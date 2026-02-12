Las primeras declaraciones de Thiago Espinosa como jugador del América

Thiago Espinosa ya se encuentra en la Ciudad de México para comenzar oficialmente su etapa como jugador del América. El defensor uruguayo, de apenas 21 años, asume el reto de integrarse a uno de los planteles más exigentes del país, consciente de la magnitud del desafío que tiene por delante.

El charrúa llega en calidad de préstamo procedente de Racing de Montevideo, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y donde logró llamar la atención por su regularidad y condiciones defensivas. Ahora, buscará trasladar ese crecimiento al futbol mexicano, en una institución acostumbrada a pelear por todo.

Desde su arribo, Espinosa dejó claro que entiende perfectamente el peso del escudo que defenderá. “Me siento contento por estar acá. Sé al gran club que llego. Sé que es el más grande de México y uno de los más grandes de América”, comentó Thiago, evidenciando respeto y ambición en sus primeras palabras.

El zaguero sabe que vestir la camiseta azulcrema implica resultados inmediatos y rendimientos constantes. América no suele conceder procesos largos ni margen amplio para la adaptación, por lo que cada entrenamiento y cada minuto en cancha será evaluado con lupa por cuerpo técnico y afición.

Más allá de la presión, Espinosa se mostró decidido a responder con entrega total. “Simplemente, quiero decirle a la hinchada que tienen un jugador que va a dejar todo; en cada partido va a dejar el máximo, se va a brindar al máximo en cada entrenamiento, en cada partido”, agregó el zaguero.

Su llegada también abre un nuevo capítulo en la competencia interna del plantel. El uruguayo competirá directamente por el puesto titular con Cristián Borja, en una lucha que promete elevar el nivel del sector defensivo. La disputa por minutos será intensa y constante durante el semestre.

En Coapa valoran su juventud, capacidad física y margen de crecimiento, aspectos que encajan con la idea de fortalecer la plantilla sin perder equilibrio. Además, el préstamo representa una apuesta que podría convertirse en inversión a futuro si su rendimiento cumple con las expectativas.

Espinosa inicia así una aventura que puede marcar su carrera. En un club donde solo valen los títulos y el protagonismo, el joven defensor tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para responder a la exigencia y escribir su propia historia en el futbol mexicano.

