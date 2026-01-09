Las primeras declaraciones de Palavecino como nuevo jugador de Cruz Azul

Agustín Palavecino ofreció sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Cruz Azul y dejó claro que su llegada a La Noria está cargada de ilusión, compromiso y ambición deportiva. El mediocampista argentino se dijo feliz de integrarse a una institución que, desde su perspectiva, representa un paso clave en su carrera profesional.

El futbolista explicó que su decisión de arribar a Cruz Azul estuvo sustentada en una valoración personal del proyecto deportivo y del estilo de juego del equipo. “Estoy feliz de pertenecer a esta institución, el por qué vine es porque hace un año que estoy en esta liga y, en una opinión personal, es el equipo que mejor juega”, señaló con convicción.

Palavecino añadió que el interés mostrado por el club fue un factor determinante para aceptar la propuesta, ya que sintió respaldo desde el primer contacto. Destacó que llegar a un equipo que apuesta por el buen fútbol resulta atractivo, sobre todo cuando existe una idea clara y una identidad reconocible dentro del torneo mexicano.

En ese mismo tenor, el mediocampista dejó en claro que conoce perfectamente las exigencias que implica vestir la camiseta celeste. “Con mucha tranquilidad y confianza, sé muy bien las exigencias del club. El objetivo lo tengo muy claro y estoy muy contento de pertenecer a este equipo con demasiada calidad”, afirmó durante su presentación.

El argentino subrayó que su reto inmediato será adaptarse a un mediocampo competitivo y aprender de sus compañeros, entendiendo que la unión del grupo será fundamental. Reconoció que el nivel interno lo obliga a elevar su rendimiento diario, con la meta colectiva de pelear por los objetivos que Cruz Azul se traza en cada torneo.

Otro punto clave en su decisión fue la influencia directa del cuerpo técnico y de viejos conocidos dentro del plantel. Palavecino reveló que el entrenador Nicolás Larcamón y el mediocampista José Paradela fueron determinantes, ya que compartió vestidor con ambos durante su etapa en Necaxa, donde vivieron una temporada positiva.

“Con Nico y con José me tocó compartir durante una temporada en Necaxa. Hablé mucho con los dos, sobre todo con José de lo que es el día a día en el club. Nico también me llamó cuando comenzó el interés y eso facilitó que yo eligiera mi llegada”, explicó.

Finalmente, todo apunta a que Palavecino está en condiciones físicas y futbolísticas para debutar este mismo fin de semana ante León. Su incorporación genera expectativas dentro de Cruz Azul, que suma un refuerzo convencido, consciente del entorno y decidido a aportar desde el primer minuto en busca de resultados.

