La principal crítica en torno al nuevo formato de la Champions League se ha centrado en la supuesta falta de peligro durante la fase inicial, pero enero debería suponer un aumento de la tensión y el drama a medida que los equipos compiten por mantener su lugar en la competición.

Solo quedan dos jornadas y hay mucho por decidir. Se avecina una final caótica la próxima semana, pero esta es la última oportunidad para que los equipos se posicionen de la mejor manera para un puesto en los playoffs o entre los ocho primeros.

La jornada 7 comienza el martes por la tarde, en Kazajstán, y así predice Sports Illustrated Fútbol que se desarrollarán los próximos partidos.

Kairat Almaty vs. Club Brugge

Hora de inicio: 10:30 ET (Estados Unidos) / 9.30 (México) / 16.30 (España)

La acción del día comienza en la capital kazaja, cuando el novato de la Liga de Campeones, el Kairat, juega en casa por última vez en la fase de la liga.

El Brujas es el último club en emprender el largo viaje al este esta temporada, con los belgas luchando por abrirse camino entre los 24 primeros, como lo hicieron con Nicky Hayen la temporada pasada. Desde entonces, han despedido a Hayen y han nombrado a Ivan Leko como su sustituto.

Leko estuvo en el banquillo local durante la derrota del Brugge por 3-0 ante el Arsenal el mes pasado, y necesita desesperadamente supervisar una victoria aquí para extender la campaña continental de su equipo.

Kairat se encuentra último en la tabla con solo un punto a su nombre, pero los novatos han sido competitivos durante toda la fase de la liga y albergarán esperanzas de asegurar su primera victoria en la Liga de Campeones el martes.

Predicción: Kairat Almaty 1–2 Club Brugge

Bodø/Glimt vs Manchester City

FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAINING | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Hora de inicio: 12:45 ET (Estados Unidos) / 11.45 (México) / 18.45 (España)

El Manchester City viaja al Círculo Polar Ártico esta semana, apenas unos días después de sufrir una terrible derrota en el derbi.

Los Cityzens, mermados en defensa, fueron superados y superados por sus vecinos del Manchester United el fin de semana, y su falta de empuje ofensivo fue seguramente el aspecto más preocupante de su terrible actuación ante Pep Guardiola.

Un reto completamente diferente se avecina para el equipo de Guardiola, con temperaturas bajo cero y un campo artificial que recibe al City en Bodø. Los visitantes probablemente estén a una victoria de asegurar su pase a octavos de final, mientras que Bodø/Glimt no ha ganado, pero sigue en la contienda por los playoffs.

La última vez, el enérgico equipo de Kjetil Knutsen consiguió un punto impresionante contra el Borussia Dortmund, después de haberle quitado puntos también al Tottenham Hotspur anteriormente en la fase de liga.

Predicción: Bodø/Glimt 1-3 Man City

Copenhague vs. Nápoles

FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-SASSUOLO | CARLO HERMANN/GettyImages

Hora de inicio: 15 ET (Estados Unidos) / 14 (México) / 21 (España)

El Copenhague se encuentra en medio de sus vacaciones de invierno nacionales, pero ha jugado un par de amistosos en preparación para un importante duelo de la Liga de Campeones.

Los daneses se han colado en el último puesto de los playoffs después de imponerse dramáticamente en Villarreal el mes pasado, con victorias consecutivas que seguramente generarán una atmósfera eléctrica en el Parken para la visita del Napoli.

Antonio Conte ha tenido más problemas en Europa esta temporada, con el campeón italiano teniendo dificultades especialmente fuera de casa. Cayeron en Lisboa ante el Benfica de José Mourinho en la última jornada y están empatados a puntos con sus próximos rivales.

Su racha actual de ocho partidos invictos en todas las competiciones no ha sido inspiradora, pero Conte estará más que contento con un feo triunfo en la capital danesa el martes.

Predicción: Copenhague 1–2 Nápoles

Inter vs. Arsenal

FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Hora de inicio: 15 ET (Estados Unidos) / 14 (México) / 21 (España)

Estos dos equipos se enfrentaron en la fase liguera de la temporada pasada, con un encuentro bastante soso, separado por un penalti de Hakan Çalhanoğlu justo antes del descanso. El Arsenal resopló tras la reanudación, recurriendo a una lluvia de centros, pero el Inter aguantó y consiguió una ajustada victoria.

Mikel Arteta tendrá esa derrota en mente cuando visiten el icónico anfiteatro de Milán por posiblemente su última vez. Sin embargo, el Arsenal ya ha confirmado su pase a octavos de final y Arteta haría bien en barajar su equipo para el partido del martes antes del choque de la Premier League del domingo contra el Manchester United.

Los Gunners han estado impecables en la fase liguera tras seis partidos, encajando solo un gol, mientras que el Inter ha perdido dos partidos consecutivos en la competición. A pesar de ello, el equipo de Cristian Chivu ocupa la sexta posición de la tabla.

Pero, con un viaje a Borussia Dortmund programado para la jornada 8, les vendrían bien tres puntos aquí para prácticamente garantizar su progresión.

Predicción: Inter 1–0 Arsenal

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Hora de inicio: 15 ET (Estados Unidos) / 14 (México) / 21 (España)

Hasta ahora, el Olympiacos se ha visto obligado a afrontar grandes retos, ya que se ha enfrentado al Arsenal, al Real Madrid y al Barcelona, ​​pero los gigantes griegos todavía tienen posibilidades de llegar a los playoffs.

Liderados por el astuto José Luis Mendilibar, el Olympiacos logró una reñida victoria sobre el Kairat el mes pasado, aumentando su cuenta a cinco puntos. Ahora están a solo dos del Copenhague, en el puesto 24.

El Bayer Leverkusen tiene mucho trabajo por delante para mantenerse entre los 24 primeros a falta de dos jornadas, pero lleva tres invicto desde que sucumbió en circunstancias dramáticas ante el Paris Saint-Germain. La sorpresiva victoria por 2-0 sobre el Manchester City despegó su campaña.

Sin embargo, el equipo de Kasper Hjulmand visita Grecia después de dos derrotas consecutivas en la Bundesliga para comenzar 2026.

Predicción: Olympiacos 1-1 Bayer Leverkusen

Real Madrid vs. Mónaco

Hora de inicio: 15 ET (Estados Unidos) / 14 (México) / 21 (España)

Real Madrid V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Los madridistas ciertamente dejaron saber sus sentimientos antes y durante la victoria del sábado por 2-0 sobre el Levante, apenas unos días después de la humillante eliminación de los Blancos en la Copa del Rey a manos del Albacete de segunda división.

Álvaro Arbeloa al menos tiene una victoria en su haber, aunque no hubo nada en la victoria del fin de semana que sugiriera que el Real Madrid está de nuevo en el buen camino.

El sucesor de Xabi Alonso se prepara ahora para su primer partido de Champions League como entrenador, con el Mónaco visitando el Santiago Bernabéu por primera vez en más de 20 años. Estos dos equipos disputaron unos famosos cuartos de final en la temporada 2003-04, memorables principalmente por la heroica actuación de Fernando Morientes contra su club de origen.

El equipo de la Ligue 1 está 19º en la tabla de la fase de liga y no está en su mejor momento a nivel nacional, mientras que el Madrid se acercará a los octavos de final con una victoria.

Predicción: Real Madrid 2-0 Mónaco

Sporting CP vs. París Saint-Germain

Paris Saint-Germain FC v Lille OSC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

Fue por estas fechas el año pasado cuando el París Saint-Germain empezó a tomar impulso y a iniciar su conquista europea. La primera mitad de la temporada ha sido un poco dura para el vigente campeón, pero aun así está en condiciones de terminar entre los ocho primeros, algo que no logró la temporada pasada.

Una victoria por 3-0 sobre el Lille en la Ligue 1 el fin de semana fue un presagio para el resto del continente, ya que el equipo de Luis Enrique ronroneó con Ousmané Dembélé recuperando su mejor nivel. Ahora pueden confirmar su pase a octavos de final con una victoria en Lisboa contra un Sporting CP que se mantiene en una posición muy sólida.

Los anfitriones del martes parecen estar listos para llegar a los playoffs después de una sólida actuación en casa en esta competencia hasta el momento.

Pronóstico: Sporting CP 1–3 PSG

Tottenham vs.Borussia Dortmund

De alguna manera, Thomas Frank sigue en su puesto, tras haber llevado al Tottenham a su último punto más bajo el fin de semana. Una derrota por 2-1 en casa ante el West Ham United ha dejado la posición de Frank insostenible, y no parece que, a pesar de negarse a separarse antes del partido del martes, crean realmente en el danés capaz de cambiar la situación.

Parece una pérdida de tiempo para todos, y los anfitriones están sumidos en una crisis de disponibilidad para la visita del Borussia Dortmund. El pobre Frank, al que están llevando al matadero, se ha quedado sin jugadores.

Afortunadamente, 11 puntos en seis partidos dejan a los Spurs en la undécima posición y con pocas posibilidades de entrar entre los ocho primeros. Han vencido a tres de los peores equipos de la competición para conseguir su botín, y seguramente serán superados por un Borussia Dortmund bastante caótico en casa.

Predicción: Tottenham 0-2 Borussia Dortmund

Villarreal vs. Ajax

El Villarreal se encuentra en el tercer lugar de La Liga a más de la mitad de la temporada nacional, pero su desempeño en Europa ha sido terrible.

Solo el Kairat ha tenido un rendimiento inferior al del equipo de Marcelino en la fase liguera tras seis partidos, con el Submarino Amarillo sumando solo un punto hasta el momento. Una derrota en casa por 3-2 ante el Copenhague el mes pasado resumió sus problemas continentales, y estarán ansiosos por terminar su campaña para poder centrarse en los asuntos nacionales.

Su próximo partido será contra el Ajax, que también ha tenido un rendimiento mediocre, el martes por la noche. El gigante holandés, caído en desgracia, perdió sus primeros cinco partidos de la fase liguera, pero venció al Qarabag en la sexta jornada para dejar atrás el último puesto de la tabla y situarse por encima del Villarreal.

Fred Grim ha estabilizado un poco el barco en Ámsterdam.

Pronóstico: Villarreal 3–1 Ajax