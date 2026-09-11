Las primeras declaraciones de Emiliano Gómez como nuevo futbolista de Tigres

Los Tigres tuvieron un cierre de mercado demasiado ajetreado. Los de la UANL se movieron todo el verano en mercados fuera de México con el fin de conseguir sus fichajes deseado para la zona de ataque. Al final, no pudieron firmar uno solo de los nombres que fueron sondeados.

Por ende, en el último día de traspasos internos entre equipos de la Liga MX, los del norte de México avanzaron por dos firmas. Una de ellas fue la de Emiliano Gómez, quien, luego de dos años de ser el mejor hombre del Puebla, logra dar un salto de calidad en su carrera, pues el propio jugador asegura que llega al club más grande del país.

🚨🗣️ “TIGRES ES EL EQUIPO MÁS GRANDE DE MÉXICO”



-Emiliano Gómez



📹 Erick González pic.twitter.com/7kKUcTBF5D — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Tigres es el equipo más grande de México, tengo un reto muy importante en mi carrera, desde que surgió la posibilidad con mi familia lo hablamos, muy feliz por este gran paso y voy a aportar todo por esta camiseta, sé que vamos a lograr grandes cosas. Emiliano Gómez

Gómez quien tuvo algunos problemas de lesión en las semanas recientes con el Puebla, afirma que dichos problemas han terminado. Está recuperado al cien por ciento y podríamos verle este fin de semana en la cancha del Monterrey debutando en el clásico regio.

Tuve la herida, ya pasaron cuatro semanas de la herida, estoy bien físicamente y estoy bien para jugar, estoy a disposición del cuerpo técnico. Emiliano Gómez

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

A manera de conclusión, Emiliano se dijo emocionado por el hecho de que su debut se pueda dar en el que sabe es el partido más importante para los de la UANL.

Viene el partido más importante del torneo, eso me tiene muy entusiasmado por lo que es, como dije el equipo y lo que representa, estoy muy contento y espero darle una alegría a la afición, que es una de las más grandes de México, estoy feliz de llegar acá y encima con este partido. Emiliano Gómez

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