Las rachas ganadoras más largas de la Champions League - rankeadas

La Liga de Campeones es donde los mejores compiten por el premio más grande del fútbol de clubes. Sobrevivir ya es bastante difícil. Prosperar lo es aún más.

Sólo los equipos de élite de Europa albergan ambiciones genuinas de alcanzar la gloria en la Liga de Campeones cada temporada y ha habido algunas campañas históricamente impresionantes desde que la competición cambió su nombre en 1992.

Conseguir una racha ganadora prolongada que merezca el título ofrece los más duros desafíos, pero hay una serie de grandes bateadores que se han embarcado en carreras triunfales históricas que desafían la lógica.

Con esto en mente, aquí están las rachas ganadoras más largas en la historia de la Liga de Campeones.

Las rachas de victorias más largas de la historia de la Champions League

El Bayern de Múnich ostenta cómodamente la racha de victorias más impresionante desde la creación de la Champions League. Una asombrosa racha de 15 partidos se extendió durante más de un año —aunque la pandemia de coronavirus la alargó—, comenzando en septiembre de 2019 con la victoria sobre el Estrella Roja de Belgrado y concluyendo con un triunfo sin complicaciones sobre el RB Salzburgo en noviembre de 2020.

Durante su notable racha, el Bayern se alzó con la corona de la Champions League 2019-20 al vencer al Paris Saint-Germain en la final de la competición, además de su famosa victoria por 8-2 sobre el Barcelona, ​​además de las goleadas al Tottenham Hotspur, el Chelsea y el Atlético de Madrid. La racha terminó con un empate contra este último en la fase de grupos de la temporada 2020-21.

El Bayern también posee la segunda racha de victorias más larga de la competición (su racha de 10 partidos entre abril y noviembre de 2013), mientras que también disfrutó de una racha impresionante poco después de establecer el récord, ganando ocho partidos seguidos entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.

El Manchester City es el equipo inglés con la racha más larga y también se alzó con el trofeo durante su racha de 10 partidos, que comenzó con una victoria por 4-0 sobre el Real Madrid en las semifinales de la temporada 2022-23. El City venció al Inter en la final antes de triunfar en sus primeros ocho partidos europeos de la siguiente campaña, que finalmente terminaron con un empate en cuartos de final contra el Madrid en 2024.

Acompañando al Bayern y al Man City en rachas de 10 victorias consecutivas está el Real Madrid , cuyo viaje comenzó con una victoria por 1-0 en semifinales sobre el Bayern, continuó con una victoria sobre el Atléti en la final de 2013-14 y terminó cuando fueron derrotados sorprendentemente por 4-3 en casa por el Schalke en el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada siguiente.

Ha habido dos rachas de nueve victorias consecutivas en la Champions League, ambas protagonizadas por el Barcelona . La primera se remonta a 2002 y duró exactamente cinco meses antes de ser interrumpida por la Juventus, a la postre subcampeona, en cuartos de final. La segunda se disfrutó durante la temporada 2014-15, en la que ganaron el título, aunque terminó justo antes de su victoria final sobre la Juve en Berlín.

En la temporada 1996-97, el Borussia Dortmund conquistó su único título de la Liga de Campeones e inició su racha de ocho victorias consecutivas en diciembre de esa misma temporada. Esta racha se prolongó en la campaña siguiente, una racha que el Arsenal podría igualar en la Liga de Campeones de este año si vence al Kairat Almaty en casa en su último partido de la fase liguera.

Equipo Partidos ganados Fecha inicio Fecha finalización Bayern Münich 15 18 de septiembre de 2019 25 de noviembre de 202018 de septiembre de 2019 Manchester City 10 17 de mayo de 2023 6 de marzo de 2024 Real Madrid 10 23 de abril de 2014 18 de febrero de 2015 Bayern Münich 10 2 de abril de 2013 27 de noviembre de 2013 Barcelona 9 21 de octubre de 2014 6 de mayo de 2015 Barcelona 9 18 de septiembre de 2002 18 de febrero de 2003 Bayern Münich 8 7 de septiembre de 2022 8 de marzo de 2023

Borussia Dortmund 8 4 de diciembre de 1996 1 de octubre de 1997

