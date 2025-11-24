Las preocupantes palabras de Pep Guardiola sobre el estado físico de Rodri

A Rodri Hernández le sigue costando recuperarse, tras la interminable cadena de lesiones que arrastra, tal y como lo ha confirmado Pep Guardiola.

De hecho, el entrenador catalán del Manchester City reveló en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League del martes, ante el Bayer Leverkusen, que no contará con el Balón de Oro del 2024 ni con el también centrocampista Mateo Kovacic.

Entretanto, Pep salió al paso de los rumores que afirmaban que el internacional por España ha tenido contratiempos recientes, después de aquella fatídica rotura de ligamentos cruzados en su rodilla, a inicios del curso pasado. “(Rodri) está cerca de volver, pero cuando esto ocurra esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté realmente preparado”.

🚨🚫 Rodri remains not available for Man City against Bayer Leverkusen.



“It won’t be long, but he’s still not ready”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/luvK2kR0Rs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2025

Sobre el papel, el pivote de 29 años sufrió un problema en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre durante un partido de Premier League ante el Brentford. Es cierto que pudo reaparecer brevemente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth, pero dicha participación se limitó a unos pocos minutos, mismos que le pasaron factura debido a que volvió a acudir a la enfermería hasta nuevo aviso.

La actual temporada está siendo especialmente complicada para el ex Villarreal y Atlético de Madrid, dado que sólo ha accionado ocho compromisos, aunado a perderse los dos últimos del City y los dos que disputó la selección española en la ventana de noviembre frente a Georgia y Turquía, correspondientes a las eliminatorias para el Mundial del 2026.

No en vano, Guardiola sí admitió hace algunos meses que a Rodri le estaba costando más de lo previsto volver al nivel que lo convirtió en una pieza clave en su club y para su país. Paradójicamente, el jerárquico estratega viene reemplazando al MVP de la pasada Eurocopa con el también español Nico González, cuyas prestaciones en rol de volante tapón vienen subiendo con el paso de las semanas.

