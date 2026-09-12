En el fútbol, existe una premisa muy importante sobre el armado de un equipo ganador. Se dice que los grandes clubes se arman de atrás para delante, puesto que, y citando una segunda reflexión, las ofensivas ganan partidos, pero son las defensivas las que obtienen campeonatos.

El Club América, dirigido por Guillermo Almada, parece haber comprado este discurso, por lo que han decidido firmar a dos importantes defensas centrales para lo que resta del torneo de Apertura 2026, en donde, dicho sea de paso, las Águilas figuran como líderes absolutos, con 16 puntos en seis partidos disputados.

El primero de ellos, se llama Santiago Ramos Mingo, quien arribó esta tarde a la Ciudad de México y ya rindió sus primeras palabras como futbolista del América.

Las primeras palabras de Santiago Ramos Mingo al arribar a la CDMX para fichar con el América

Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

''Estoy muy contento de llegar al más grande de México. Todo el mundo conoce al América. Cuando te llama un club así, no lo dudas. Y más si te presentan un buen proyecto'', declaró Santiago Ramos Mingo al arribar a la capital del país para firmar con el conjunto azulcrema.

El América confirma la llegada del futbolista uruguayo, Santiago Bueno

En las últimas horas del mercado de fichajes mexicano, elClub Américaacaba de hacer oficial la incorporación a sus filas del defensa central urugayo Santiago Bueno, quien coincidió en Inglaterra con el seleccionado mexicano y ex jugador de la escuadra azulcrema, Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez le da la bienvenida a Santiago Bueno

Uruguay Portraits - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El delantero mexicano, figura indiscutible de las Águilas del América, le dedicó un emotivo mensaje a Santiago Bueno, quien llega al conjunto de Coapa con la intención de sustituir al también futbolista uruguayo Sebastián Cáceres.

Esto fue lo que le dijo Raúl Jiménez a Santi Bueno tras su llegada al América:

Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme que te va a arropar muy bien desde el principio y espero que lo hagas muy bien.



Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos con todo a ganar. ¡Un abrazo, hermano! Raúl Jiménez.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES