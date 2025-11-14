Las primeras declaraciones de Armando González como seleccionado nacional

Uno de los mejores jugadores del presente torneo de Liga MX es Armando González. El jugador de las Chivas se ha consagrado como campeón de goleo este semestre, además, haciéndolo con cifras para la historia. Dicho rendimiento superlativo le ha abierto las puertas de la selección mexicana a 'La Hormiga', una oportunidad que el juvenil agradece al cuerpo técnico.

'VENGO A APORTAR LO MÍO'



La Hormiga González habló sobre la competencia con Santi Giménez, Raúl Jiménez y Berterame:



'Esos tres jugadores son top. Vengo a aprender de ellos'. 🔥 pic.twitter.com/wm4K2x36mv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 13, 2025

Muy feliz que se me haya dado esta oportunidad, muy agradecido con el profe por tomarme en cuenta y con ganas de dar el mil por ciento por este equipo. Me recibieron muy bien, me dijeron que estoy aquí por mis méritos propios, no me piden más que ser yo mismo. No me achico, por algo estamos aquí también como delanteros, tenemos lo nuestro. Armando González

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

Armando aseguró que la competencia interno en el Tri por el puesto de centro delantero es elevada.

La verdad esos tres nombres son jugadores top. Santi en el Milán, Raúl en la mejor Liga del mundo, Berterame que en Rayados es referente. Yo vengo aquí a aportar lo mío y a aprender de ellos tres. Armando González

Armando añadió afirmando que a nivel interno en Chivas hubo gran emoción por el llamado del campeón de goleo por primera vez para defender los colores nacionales.

Muy contentos, no lo he podido celebrar con ellos, no más por mensaje y llamada, pero me pidieron en Chivas que disfrute y sea yo mismo, que eso me ha traído hasta aquí. Armando González

Armando cerró hablando de la calidad de los rivales en turno. Entiende que tanto Paraguay como Uruguay serán equipos de alto nivel de exigencia.