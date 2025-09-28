El FC Barcelona afronta un contratiempo inesperado en la portería: Joan García se lesionó el pasado jueves durante la última jugada del partido contra el Real Oviedo, sufriendo una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda que obligó a una intervención quirúrgica inmediata. La operación se llevó a cabo el sábado por la mañana en el Hospital de Barcelona a cargo del prestigioso doctor Joan Carles Monllau, asistido por Ricard Pruna, responsable médico del primer equipo. Según los plazos previstos, el guardameta estará de baja entre 4 y 6 semanas, cumpliendo los tiempos de recuperación estimados antes de la cirugía.

La noticia fue acompañada de un gesto tranquilizador del propio futbolista. Joan compartió este domingo en su perfil de Instagram una primera fotografía postoperatoria junto a Pedri y Olmo, con un mensaje lleno de optimismo: “Todo salió bien, culés. ¡No puedo esperar a volver! Gracias por los mensajes y el apoyo”. La publicación no solo buscaba calmar a la afición, sino también transmitir confianza sobre su pronta recuperación.

Joan García | Quality Sport Images/GettyImages

Durante la jornada del sábado, Joan García recibió el apoyo de su entorno más cercano. Junto a los doctores, estuvieron presentes su agente Juanma López, así como Juanma López Jr. y Aitor Banda, vinculados a la agencia de representación Niagara, la misma que gestiona la carrera de Dani Olmo. Este acompañamiento subraya la importancia del respaldo profesional y personal en momentos complicados para los jugadores.

El inicio de temporada de Joan había sido muy prometedor, mostrando un gran nivel bajo los palos y consolidándose como una pieza clave en la portería azulgrana. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar la portería durante las próximas semanas, aunque la recuperación programada y la vigilancia médica garantizan que volverá a escena en plena forma. El FC Barcelona y sus aficionados esperan ansiosos su regreso, confiando en que el joven de Sallent pueda retomar su progresión sin contratiempos.