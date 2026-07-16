Las selecciones que jugaron dos finales consecutivas de la Copa del Mundo

Luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, la selección argentina aseguró su lugar en la final y tendrá la oportunidad de defender el título conquistado en Qatar 2022.

Con esta clasificación, la Albiceleste se convirtió en una de las pocas selecciones que lograron disputar dos finales consecutivas de un Mundial. Además, buscará un hito que ningún país consigue desde hace más de seis décadas: coronarse campeón en dos ediciones seguidas.

ARGENTINA ARE GOING BACK TO THE FINAL TO DEFEND THEIR TROPHY 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/Am1QVCi2AZ — B/R Football (@brfootball) July 15, 2026

Las selecciones que alcanzaron dos finales al hilo

A lo largo de la historia, apenas un puñado de selecciones consiguió encadenar finales mundialistas. Italia fue la primera en lograrlo y también la primera en ganar ambas, al consagrarse en 1934 y 1938.

Brasil repitió la hazaña entre 1958 y 1962 con el nacimiento de la era de Pelé, mientras que Países Bajos, aún bajo la denominación de Holanda, llegó a las finales de 1974 y 1978, aunque perdió en ambas ocasiones. Argentina también había alcanzado este registro tras conquistar el Mundial de México 1986 y disputar la final de Italia 1990, donde cayó frente a Alemania.

Más recientemente, Francia alcanzó las finales de Rusia 2018 y Qatar 2022, obteniendo un título y un subcampeonato. Ahora, Argentina vuelve a integrar esa prestigiosa lista gracias a su presencia en la definición de 2026.

Alemania y Brasil, los únicos con tres finales seguidas

Si bien varias selecciones llegaron a dos finales consecutivas, únicamente Alemania y Brasil lograron extender esa racha a tres Mundiales: el conjunto alemán disputó las finales de España 1982, México 1986 e Italia 1990, consiguiendo el título en la última competencia. Brasil hizo lo propio entre Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, levantando la Copa en la primera y la tercera de esas ediciones.

Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026

FIFA Drone Show in New York/New Jersey | David Ramos/GettyImages

El próximo domingo 19 de julio, Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará defender la copa conquistada en Qatar 2022 y convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

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