El tema del egipcio Mohamed Salah sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, pues este martes en una jornada más de la UEFA Champions League, el Liverpool no contó con su presencia, ya que ni siquiera fue convocado, aunque al final, el equipo inglés logró sumar de a tres puntos al imponerse de visita al Inter de Milán por la mínima del húngaro Dominik Szoboszlai.

Se debe recordar que el mundialista, tras tres partidos consecutivos siendo suplente, realizó unas declaraciones escandalosas que no fueron del gusto del técnico neerlandés Arne Slot, quien decidió dejarlo fuera del viaje a Italia para encarar el certamen internacional, sin saber que ocurrirá el próximo sábado 13 de diciembre en el duelo contra el Brighton & Hove Albion por la Premier League, ya que podría ser la última aparición del africano con los Reds en Anfield, pues se incorporará a Egipto para preparar la Copa Africana de Naciones.



Sobre lo ocurrido entre el delantero y el entrenador, el argentino Alexis Mac Allister dio su punto de vista para ESPN, indicando que todo el grupo sabe de la importancia que tiene Salah dentro del equipo, entendiendo a la vez su impotencia de no poder sumar los minutos deseados.

Mohamed Salah se quedó en Liverpool entrenando tras estar fuera de la convocatoria del club para enfrentar al Inter de Milán por la UEFA Champions League.

“Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando, también me ha pasado a mí o a otros jugadores, pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar”, comentó.



"Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión. Nosotros como equipo estamos del lado del Liverpool, todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros acá y seguir por este camino, que es duro”, añadió el volante sudamericano.

Otro que dio su opinión tras el desencuentro entre el romperredes y el estratega fue el capitán neerlandés Virgil van Dijk, quien decidió no inclinarse por ningún lado pensando antes que nada en el club, llamando a la unidad del grupo.



“No me corresponde a mí decir quién debe disculparse. Es él quien está expresando sus sentimientos. El club y Salah tienen que lidiar con ello. Es una situación colectiva. Hay problemas entre Mo y el club, y obviamente él no está aquí hoy para ayudarnos a conseguir los tres puntos. Hablamos, pero este tipo de cosas se quedan en casa. Tenemos que prepararnos y protegernos del ruido exterior. Tenemos que ser una unidad. Eso es lo que representa el Liverpool. Obviamente, hay mucho ruido del exterior, sobre todo, si no rindes y es merecido”, declaró el defensa a TNT Sports.

Durante la presente temporada de la Premier League, el goleador del Liverpool ha jugado 19 compromisos, con cinco goles y tres asistencias, además en once de los primeros doce partidos fue titular indiscutible, disputando los 90 minutos, sin embargo, desde la Fecha 13 comenzó a ser suplente, mientras en la Champions League había estado de inicio en las cinco primeras jornadas hasta este martes que vio cortada su racha contra el equipo italiano.