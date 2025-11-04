Las rachas ganadoras más largas de la historia del fútbol

La legendaria marca de 26 victorias consecutivas establecida por el Ajax de Johan Cruyff se mantuvo durante más de medio siglo antes de que se rompiera en la quinta división de Escocia gracias a los goles de un técnico de laboratorio. O eso pensaban todos.

El tradicional conjunto de Amsterdam fue consciente del inminente hito y celebró la victoria de East Kilbride por 3-1 sobre el BSC Glasgow en noviembre de 2016 enviando una furgoneta del club al campo. Había 27 cajas de cerveza en la parte trasera junto con una computadora portátil que llevaba un mensaje en video de la leyenda del club y director técnico Edwin van der Sar. El entrenador del Kilby, Martin Laughlan, dijo efusivamente: "Superar el récord de la leyenda Johan Cruyff con el Ajax es surrealista".

Sin embargo, el Ajax fue superado por otro club británico ese mismo año. Aquí hay un vistazo a todos los equipos que llegaron a la clasificación oficial.

10. Barcelona - 18 victorias (2005/2006)

FC Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

Frank Rijkaard estaba centrado en su empresa de lencería y reflexionando sobre una oferta de las Antillas Holandesas cuando el Barcelona llamó en 2003. Dos años más tarde, el legendario jugador holandés había entrado en el panteón de los grandes entrenadores con una seguidilla de victorias de 18 partidos que impulsó al club a gloria en LaLiga y la Champions League.



Ronaldinho alcanzó la mejor forma de toda su carrera durante esta racha vertiginosa, contribuyendo una marca histórica de 21 goles en 18 partidos. Los dos goles más famosos de Ronaldinho llegaron en el Santiago Bernabéu, donde incluso los aficionados del Real Madrid se levantaron para aplaudirlo.

9. Palmeiras - 21 victorias (1996)

Vanderlei Luxemburgo tiene una reputación divisiva. El técnico brasileño llevó a su selección nacional al título de la Copa América de 1999, pero se vio envuelto en un desagradable juicio por corrupción cuando su exnovia y colega Renata Alves lanzó una campaña de difamación en su contra.



Luis Figo trabajó con Luxemburgo en el Real Madrid en 2005 y le calificó como "el peor" entrenador de su carrera. Sin embargo, para Rivaldo, Luxemburgo era "el mejor". "Todo lo que hacen hoy los entrenadores en Europa", escribió Rivaldo en las redes sociales en 2020, "tú ya lo hacías hace 25 años". La confianza de Rivaldo en el entrenador de Marmite sin duda se debe a sus dos años juntos en Palmeiras, con Luxemburgo guiando a los gigantes brasileños a un récord nacional de 21 victorias consecutivas en 1996.

8. Manchester City - 21 victorias (2020/2021)

Manchester City | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Manchester City no es ajeno a una imperiosa oleada ganadora en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, incluso el técnico catalán quedó desconcertado por la secuencia de 21 victorias del club durante la temporada de confinamiento 2020/21.



En ese momento, la racha ganadora más larga en la historia del fútbol de clubes británico fue de solo 14 partidos, establecida por primera vez por Preston North End en 1892, antes de que las áreas de penalización se introdujeran en el reglamento.

7. TNS - 21 victorias (2023/2024)

We’re back at Park Hall tomorrow night for Nathaniel MG Cup action! 🏆



Make sure to secure your tickets in advance via the link below! 👇https://t.co/Zw44ZRwPXZ#TNSFC pic.twitter.com/umX7LtEa3p — The New Saints FC (@tnsfc) November 3, 2025

Los New Saints, conocidos casi exclusivamente como TNS después de haber sido patrocinados durante años por Total Network Solutions, insistieron en que habían superado el récord de 26 victorias del Ajax en febrero de 2024 con una victoria por 3-0 sobre Newtown. Sin embargo, esa secuencia incluyó un triunfo en la tanda de penales que cuenta como un empate en lugar de una victoria según Guinness World Records.



TNS no quedó impresionado. "En lo que a nosotros respecta, una victoria es una victoria", se lee en un comunicado del club. El equipo galés, uno de los dos únicos clubes profesionales de su división, todavía se codea con algunos de los mejores del mundo.

6. Real Madrid - 22 victorias (2014/2015)

Real Madrid | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

"Tengo una vitrina de trofeos muy grande llena de títulos que he ganado", reflexionó una vez Carlo Ancelotti, "pero si contara los que he perdido, tendría la casa llena".



El Real Madrid inició su racha de 22 victorias al inicio de la campaña 2014/15, que terminó con derrotas en la Copa del Rey, La Liga y la Liga de Campeones. Ancelotti fue expulsado del club ese mismo verano.

5. Bayern Múnich - 23 victorias (2019/2020)

Bayern Múnich | KAI PFAFFENBACH/GettyImages

"El éxito no se puede comprar", dijo una vez el técnico del Bayern Múnich, Hansi Flick. "Está alquilado. Y todos los días se debe pagar el alquiler".El Bayern entregó enfáticamente la mercancía a lo largo de 2020 bajo la dirección de Flick, consiguiendo cuatro trofeos antes de que su racha ganadora llegara a su fin siete meses después de comenzar.



El único inconveniente de la racha triunfal del Bayern fue la falta de aficionados durante la gran mayoría de su racha ganadora, con 17 de sus 23 partidos disputados en estadios vacíos (o partidos fantasma, como los llaman en Alemania).

4. Coritiba - 24 victorias (2011)

Coritiba | LatinContent/GettyImages

Antes de que Coritiba se embarcara en su racha de 24 victorias consecutivas en 2011, el club nunca había conseguido más de diez victorias consecutivas.



La mayoría de los triunfos del Coritiba se produjeron en el Campeonato regional de Paraná, pero también llegaron a la final de la Copa nacional de Brasil. Sin embargo, en junio de 2011, las victorias del Coxa se habían agotado y Vasco da Gama salió victorioso.

3. Ajax - 25 victorias (1994/1995)

Ajax | Etsuo Hara/GettyImages

Jorge Valdano estuvo a cargo del Real Madrid durante el asalto del Ajax al fútbol europeo, pero durante mucho tiempo ha sido el poeta del fútbol. Valdano encontró una vez más las palabras adecuadas, elogió el lado técnico y talentoso de Louis van Gaal como "la bella y la bestia".Van Gaal era director técnico al frente de un joven Ajax. Siete juveniles fueron titulares en la final de la Champions League en 1995, que ganó un adolescente Patrick Kluivert.



Los campeones de Europa estuvieron a sólo un partido de igualar el récord del equipo de Cruyff pero, al igual que en su carrera como jugador, Van Gaal se vio obligado a vivir bajo la sombra del legendario holandés gracias a un empate sin goles contra el Grasshoppers suizo.

2. Ajax - 26 victorias (1971-1972)

Ajax de Amsterdam | STAFF/GettyImages

Pocos clubes en la historia del fútbol europeo han disfrutado de una campaña tan exitosa como la del Ajax en la temporada 1971/72. Liberado de las ataduras del disciplinado Rinus Michels, Piet Keizer comenzó a bailar en una mesa cercana cuando supo que el entrenador se había unido al Barcelona, el Ajax destripó todo lo que se cruzó en su camino.



Stefan Kovacs no fue fácil de convencer, pero aflojó la correa, permitiendo que jugadores como Cruyff, Keizer y Johnny Rep florecieran con la forma purista del 'Fútbol Total'.

1. TNS - 27 victorias (2015/2016)

Craig Harrison interviewed by @BBCShropSport after tonight's historic win! pic.twitter.com/GLcaeKmgie — The New Saints FC (@tnsfc) December 30, 2016

Lo habían hecho. Una victoria por 2-0 sobre el Cefn Druids consolidó la inmortalidad futbolística del TNS con 27 victorias consecutivas en 2016. Sin embargo, para el equipo galés, "al final fue un anticlímax", según el lateral izquierdo Chris Marriott. La victoria decisiva de TNS se produjo a finales de diciembre, a mitad de otra temporada dominante en la Cymru Premier.



"Se había construido y luego lo hicimos y en realidad no ganaste nada, simplemente queda como un poco de tinta en un libro. No es un trofeo, no es nada de eso", dijo el capitán Marriott. "Fue sólo una palmadita en la espalda y algo así como 'Nos vemos mañana para entrenar'".