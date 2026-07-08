Las selecciones con más penales a favor en la historia de los Mundiales: ¿Qué lugar ocupa Argentina en el ranking?

El Mundial 2026 está teniendo de todo, con bastantes penales y goles en momentos agónicos de los encuentros, llenando de emoción a los fanáticos del fútbol en cada partido. En los octavos de final, Francia requirió de un penal para superar a Paraguay, Brasil tuvo dos contra Noruega, con uno anotado y uno fallado, mientras que Argentina recibió uno y Leo Messi lo malogró.

Las selecciones con más penales a favor en la historia de los Mundiales

7. México

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

La mexicana es la única selección no campeona del mundo en esta tabla, con 15 penales a favor y 11 convertidos.



En el partido ante Inglaterra, que marcó la eliminación del Tri del Mundial 2026, tuvieron uno y lo marcaron. No alcanzó para romper la barrera de los octavos de final.



Penales: 15

Convertidos: 11

6. Brasil

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

La Canarinha fue otra que sufrió los penales en el Mundial 2026: Bruno Guimaraes malogró un tiro en el primer tiempo del partido con Noruega, cuando todo estaba 0-0. Neymar metió el suyo en el adicional para decorar el resultado, pero ya estaba todo dicho para el Scratch.



En la historia recibieron 15 penales a favor, marcando 11.



Penales: 15

Convertidos: 11

5. Alemania

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Los penales fueron una pesadilla para Alemania en el Mundial 2026, ya que fue por medio de esa vía que se quedaron afuera ante Paraguay por culpa del heróico Orlando Gill.



Eso si, en 1990 recibieron un penal a favor bastante polémico por parte del árbitro mexicano Edgardo Codesal en la final con Argentina y eso les representó su tercera estrella.



Penales: 15

Convertidos: 13

4. Inglaterra

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Osvaldo Aguilar - FIFA/GettyImages

Harry Kane aprovecha cada oportunidad para ampliar su cuenta goleadora, y en los octavos de final de la edición 2026 no fue la excepción.



A lo largo de las copas del mundo han recibido 15 penales en su favor, con 14 convertidos para conformar un brillante porcentaje de efectividad.



Penales: 15

Convertidos: 14

3. Francia

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

Su último partido mundialista se destrabó con un gol de penal frente a Paraguay, demostrando así la importancia de los tiros desde el punto para ganar algunos partidos.



Francia, gracias a su voracidad en ataque, suele recibir penales por agarrar mal paradas a las defensas.



Penales: 16

Convertidos: 17

2. España

Spain v Russia: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Oleg Nikishin/GettyImages

Han sufrido en las tandas de penales, pero durante los 90' (o 120') han tenido buenos rendimientos con los tiros desde los 12 pasos: tuvieron a su favor 18 tiros, anotando 16.



Penales: 18

Convertidos: 16

1. Argentina

Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Elsa/GettyImages

En Qatar fueron importantes camino a la consagración, pero en Estados Unidos están siendo una pesadilla, ya que Leo Messi malogró tiros tanto contra Austria como ante Egipto.



En 2022 recibieron dos penales en fase de grupos (Arabia Saudita y Polonia), mientras que fueron otorgados estos tiros en cuartos contra Países Bajos, semis contra Croacia y final contra Francia. Salvo el que se dio contra los polacos, el resto no fueron para nada polémicos.



Penales: 19

Convertidos: 13