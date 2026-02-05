Las primeras palabras de Raphael Veiga como jugador del América

Raphael Veiga ofreció sus primeras palabras como refuerzo del Club América, consciente del peso histórico que implica vestir la camiseta azulcrema. El brasileño asumió el reto con serenidad y ambición, entendiendo el contexto competitivo del club y la exigencia inmediata de resultados en la Liga MX.

En su presentación, Veiga no dudó en dimensionar el paso que acaba de dar. “El América es el mejor de México, tiene una afición apasionante, es un club con una historia muy bonita y tiene un estadio maravilloso, histórico”, declaró, dejando claro que llega informado, motivado y con la responsabilidad de responder a la jerarquía del proyecto deportivo.

El mediocampista también se refirió a la salida reciente de Álvaro Fidalgo, una ausencia que lamentó desde lo personal y lo futbolístico. “Me gusta esa parte del fútbol, el reconocimiento por Fidalgo, por todo lo que hizo aquí, lástima que no pude jugar con él”, reconoció, subrayando el respeto por el legado dejado.

Lejos de evadir comparaciones, Veiga asumió el desafío con carácter. “Sé qué tan buen jugador es, pero aquí voy a intentar hacer la historia que hizo él aquí e intentaré hacer una mejor y puedo hacerlo”, afirmó, marcando una postura competitiva que conecta con la identidad americanista y la presión natural del entorno.

Uno de los puntos que más ilusión le genera es la posibilidad de jugar en el Estadio Azteca, un escenario que conoce por su mística global. “Ese estadio es muy icónico, muy importante… estoy con muchas ganas de jugar y conocer el estadio, verlo lleno debe ser increíble”, confesó con entusiasmo palpable.

Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Veiga explicó que, desde su cultura futbolística, el Azteca representa una referencia histórica. “Para nosotros los brasileños, la selección del 70, Pelé, nos dejó marcados”, recordó, conectando el pasado glorioso del inmueble con su deseo de experimentar ese ambiente desde el césped, ahora como protagonista.

En lo inmediato, el cuerpo técnico valora darle minutos este fin de semana ante Monterrey, un debut que podría acelerar su adaptación. El plan es integrarlo gradualmente, entendiendo que su calidad puede marcar diferencias desde el primer contacto competitivo.

Con discurso medido, respeto por la historia y ambición personal, Raphael Veiga inicia una nueva etapa. América lo recibe como una apuesta de peso, y el brasileño responde con palabras claras: competir, honrar el escudo y construir su propia historia en el club más exigente del país.