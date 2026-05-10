Las remontadas más épicas de las Chivas del Guadalajara en Liguilla

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas logró lo que muchos creían imposible, ya que se repuso de una dolorosa derrota en el Estadio Universitario por marcador de 1-3, pese a haber arrancando venciendo con diana de Ricardo Marín.



El Guadalajara parecía estar contra las cuerdas, ya que perdió a cinco de sus futbolistas titulares a causa de la concentración de la selección mexicana, además llegó con la sensible baja de Daniel Aguirre, otro de los iniciales a lo largo del semestre, sin embargo, consiguió la hombrada gracias a un doblete de Santiago Sandoval, aunque hubo otros hombres que se mataron dentro del campo mostrando su liderazgo, tal como Rubén González, Omar Govea, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.



Tras llevarse el triunfo 2-0 (3-3 global), el Rebaño Sagrado está instalado en las semifinales de la Liga MX y ahora está en espera de su próximo rival.



Aquí te dejamos las remontadas más épicas del conjunto rojiblanco en Liguilla:

1. El Milagro del Centenario – Clausura 2006

Edwin Borboa es felicitado | IVAN GARCIA/GettyImages

En aquel campeonato, el Rebaño llegaba con las sensibles bajas de Omar Bravo, Oswaldo Sánchez y Ramón Morales, aparte no pudo sacar ventaja de su localía porque fue derrotado 2-3 por Jaguares con doblete del paraguayo Salvador Cabañas, mientras Sergio ‘Gaucho’ Ávila y Alberto ‘Venado’ Medina pusieron los tantos de casa.



Por posición en la tabla, Guadalajara debía ganar por dos tantos y tal como este fin de semana, logró la hazaña.



El Estadio Víctor Manuel Reyna fue testigo de un 2-4 de la mano de Edwin Borboa, Diego Martínez, Adolfo 'Bofo' Bautista y Johnnie García, este último haciendo su anotación al minuto 90 para el 5-6 global.

2. Domaron al potro – Clausura 2004

➡️Solo una vez Chivas logró remontar una eliminatoria de Liguilla tras perder el partido de ida por dos goles de diferencia:



Clausura 2004

• Ida: Atlante 2-0 Chivas

• Vuelta: Chivas 3-1 Atlante



Durante la vuelta, Chivas llegó a estar abajo 3-0 en el marcador global. pic.twitter.com/KCOxS0IIkf — Iván Jacob (@ivanjacobvg) May 9, 2026

Para este campeonato, Guadalajara quedó ubicado en el tercer sitio de la tabla general y su contrincante en cuartos de final fue el Atlante.



En la Ida, celebrada en el Estadio Azteca, los locales vencieron 2-0. Debido a esto, los rojiblancos tenían que ganar por el mismo marcador en casa, pero la cosa se complico porque los Potros de Hierro aumentaron la ventaja con tanto de Fernando Arce. Luego de finalizar el segundo tiempo sin poder descontar, los jaliscienses se recuperaron con un 3-1 en menos de 25 minutos. Miguel Sabah, Omar Bravo y Francisco Palencia hicieron vibrar el Estadio Jalisco para un 3-3 global que los benefició por su posición.

3. El Clásico Nacional se pintó rojiblanco – Clausura 2023

Chiquete Orozco | Agustin Cuevas/GettyImages

Chivas y América se encararon en las semifinales, siendo el tercero contra el segundo de la tabla, respectivamente.



El primer choque fue en el Estadio Akron, pero los azulcremas dieron el golpe de autoridad con el mexicoamericano Alejandro Zendejas para llevarse la mínima ventaja a la vuelta.



En el Estadio Azteca, Ronaldo Cisneros hizo rápidamente el empate global, no obstante, el chileno Diego Valdés volvió a adelantar a los Millonetas. Aun así, los dirigidos por el serbio Veljko Paunovic no tiraron la toalla y lograron sellar el 2-3 global para avanzar a la gran final tras las anotaciones de Alan Mozo y Chiquete Orozco.

4. Descarrilaron a La Máquina en la repesca – Clausura 2003

Omar Bravo y Jair García celebran uno de los goles | JORGE UZON/GettyImages

Cuando todavía existía el repechaje, el Rebaño y Cruz Azul se jugaron el boleto a los cuartos de final.



Los rojiblancos entraron como octavos mientras los celestes eran los onceavos. En el entonces llamado Estadio Azul, los locales golearon 4-1 con un doblete de Juan Carlos Cacho, siendo Omar Bravo el anotador visitante. La situación se puso peor para los tapatíos porque Francisco Palencia puso a los once minutos el 1-5 global, dejando parecer que todo estaba perdido. Empero, Joel ‘Tiburón’ Sánchez, Omar Bravo, Johnnie García y Jair García lograron lo impensable al igualar 5-5 el global, logrando el pase por mejor posición en la tabla.

5. La Batalla de Tlalpan – Temporada 1982-1983

Un Clásico Nacional entre América y Chivas en las semifinales, donde los emplumados fueron superlíderes y los rojiblancos séptimos.



El primer juego se lo llevó el Ave al imponerse 1-2 en el Estadio Jalisco tras los goles del argentino Norberto Outes y el brasileño Nílton Pinheiro, con Roberto Gómez Junco descontando.



Para la vuelta en el Coloso de Santa Úrsula, el Rebaño vapuleó 0-3 a través de Ricardo ‘Snoopy’ Pérez, Demetrio Madero y Samuel Rivas para el 2-4 global, lo cual acabó con una inolvidable batalla campal que dejó un gran número de expulsados para ambos bandos, razón que le pesó al Guadalajara para la gran final ante Puebla.