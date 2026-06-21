Las probables alineaciones titulares para el partido España vs Arabia Saudita

Este domingo 21 de mayo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, España enfrenta su segundo compromiso del Mundial 2026 y lo hace frente a su similar de Arabia Saudita, con el firme objetivo de conseguir su primera victoria del certamen.



Se esperaba mucho de La Roja en su debut, incluso se pensaba que podría imponerse con facilidad frente a la debutante Cabo Verde, sin embargo, no se vio contundente y el guardameta Vozinha Dias terminó como la gran figura al darle un punto histórico a su selección.



Los datos tampoco fueron nada alentadores, ya que salió a la luz que el eje del ataque, Mikel Oyarzabal, pasó más de 30 minutos sin tocar el esférico, lo que habla de la poca proyección que hubo hacia el frente aun cuando los caboverdianos apostaron por defenderse. Esta información se hizo viral, ya que no se registraba algo así desde el ya lejano Mundial de Inglaterra 1966.



Arabia Saudita no será un rival sencillo porque le dificultó todo a Uruguay, incluso estuvo cerca de dar el ‘campanazo’ de llevarse los tres puntos, pero a diez minutos del final, Maximiliano Araújo arruinó sus planes para dejar la pizarra 1-1.



Gracias a lo ocurrido, el técnico español Luis de la Fuente anunció que haría cambios en el once inicial para hacer funcionar al equipo.



Es hora de conocer cuál sería la posible alineación de España para enfrentar a los Halcones Verdes:

La posible alineación de España

Lamine Yamal | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Portero: Unai Simón – El elemento del Athletic Club se mantendría bajo el arco. Fue poco exigido en el primer choque, incluso únicamente tuvo una atajada debido a que los Tiburones Azules estuvieron más cómodos defendiendo el cero.

Defensa: Pau Cubarsí – Otro que repetiría su rol en la parte baja. El zaguero del Barcelona fue de los mejores calificados, ya que estuvo preciso con los pases para un 98% de efectividad.

Defensa: Aymeric Laporte – Del mismo modo, el perteneciente al Athletic Club se mantendría para formar la zaga central. También tuvo una gran precisión a la hora de entregar la pelota, además estuvo más tiempo en el mediocampo buscando apoyar en el tema ofensivo.

Lateral izquierdo: Marcos Llorente – Queda claro que la parte baja es la que menos necesita modificaciones si no tuvieron problemas. Recorrió gran parte del duelo su banda, pero no pudo hacer más que un centro preciso. Este rival podría exigirle más en el tema defensivo.

Lateral derecho: Marc Cucurella –El defensa que acaba de ser fichado por el Real Madrid tampoco tendría motivo para quedar fuera de la oncena inicial. A pesar de que piso continuamente el mediocampo del rival no logró poner los pases exactos como hubiera querido.

Pivote: Rodri Hernández – El capitán y jugador del Manchester City tampoco cedería su puesto. Disputó prácticamente todo el partido pasado, hasta creo tres oportunidades de gol, pero la suerte no estuvo de su lado.

Mediocentro: Pedri González – El jugador del Barcelona fue el mejor calificado de la plantilla durante el primer compromiso, recorriendo gran parte del mediocampo, tanto por izquierda como por derecha, generando cinco oportunidades de gol. Sumado a ello, fue un gran recuperador.

Mediocentro: Mikel Merino – El primer cambio podría ser este. Fabián Ruiz podría ser suplente para darle ingreso al representante del Arsenal de Inglaterra. Entró los últimos 20 minutos del primer juego, sin poder generar mucho, pero podría ser una apuesta, así como Álex Baena.

Extremo izquierdo: Dani Olmo – Otra de las posibles modificaciones vendría con la aparición del futbolista culé en lugar de su compañero Ferran Torres, aprovechando que Iñaki Williams tampoco está totalmente recuperado. Apenas recibió diez minutos ante los caboverdianos, sin poder modificar mucho lo que pasaba en el campo, mas su conocimiento para pisar gran parte del mediocampo ayudaría a generar más peligro a la ofensiva.

Extremo derecho: Lamine Yamal – Un cambio casi obligatorio. La estrella del Barça recibió cerca de 20 minutos debido a que no está al cien, pero ahora tomaría el rol de Pablo Gavi, esperando explotar su velocidad y habilidad para adentrarse en el área. Eso sí, no podría estar los 90 minutos y saldría relevado para evitar una lamentable recaída.

Delantero: Mikel Oyarzabal – Pese a lo ocurrido, la confianza del cuerpo técnico se mantendría con el atacante de la Real Sociedad. El objetivo será limpiar su imagen y tratar de saber cómo moverse en el área para evitar la pegadiza cobertura que podrían ponerle tal como los africanos. Tampoco sorprendería si Ferran Torres es recorrido para ser el ‘9’.

Ferran Torres y Mikel Oyarzabal | Mattia Ozbot/GettyImages

Así se vería la posible alineación de España (4-3-3)



Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Rodri Hernández, Pedri González

Delanteros: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

La posible alineación titular de Arabia Saudita

Abdulelah Al-Amri | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

Portero: Mohammed Al-Owais – Viene de ser una de las grandes figuras del choque contra Uruguay, ya que realizó grandes atajadas que evitaron que su escuadra se fuera con la derrota, sin embargo, a pesar de todo esto, cometió un error que llevó al tanto celeste. Esto podría llevarlo a agrandarse en contra de La Roja.

Defensa: Abdulelah Al-Amri – El zaguero fue aquel que casi le da la victoria a su equipo gracias a su letal cabezazo en un tiro de esquina. Sumado a ello, tuvo un gran rol como líder y un gran número de intervenciones para frenar los embates charrúas.

Defensa: Hassan Tambakti – Fue uno de los que más calificación tuvo del equipo asiático, sin embargo, podría repetir su rol en la zaga. Tuvo seis despejes y tres despejes de cabeza.

Lateral derecho: Saud Abdulhamid – El jugador del Lens de Francia no pudo aportar mucho al frente, ya que estuvo amarrado en el tema defensivo. Ganó muchos de los duelos mano a mano.

Lateral izquierdo: Moteb Al-Harbi – Tal como su compañero en la banda, el del Al Hilal tuvo pocas oportunidades para generar peligro a la ofensiva. Cumplió con creces con su rol de frenar los ataques por su costado, contando con siete despejes y ganando todos sus mano a mano.

Pivote: Abdullah Al-Khaibari – Acompañando en el centro del campo estará el elemento del Al-Nassr. Fue muy preciso a la hora de entregar el esférico, pero en esta ocasión podría tener mayores problemas para apagar el ataque español.

Mediocampista: Mohamed Kanno – Otro de los cuatro que tuvieron una calificación alta. Estuvo recorriendo gran parte del lado derecho, hasta pisó continuamente su área para apoyar en el tema de proteger el arco. Será uno de los hombres complicados para los españoles.

Mediocampista: Musab Al-Juwayr – Aun cuando su rol principal es como pivote o mediocentro, jugó más adelantado en el primer partido. Salvo eso, casi no piso el área, ya que estuvo enfocado en las tareas defensivas, pasando casi desapercibido.

Interior derecho: Mohammed Abu Al-Shamat – Su principal labor es como lateral, pero tampoco desconoce el tema de apoyar desde el centro del campo. Tuvo algunas oportunidades de adentrarse en el mediocampo del rival, pero al final brilló más por su aporte defensivo.

Interior izquierdo: Salem Al-Dawsari – El capitán está más que fijo en el once titular. Su principal papel es la recuperación, en lo cual fue efectivo porque logró cuatro veces ganar la posesión. Ejecutó bien su papel de pisar el sector derecho para perseguir a sus rivales.

Delantero: Firas Al-Buraikan – El atacante puede fungir como extremo por ambas bandas, por eso sabe bien cómo moverse dentro del área, pero tuvo escasas oportunidades de apedrear el área uruguaya, ya que al igual que sus compañeros se dedicó más a quitar el esférico.

Mohammed Al-Owais, Hassan Al-Tambakti | Alex Slitz/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Arabia Saudita (4-4-2)



Portero: Mohammed Al Owais

Defensas: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi

Mediocampistas: Mohammed Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari

Delanteros: Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr