Las primeras declaraciones de Kevin Álvarez tras su regreso a la selección mexicana

A la selección mexicana sólo le restan por delante amistosos previo a su estreno en la Copa del Mundo 2026. Siendo el caso, es clave que el Tri aproveche al máximo dichos encuentros con el fin de desarrollar el mejor fútbol posible. Este mes de octubre los cruces serán en contra de un par de selecciones CONMEBOL: Ecuador y Colombia.

Para este parón el cuadro nacional llegar con un enorme cúmulo de ausencias por lesión. Una de las más destacadas es la de Rodrigo Huescas fuera por meses debido a un daño grave en la rodilla. La ausencia del hombre del Copenhague ha abierto la puerta al jugador del Club América, Kevin Álvarez, quien afirma que aprovechará al máximo la oportunidad.

Kevin Álvarez sobre la lesión de Rodrigo; también habló Ramón Juárez desde la concentración del Tri Mayor 🇲🇽#FSRadioMX pic.twitter.com/aRrQO2E6ce — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 7, 2025

Estoy muy ilusionado, desde chico ha sido siempre un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de volver a participar, sólo queda demostrar que estoy listo y prepararme bien. Kevin Álvarez

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El jugador señala que los meses recientes no han sido sencillos para él pues hasta la lesión de Dagoberto Espinoza, el formado en el Pachuca era poco más que un suplente dentro del América.

Muy contento, han sido meses complicados, pero siempre enfocado en que le puede dar vuelta a cualquiera adversidad, trabajando mucho. Kevin Álvarez

Además, lamenta que su retorno al Tri se de debido a la lesión de Rodrigo Huescas.

Es triste lo que pasó con Huescas, lo de la competencia si ha sido muy fuerte. Llevamos años peleando por un lugar, ahora me toca estar y tengo que aprovechar la oportunidad. Kevin Álvarez

Por último, celebra que la base de la selección mexicana, al menos para este parón de selecciones, sea el Club América, equipo que aporta 5 jugadores. "Estamos muy contentos, venimos haciendo las cosas muy bien, tenemos tiempo demostrándolo y se ve reflejado en la Selección", concluyó Álvarez.

