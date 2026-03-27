Las primeras declaraciones de Álvaro Fidalgo como seleccionado por México

Luego de mucho ruido en torno a esta posibilidad, ya es un hecho, Álvaro Fidalgo es nuevo jugador de la selección mexicana. El ahora jugador del Betis, ex América, realizó el cambio de seleccionado ante la FIFA ante de salir de la Liga MX con el fin de representar a México dejando de lado sus opciones con España.

Para más de uno, este movimiento del creador de juego tiene tintes de conveniencia. Otros entienden que es un movimiento válido y hasta merecido. Fidalgo por su parte, al fin rompe el silencio y manda un mensaje con respecto de su decisión, esto durante su primer llamado con el Tri de Javier Aguirre.

Álvaro afirma que para él, México es su hogar, no sólo un lugar a donde la vida le ha llevado para jugar al fútbol.

Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas. Muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, América, todo lo que viví en el país; como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa. Álvaro Fidalgo

Real Betis Balompie V Panathinaikos Fc - Uefa Europa League | Europa Press Sports/GettyImages

Los antes mencionado fue un factor en su decisión de representar a México. Esta decisión le llena de orgullo, pues como lo ha declarado con anterioridad, se siente como un mexicano más.

Fue una de las cosas que por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo. Álvaro Fidalgo

Todo indica que Álvaro debutará este fin de semana en el duelo estelar en contra de Portugal. Además, este partido será especial para él, pues se reabrirán las puertas del que fue su hogar por muchos años, el Estadio Azteca. Algunas fuentes cercanas al Tri aseguran que la presencia del creador de juego en este parón FIFA, le vale el boleto al Mundial.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026