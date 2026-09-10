Las primeras declaraciones de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana

Rafael Márquez está por iniciar su tiempo como entrenador de la selección mexicana. El día de hoy fue presentado como mandamás de México en el CAR. Durante dicho evento, el ex jugador del Barcelona se dijo tranquilo y listo para asumir el que es hasta el día de hoy, el reto más grande de su carrera.

¡Hay materia prima!💪



Rafa Márquez revela con cuántos jugadores cuenta para su ciclo como DT de México 🇲🇽https://t.co/BpDF2GUaBp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

Tengo otra oportunidad, no se me dio como jugador, desafortunadamente siempre llegamos a lo mismo, es esta oportunidad, el objetivo es llegar primero al mundial, calificar al mundial, cuatro años, son procesos, hay que empezar. Estoy muy ilusionado, ojalá se dé todo para que se llegue al Mundial, hacer algo diferente, como digo, cómo se ha planteado todo esto, las cosas van bien, va a haber momentos difíciles, complicados, con la confianza de que saldremos adelante, en selecciones menores, con Andrés, cuerpo técnico, lograr hacer procesos importantes, ojalá que se pueda dar. Rafael Márquez

Rafael lamentó que el número de mexicanos en Europa sea tan reducido.

Sí, había expectativa en que tuviéramos más en Europa, a mí se me abre una oportunidad de potencializarlos, ayudarles a que sean más visibles, creo que, teniéndolo como ejemplo, sé que la selección es una gran vitrina para selección, el cuerpo técnico, no me queda más que brindarle al jugador todo lo que tengo, poder ser visible. Rafael Márquez

Mexican Football Federation Unveils Rafael Marquez As New Coach Of National Team | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar, Márquez lamentó el presente de Edson Álvarez, vigente capitán de la selección mexicana quien a la fecha de hoy, no tiene un club en el cual sumar minutos.

Yo no sé si no quiere jugar, es algo que lo desconozco, he hablado con él, he estado en contacto con él, es importante, un líder, el capitán, no está pasando por buen momento, vamos a ayudarlo lo más que se pueda, debemos respaldar a los jugadores que dan todo por su selección, ahora que no les van bien las cosas, lo vamos a respaldar, haber sido jugador me da esta idea, tener contacto de tratar de ayudarlo lo más que se pueda. Rafael Márquez