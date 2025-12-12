Las posiciones que debe reforzar Cruz Azul en el mercado de fichajes invernal - rankeadas

El Club de Fútbol Cruz Azul, tras un Torneo Apertura 2025 de Liga MX irregular donde terminó en la tercera posición de la tabla general y fue eliminado en la semifinal de la Liguilla y en el Derbi de las Américas enfrenta la necesidad de apuntalar su plantilla para el Torneo Clausura 2026 bajo la tutela de Nicolás Larcamón.

El equipo mostró dominancia en casa (invicto en el Olímpico Universitario), pero sufrió en el visitante y en la consistencia defensiva, con errores individuales y falta de profundidad en ataque.

Además, con la salida confirmada de Ángel Sepúlveda a Chivas aquí va un ranking de las posiciones prioritarias a reforzar. La prioridad se basa en debilidades expuestas (lesiones en zaga) y rumores de movimientos

5. Portero (Prioridad baja: cubrir la baja de Kevin Mier)

Kevin Mier se lesionó en la última fecha de fase regular y podría estar ausente varios meses | Jam Media/GettyImages

La lesión del portero titular el colombiano Kevin Mier en la última jornada de la fase regular trajo incertidumbre al equipo. Aunque la presencia de Andrés Gudiño es buena, se requiere de un portero de primer nivel y sobre todo que ofrezca la competencia necesaria para por lo menos los siguientes dos semestres.



Traer un portero de buenas condiciones cedido a préstamo por un año podría ser ideal para competirle a Gudiño y no permitirle confiarse ante la falta de un portero de la talla de Mier.



También hay que considerar que también se tiene a un portero juvenil de 19 años Emmanuel Sánchez que puede tener sus primeros minutos en Primera División como una opción a futuro.

4. Lateral izquierdo (Prioridad baja: Mejora ofensiva)

Omar Campos ganó minutos con la llegada de Larcamón | Jam Media/GettyImages

Omar Campos cumple, pero el aporte ofensivo por banda izquierda fue limitado (bajo en asistencias). Y aunque Carlos Rotondi también puede ocupar dicha posición tiene mayor experiencia como extremo por esa banda.



Además, con la posible salida de Carlos Vargas (buscando acomodo), un lateral versátil como Rotondi en doble punta podría ayudar más a la ofensiva, pero no es tan crítico como las anteriores. Se prioriza si sobran recursos tras las altas principales.

3. Mediocampista ofensivo/creativo (Prioridad media: Refrescar el medio)

El fichaje de Agustín Palavecino sería un gran refuerzo para la Maquinola | Jam Media/GettyImages

Con la vuelta de Ignacio Rivero y competencia de Rotondi, el medio necesita un enganche como Agustín Palavecino (Necaxa, cláusula de 8.5 MDD) para liberar plazas NFM y potenciar la creación. El bajón en posesiones largas afectó la transición; un refuerzo aquí elevaría la brújula perdida en juegos fuera de casa.



Con su fichaje el técnico podría apuntalar al equipo con elemento que ya conoce en su anterior etapa con los Rayos en donde tuvo juntos a José Paradela y Agustín Palavecino que tuvieron una buena conexión.

2. Defensa central (Prioridad alta: Falta consistencia y profundidad)

Jesús Orozco se luxó el tobillo | Jam Media/GettyImages

Errores defensivos costaron puntos clave. Willer Ditta es sólido, pero las ausencias revelaron vulnerabilidad; se busca un central para rotación y competencia. Fuentes indican que es una de las dos posiciones clave, con posible fichaje post-Copa Intercontinental para estabilizar la zaga que concedió 17 goles en 14 juegos.



Además, tomando en cuenta los errores de Piovi y la lesión de Jesús Orozco Chiquete que estaría ausente el próximo semestre según la evolución de su lesión de tobillo.

1. Centrodelantero (Prioridad máxima: Urgente por salida de Sepúlveda)

Luce inminente la salida de Ángel Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

La ofensiva celeste promedió solo 1.8 goles por partido en la fase regular, tras la salida de Giorgios Giakoumakis y la inminente salida de Ángel Sepúlveda, dicha posición debe ser reforzada a como dé lugar.



Nombres como Miguel Borja (libre de River Plate) han sonado para aportar olfato goleador y jerarquía. Sin un 9 diferencial, el equipo pierde letalidad en Liguilla, donde el ataque se diluyó ante rivales como Tigres UANL.

