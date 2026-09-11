Las primeras declaraciones de Guillermo Martínez como jugador de Tigres

Luego de horas en medio del drama, los Tigres de la UANL lograron cerrar el fichaje de Guillermo Martínez. La realidad es que los Pumas de la UNAM no tenían el deseo de liberar al delantero pues en este punto del mercado, fichar un reemplazo tiene tintes de imposible.

Al final, entre la presión del jugador y la subida financiera en la oferta de los Tigres, a los de la UNAM no los quedó más remedio que darle libertad a Martínez. Guillermo llegó a Monterrey el día de ayer y ofreció sus primeros declaraciones ahora como parte de la manada que comanda Víctor Manuel Vucetich.

🤯🚨 ¿Llegar a Tigres es subir un escalón en tu carrera?



Ojo aquí Pumas, esto dijo el Memote 👀 pic.twitter.com/b8nBAbtPSn — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Contento, creo que se tomó la decisión acertada. Vengo con muchas ganas ilusión y compromiso de lo que es vestir esta playera. Me ha tocado enfrentarla de rival y ahora tenerla propia es un gran orgullo. Guillermo Martínez

Guillermo entiende que Tigres es una institución de abolengo dentro y fuera de la Liga MX, por lo cual, considera al traspaso como un salto de calidad en su carrera.

Siempre llegar a un equipo como estos es algo muy importante, sobretodo por todo lo que representa. Sabemos lo que representa en la ciudad y en el país, y ya internacionalmente se sabe de que Tigres ya es conocido en todos. Guillermo Martínez

Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, Martínez afirma que al segundo en que supo que había una oferta en la mesa de parte de Tigres, no tuvo la menor duda de aceptar la misma.

Cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir. Porque también eso le da mucha estabilidad a mi familia y era lo que yo buscaba, un compromiso y sobretodo el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir yendo a selección. Guillermo Martínez

Al igual que Emiliano Gómez, Guillermo está a disposición de forma inmediata y podría debutar este sábado en el clásico regio ante el Monterrey.

