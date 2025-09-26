Las puntuaciones finales del Balón de Oro 2025: ¿cuál fue la diferencia entre Dembélé y Lamine Yamal?

El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño y, con ello, la publicación de las votaciones finales volvió a encender el debate entre los aficionados. El francés Ousmane Dembélé se alzó con el galardón después de una temporada histórica con el Paris Saint-Germain, en la que lideró al equipo hacia su primera Champions League y completó un cuádruple que marcó un antes y un después en la historia del club.

La gala celebrada en París dejó también una fotografía precisa de la competitividad que marcó la edición. En el podio aparecieron Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona de apenas 18 años, y Vitinha, parte fundamental del campeón de Europa.

La lista completa de puntuaciones, difundida oficialmente en las redes sociales del Balón de Oro, fue la siguiente:

Puntuaciones finales del Balón de Oro 2025

1) Ousmane Dembélé – 1380 puntos

2) Lamine Yamal – 1059 puntos

3) Vitinha- 703 puntos

4) Mo Salah- 657 puntos

5) Raphinha- 620 puntos

6) Achraf Hakimi- 484 puntos

7) Kylian Mbappé – 378 puntos

8) Cole Palmer- 211 puntos

9) Donnarumma- 172 puntos

10) Nuno Mendes 171 puntos

El resultado refleja no solo la consolidación de Dembélé como estrella mundial, sino también la irrupción de Yamal como futuro candidato a dominar este premio en la próxima década. La diferencia de 321 puntos entre el francés y el joven español muestra la paridad de una votación en la que cada detalle, cada título y cada actuación individual contaron.

El Balón de Oro 2025, con sus cifras y nombres propios, marca el pulso de una nueva era en el fútbol: una etapa en la que Dembélé y Yamal parecen destinados a escribir los próximos capítulos de la historia.

En algunos días, el PSG y el Barcelona se verán las caras en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El francés será de la partida pero la perla española aún está fuera por una lesión que lo tiene a maltraer.