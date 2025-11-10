Las primeras palabras de Armando González tras ser convocado con la selección mexicana

Este fin de semana Armando González escribió su nombre dentro de la historia tanto de Chivas como de la Liga MX. El mexicano se ha consagrado como campeón de goleo con 12 tantos, siendo así el jugador nacional con menos de 23 años con más goles en un torneo corto, superando los 11 que anotó Javier Hernández 15 años atrás.

Tal rendimiento superlativo de parte del jugador del Guadalajara ha llegado en un punto clave de su carrera. A poco más de medio de año para la copa del mundo, el joven de 22 años recibe su primer llamado a selección mexicana. Armando afirma que buscará explotar al máximo el mismo con el fin de hacerse de un sitio fijo dentro del Tri.

Armando González feliz y agradecido por la convocatoria a la selección mexicana ❤️🇲🇽



El campeón de goleo de la Liga MX le dedicó unas palabras a Javier Aguirre y Rafa Márquez por tomarlo en cuenta 🫶🏼



Acá te dejamos sus declaraciones 👇🏼 https://t.co/1kAOLdQ8w1 pic.twitter.com/nTHWyOFfyu — Esto en Línea (@estoenlinea) November 10, 2025

Muy contento. Siempre supe que podía hacer estas cosas, pero no te esperas que pase así de rápido. Muy contento por esta convocatoria, agradecido con Javier, con Rafa por darme la oportunidad de jugar con la selección. Armando González

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero de Chivas afirmó que en charlas previas con Javier Aguirre, el técnico le pidió paciencia para ser considerado en el corto plazo para el Tri.

Javier, desde que estaba la posibilidad de que podía quedar campeón de goleo, me dijo que no me preocupara, que se iba a dar y, si no, que ya había hecho cosas muy importantes en el torneo. Me dijo que dejara fluir las cosas, que disfrutara. Armando González

Armando promete trabajo arduo y duro con el fin de ser parte de la lista final de la selección mexicana para la copa del mundo del año entrante.

Voy a trabajar para eso, para ir al Mundial y, si no se da, seguiré trabajando para un siguiente Mundial y, si se da, voy a dar mi mil por ciento para representar a este país con todo. Armando González

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX