Las primeras declaraciones de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid afronta este miércoles el partido de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete y lo hace con nuevo entrenador.

El lunes por la tarde, y tras haber perdido la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, Florentino Pérez destituyó a Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y su puesto fue ocupado por Álvaro Arbeloa.

El que hasta hace unos momentos era el técnico del Castilla, compareció en la rueda de prensa previa al partido de Copa: "Es un día especial, como lo han sido todos los que he formado parte del Real Madrid. Hoy por supuesto lo es, consciente de la responsabilidad y la tarea que tengo por delante, con muchísima ilusión"

☝️ ¡Primer entrenamiento de @AArbeloa17 como técnico del Real Madrid! pic.twitter.com/J22K38XX5l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 13, 2026

Al nuevo ténico le preguntaron sobre cómo se preparó su llegada al banquillo y hasta cuándo será entrenador del primer equipo: "Ayer por la tarde me comunican que Xabi y el club se separan y que yo tomase la responsabilidad del primer equipo. y ayer hable con Xabi, todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le aprecio y quiero y es mutuo y así seguirá siendo".

"Estaré aquí hasta que el Real Madrid quiera", añadió Arbeloa.

Los egos y la gestión del vestuario

"No es algo que me preocupe. Tenemos una plantilla de grandes profesionales y todos son buenos chicos con ganas de hacer las cosas bien. Sé lo que es ser jugador del Madrid y lo que implica. Les he dicho esta mañana que la mejor etapa de mi vida ha sido ser jugador del Madrid".

"Tenemos toda la temporada por delante. Me preocupa tener a todos los jugadores disponibles y que se puedan expresar en el campo, disfrutar. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida".

La influencia de Mourinho

"No he hablado con José todavía. Fue un privilegio ser entrenado por él. Influyó mucho en mí pero yo voy a ser Álvaro Arbeloa. No he tenido miedo al fracaso nunca, pero si quisiera ser Mourinho fracasaría estrepitosamente"

😬 Así ha sido la curiosa reacción de Arbeloa al ser preguntado en rueda de prensa sobre la figura de Mourinho



😌 "Sabía que no faltaba esta pregunta" pic.twitter.com/o5fpnyuMtl — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 13, 2026

"He tenido muchos entrenadores. Fueron muy importantes en mi carrera, una gran influencia. Uno tiene su forma de ser y coge lo mejor de cada uno. Muchos son leyendas, han ganado todo en el fútbol. Ojalá me vaya la mitad de bien que a muchos de ellos".

