de confianza, pero que batalla demasiado con las lesiones, una alarma preocupante en La Noria.



Por tal motivo, nombres como el colombiano Sebastián Villa, el argentino Nico Ibáñez, el ítalo-brasileño Joao Pedro y Henry Martín han sido vinculados con Cruz Azul, pero nada cerca de la realidad aún.